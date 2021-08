Šlaitiniai stogai – mada ar geras ir praktiškas pasirinkimas?

PR

Artėjant gražiems orams, visi svajojame apie naujus namus arba kaip atsinaujinti savuosius. Geriausias variantas atnaujinti savo namo išorę yra pakeisti stogą, kad jis būtų gražus ir praktiškas. Statant privačius namus ar kotedžus, paprastai įrengiami nuožulnūs šlaitiniai stogai. Nors pastaruoju metu šlaitiniai stogai vis labiau populiarėja daugiabučiuose namuose, populiarumu neatsilieka ir terasos bei nuosavieji namai, kurie nori atrodyti prašmatniai ir stilingai. Palyginti šlaitinius stogus su plokščiais stogais, šlaitiniai stogai turi daug daugiau privalumų, dėl to verta juos išbandyti. Šlaitinių stogų veikimas yra paprastesnis ir be didesnio remonto gali būti naudojamas ilgiau. Be to, daugelis žmonių nori įrengti mansardas po šlaitiniu stogu.

Jei planuojate šlaitinio stogo įsigijimą ir įrengimą turite žinoti, kaip sumontuoti šiltą stogą, kuris būtų tinkamas ir patikimas, o tuomet pasirinkite stogo dangą. Visų stogo dangų stogo konstrukcija yra beveik vienoda, nes didžiausia apkrova apskaičiuojama ne pagal dangos svorį, o pagal sniego apkrovą. Jei šio darbo patys atlikti nenorite ir galvojate, kad geriausia darbus palikti profesionalams – rinkitės lt komand ą, kuri padės jums su visais stogų ir fasadų įrengimais.

Šlaitinio stogo laikančioji konstrukcija

Šlaitinis stogas yra stogas, kurio nuolydis didesnis nei 7 laipsniai. Mažiausias nuolydžio reikalavimas taikomas skirtingoms stogo dangoms. Tiesios plokštės ir keraminės plytelės reikalauja didžiausio ir mažiausio nuolydžio. Netgi palyginti paprastų šlaitinių stogų projektavimas turėtų būti patikėtas profesionaliems dizaineriams ir montuotojams, nes šį darbą kokybiškai gali atlikti tik profesionalas.

Viena iš svarbiausių stogo konstrukcijos dalių yra murlotas. Tai tašas, įrengtas visame stogo perimetre. Jis yra apatiniame gegnių gale ir šis murlotas gali atlaikyti daugumą apkrovų. Mūro konstrukcija suformuoja gelžbetoninį žiedą. Medžio karkaso konstrukcijoje medinis žiedas tuo pačiu metu naudojamas kaip skiedinys. Murlotą geriausiai tvirtinti ankerinėje masėje įtvirtintais strypeliais. Cheminiai ankeriai yra dvikomponenčiai, įspausta į skylę masė sukietės. Prieš tai dedamas strypelis.

Dauguma stogo montavimo klaidų yra susijusios su neteisingais nuožulnaus stogo skaičiavimais ir projektiniais sprendimais. Mediena dažniausiai naudojama statant šlaitinius stogus. Taip pat gali būti naudojamos dvigubos sijos. Gegnės parenkamos atsižvelgiant į pasiekiamus energijos vartojimo efektyvumo parametrus. Dvigubos sijos visada yra stabilios, joms labiau tinka šilumos izoliacinės medžiagos, o konstrukcijoje yra mažiau šiluminių tiltų. Tačiau net ir naudojant medines gegnes, gerų rezultatų galima pasiekti naudojant papildomą izoliacinį sluoksnį iš vidaus. Svarbu, kad mediena būtų gerai išdžiovinta, nes netinkamas džiovinimas gali sukelti deformaciją. Dvigubos sijos pagamintos iš sausųklijų ir drėgmei atsparių plokščių. Tačiau džiovinta ir kalibruota mediena turi panašias savybes, o medinės gegnės yra pigesnis pasirinkimas, palyginti su dvigubomis sijomis.

Kaip apskaičiuoti stogo konstrukciją?

Apskaičiuojant stogo konstrukciją atsižvelgiama į apkrovą ir praktinius sumetimus. Apkrovą apskaičiuoja konstruktorius, svarbu paminėti, kad reikia atkreipti dėmesį, jog stogas turi pakelti stogo dangos ir sniego apkrovą (apytiksliai ¼-⅕ sudaro stogo danga, konstrukcinis svoris, izoliacija, sniego svoris ir kitos laikinosios apkrovos). Paprastai gegnių aukštis reguliuojamas atskirai pagal izoliacinio sluoksnio storį.

Didelės energijos stogo dangos storis yra apie 25-30 cm. Gegnių storis priklauso nuo Pavyzdžiui, 30 cm pločio ir 10 cm storio sija yra 8 metrų ilgio.Gegnių žingsnis yra 60 centimetrų – toks, koks yra populiariausias šiltinamosios medžiagos plotis.