Sparnus suteikianti sala

Ar kada pavydėjai paukščiams galintiems daug ką stebėti iš viršaus? Ar pasvajojai – tiesiog atsispirti nuo žemės ir pakilti? Ką ir bekalbėti apie kraštovaizdį atsiveriantį tiesiai prieš tavo akis. O įsivaizduok, kad šį svaigų skrydžio pojūtį dar stiprina persipinantis lauro lapų, magnolijų ir azalijų aromatas? Patiktų? Jei taip, tai tau nebūtina kaip Ikarui gamintis sparnus, o pakanka pasirinkti atostogas Madeiroje. Tai Portugalijai priklausanti ugnikalnių sala, kurioje dėl išskirtinio kraštovaizdžio vaikščiojimas prilygsta skraidymui. Daug į ką šioje saloje žiūrime iš viršaus. O kaip kitaip? Juk sala yra dalis vulkano, iškilusio 6 kilometrus nuo jūros dugno.

Atostogos Madeiros saloje

Madeira – tikras atogrąžų rojus. Amžino pavasario žemė. Sala skirta poilsiui ištisus metus, nes vidutinė oro temperatūra klaidžioje intervale nuo +17 iki + 27 laipsnių. Salos pietinėje dalyje oras šiltesnis ir sausesnis, o vakarinėje dalyje – drėgnesnis ir vėsesnis. . Atostogoms Madeiroje labiausiai rekomenduojamas laiko tarpas nuo birželio iki spalio, kada sala pražįsta. Madeiros platybėse auga apie 600 įvairių gėlių ir augalų rūšių, kurios paskandina salą gaivališkame aromate. Atostogautojai tiesiog iš viešbučio balkono gali grožėtis įvairiaspalvių azalijų ir orchidėjų kilimu. Šiame gamtos apsuptame kampelyje nėra plėšrūnų, nuodingų gyvačių ir net lietuvių nemylimų uodų. Pati Madeiros gamta užtikrina ir dovanoja turistams daugybe egzotiškų pramogų. Tad, reikia pastebėti, kad tai aktyvių mėgstančių iššūkius keliautojų sala. Čia nėra kada gulinėti paplūdimyje, juolab, kad beveik visi paplūdimiai akmenuoti. Populiariausias akmenuotas paplūdimys Praia Formosa yra vietinėje sostinėje Funšalyje. Čia mėgstantys vandens pramogas ras daug nardymo centrų. Be to, Funšalyje galima aplankyti maurų stiliumi pastatytų rūmus, senovinius vienuolynus ir, be abejo, nueiti vietinį turgų. Jame gausu egzotinių vaisių ir neįprastų šioje saloje auginamų anonų bei bananasų .

Šioje nuostabioje saloje galima plaukioti delfinų apsuptyje ir stebėti banginių poravimosi žaidimus. Taip pat čia pamatysite rečiausias juodųjų koralų kolonijas, pasakiškai gražius uolinius rifus ir povandeninius urvus.

Dauguma grįžę iš Madeiros patvirtina, kad tai vienas gražiausių salų. Tuo galite įsitikinti patys. Juolab, kad visą ją ištyrinėti tikrai nebus sunku- sala yra tik 22 km pločio ir 57 km ilgio.