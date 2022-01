Su naujomis jėgomis ir idėjomis – į jubiliejinius metus

Trakų rajono savivaldybės meras A. Šatevičius: „Baigiantis praėjusiems metams aptarti pasirengimo darbai 2022-iesiems – Lietuvos karaimų, Jaunimo metams ir Trakų 700-ajam jubiliejui“. Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Prasidėję metai kelia naujus uždavinius ir iššūkius, tačiau ne mažiau svarbu ir jau pradėtų darbų tęstinumas, nuoseklus ir kryptingas ėjimas siekiamų rezultatų link. Tad apžvelgsime, ties kuo dirbome paskutinį praėjusių metų mėnesį, su kokiu įdirbiu sutinkame 2022-uosius ir naują darbų ciklą. Juolab kad šie metai rajono savivaldybei išskirtinai svarbūs: minėsime 700-ąjį Trakų gimtadienį, Lietuvos karaimų ir Jaunimo metus.

Akcija ir mažiems, ir dideliems

Kalėdų laukimas visada sušildo mūsų širdis. Šių švenčių ypač laukia mažieji. Tad tradicinė Kalėdų akcija „Su Kalėdų dvasia dovanokim vaikams grožį, gėrį ir šypsenas“ vėl įtraukė į kilnią paramą vaikams, kurie gyvena sudėtingesnėmis sąlygomis. Šios iniciatyvos globėjai – Seimo narė Edita Rudelienė ir rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius.

Džiugina, kad į kalėdinę akciją įsitraukė daug neabejingų žmonių, įmonių, įstaigų atstovų, kurie aukojo daiktus, pervedė pinigų į paskelbtą sąskaitą. Dėkojame už suaukotą daugiau nei 3 tūkst. eurų sumą ir daiktus, kurių vaikams labai reikėjo. Parama vaikams pasiekė visose rajono seniūnijose ir nudžiugino mažuosius bei jų šeimas. Ir ši graži kalėdinė tradicija yra ne tik gėris vaikams, bet ir suaugusiesiems, kurie nori ir moka dalintis gerumu. Akcija truko beveik mėnesį ir finišavo šiemet, sausio 7-ąją.

Jubiliejiniai metai ragina

Baigiantis praėjusiems metams aptarti pasirengimo darbai 2022-iesiems – Lietuvos karaimų, Jaunimo metams ir Trakų 700-ajam jubiliejui. Jubiliejiniai metai startuoja su kultūros renginiais nuo pat metų pradžios, tačiau svarbiausi vyks nuo miesto šventės birželio 3-ąją iki rugsėjo 8-osios – Trakų 700-ųjų gimtadienio dienos.

Darbų daug, vienas iš artimiausių – pasiruošimas sausio pabaigoje vyksiančiai didžiausiai Lietuvos tarptautinei turizmo parodai ADVENTUR 22. Jau matėme Vilniaus dailės akademijos studentų mums kuriamą įvaizdžio ženklą, kurio kol kas dar negalime paviešinti.

Tikimės, kad jubiliejiniais metais iš esmės pajudės ir paminklo Vytautui Didžiajam, kuris turi iškilti Karvinės saloje, statybos reikalai. Kultūros ministerijai pateikėme ir argumentus, ir finansinį išteklių poreikį.

Nauji bei tęsiami projektai

Praėjusių metų pabaigoje nemažai dirbome ties būsimais projektais: dėliojomės užduotis, paleidome būtinus projektų plėtojimo procesus. Nauji, pradedami darbai – tai Arakalnio (Rėkalnio) rekreacinės teritorijos sutvarkymas, Trakų parko humanizavimas, Saulės parkas.

Buvo pristatomi pradedamo projekto – Trakų Totoriškių ežero pakrantės pėsčiųjų tako atkarpos nuo autobusų stoties iki kultūros rūmų – pirminiai sprendiniai. Esame dėkingi visuomenei už pastabas – projektuotojai į jas atsižvelgė. Suprantame gyventojų susirūpinimą dėl planuojamų darbų ir projekto iš esmės, tačiau visiškai aišku, kad pakrantė – valstybinė ir žmonės turi turėti priėjimą prie ežero. Kalbėjomės ir su projektuotojais: takas tikrai bus, minimalizuojame sprendinius ir darome viską, kad ši atkarpa būtų kuo natūralesnė. Kai tik turėsime pakoreguotą projektą, būtinai pristatysime jį visuomenei.

Be to, tikimės, kad šį ežerą pavyks labiau „įveiklinti“ turizmui. Susitikę su asociacijos „Gimtoji pakrantė“ atstovais aptarėme tiltelių nuomos, akvatorijos temas, palietėme kitas. Viena jų – Karaimų gatvės humanizavimo projektas. Įsijungę į dialogą su gyventojais, verslininkais, vėl grįžtame prie gatvės be automobilių koncepcijos. Planuojame, atsižvelgę į gyventojų pastabas, pateikti naują, kompleksinį žaliojo kurso planą – vizualizacijas – kur galima palikti savo automobilius ir kaip greitai pasiekti Trakų pilis, kavines, vandens pramogas, kitus senamiesčio objektus.

Tai, kas neramina

Ne visada nauji infrastruktūros proveržiai ar verslo plėtros planai yra ta geroji naujiena, kuri džiugina. Patiriame ir nemalonių akimirkų, kurios ištiko dalį Lentvario seniūnijos gyventojų. Toks juodas debesis pakibo virš Rykantų, Selioviškių, Kariotiškių ir kitų kaimų gyventojų.

Iš pradžių iškilo problemų dėl ,,Rail Baltica“ statybos planų, o vėliau – neramios žinios, kad rengiamasi statyti vandenilio ir biometano gamyklą Sausių kaime.

Susitikę su bendruomenių nariais pateikėme jų siūlymus Susisiekimo ministerijos, LTG INFRA „Rail Baltica“ koordinavimo departamentui, tad netrukus tikimės palankesnių gyventojams šio svarbiaus infrastruktūros objekto sprendinių.

Drauge su vietos gyventojais susitikome su vandenilio ir biometano gamyklos Sausių kaime statytojais. Manome, kad šiai gamyklai šalia gyvenamųjų namų tikrai ne vieta. Daug klausimų neatsakyta ir dėl parengtos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos. Apmaudu, bet į juos nebuvo atsakyta. Tačiau vėliau pasiekė žinia, kad verslo atstovai kreipėsi į Aplinkos ministeriją, tad tikėtina, kad bus pasirinkta kita vieta šiai gamyklai.

Džiaugiuosi, kad reikiamus sprendimus pavyksta pasiekti drauge artimai bendraujant, įsiklausant į gyventojų lūkesčius ir nuomones. Norime patikinti, kad savivaldybei tikrai rūpi gyventojų gyvenimo kokybė, gera savijauta. Esame gyventojų pusėje.

Geros verslo naujienos

Baigiantis metams nudžiugino įsimintinas įvykis. Buvo įteiktas pirmasis savivaldybės mecenato ženklas – juvelyro Tado Deksnio sukurta auksinė segė – UAB „Baltisches Haus“ už šios įmonės skirtą paramą VšĮ amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ veikloms. Tai pirmasis Trakų rajono savivaldybėje toks mecenatystės įvertinimas. Didžiuojamės gražiu bendradarbiavimu ir verslininkų suteikiama pagalba mūsų rajono švietimo įstaigoms.

Verslo tema skambėjo ir tradiciniame verslui skirtame renginyje. Iki pandemijos šie renginiai vykdavo gyvai, šįkart pakvietėme į nuotolinę Verslo dieną. Joje penki lektoriai įtraukė į įdomias įžvalgas nuo verslo idėjos iki inovacijų, nuo finansų planavimo iki efektyvaus prekės ženklo kūrimo.

Plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas

Savivaldybėje lankėsi Vokietijos miesto Šionebeko – miesto partnerio atstovas ir ištikimas Trakų gerbėjas Markus Baudisch. Trakus ir Šionebeką sieja ne vieną dešimtmetį trunkantys ryšiai, kurie pastaraisiais metais atsinaujino, įgijo naujų bendradarbiavimo idėjų ir krypčių. Aptarėme būsimus projektus ir planus. Nusimato aktyvesnis bendradarbiavimas jau šiemet, kuomet švęsime Trakų gimtadienį ir 2023-aisiais, kai 800-uosius minės Šionebekas.

Jaunimas dirba nesustodamas

Buvo pristatyti „Jaunimo politikos įgyvendinimo plėtros Trakų rajono savivaldybėje 2022–2024 m. galimybių studijos“ tarpiniai rezultatai. Atliktas tyrimas parodė, kad jaunimas Trakų rajone jaučiasi saugus, turintis pakankamas galimybių veikti, ne apolitiškas – pilietiškas. Palyginti su panašaus dydžio savivaldybėmis, Trakų rajone turime jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, centrų, atvirų erdvių. Tačiau turime ir iššūkių, tokių, kaip susisiekimas tarp rajono miestų ir kaimų, mažai galimybių jaunoms šeimoms. Svarstome apie bendradarbystės erdves ir grįžtame prie Rūdiškių atviros erdvės steigimo darbų.

Susitikimas su šalies Prezidentu

Drauge su Vilniaus regiono savivaldybių merais kalbėjomės su šalies Prezidentu savivaldybėms svarbiais klausimais. Tikrai kalbėjomės – laiko išsakyti savo poziciją švietimo, sveikatos pertvarkų, savivaldybių savarankiškumo klausimais buvo pakankamai. Gana detaliai pristatėme ir akcentavome planuojamos sveikatos reformos realią situaciją regionuose, šiuo atveju – Trakuose. Šioje srityje yra daug neaiškumų, mažai atsakymų. Taip pat buvo pristatyta švietimo tinklo problematika ir būtinybė jį optimizuoti, atsižvelgiant į tai, kad esame rajono savivaldybė, kuriai aktualus tautinių mažumų klausimas. Šalies vadovas pabrėžė – reformų centre turi likti žmonės ir jų poreikiai, o pertvarkų tikslas turi būti sveikatos paslaugų ir švietimo kokybė. Toks ir yra mūsų tikslas.

Andrius Šatevičius,

Trakų rajono savivaldybės meras