Praėjusį savaitgalį Trakų krašto turizmo ištekliai laisvalaikio ir turizmo parodoje „Adventur 2017“ buvo pristatyti jubiliejinį 15-ą kartą (anksčiau paroda vadinosi „Vivatur“) originaliame 25 kv.m stende. Už stendo dizaino idėją norime padėkoti Trakų „GoSup“ irklentininkui Karoliui ir riterį į parodą „delegavusiems“ „Viduramžių pasiuntiniams“ Karoliui ir Andriui. Tai didžiausias stendas per visą Trakų TIC dalyvavimo „Adventur “/„Vivatur“ parodų istoriją. Pasirengimas laiku ir bei anksti atlikta rezervacija lėmė strategiškai gerą vietą, dėl to likome pastebėti visų parodos lankytojų. Be Trakų TIC stende dirbo ir savo paslaugas pristatinėjo susimokėję simbolinį mokestį Trakų krašto amatų ir turizmo verslo atstovai: Trakų krašto tradicinių amatų centas (prisistatė 8 skirtingų amatų/ tautodailės atstovai), VšĮ „Baltų amatai“, karaimų tautinių patiekalų restoranas „Kybynlar“, pramoginio laivo „Holiday Boat“ atstovai, ekologinė sodyba „Saulėtas Bebras“, „Trasalis – Trakai Resort & SPA“. Trakų rajono savivaldybė finansavo 95 proc. TIC dalyvavimo šioje parodoje kaštų. Šių metų parodai savivaldybė skyrė 4 kartus daugiau lėšų, nei ankstesniais metais. Likusią nedidelę dalį sumokėjo dalyvavę verslininkai (120 eurų už 1 darbo dieną parodoje). Verslininkų registracija prasidėjo spalio 20 d. ir baigėsi lapkričio pradžioje. Visiems užsiregistravusiems verslininkams buvo suteikta galimybė tiesiogiai pristatyti savo paslaugas parodos lankytojams. Kartu su Trakų TIC stende dirbo ir edukacines programas, koncertus ir kitus renginius pristatė Trakų istorijos muziejaus bei Trakų istorinio nacionalinio parko atstovai. Dideliame TV ekrane pastoviai sukosi nauja informacija apie Užgavėnes ir Oro šventę, pasaulio irklavimo čempionatą. TIC į vieną grojaraštį sudėjo per 2 val. visų mūsų krašto turizmo paslaugų trumpus filmukus, video medžiagą iš unikalių, tik Trakuose vykstančių renginių (Tautinės giesmės giedojimo liepos 6-ąją, „Trakų vasaros“ šviesos šou, baleto, Galvės regatos, pusmaratonio, triatlono, irklavimo čempionatų), o kur dar gražiausios akimirkos iš renginių pilyje ir Užutrakyje. Lyg iš Galvės vandenų TV ekrane išnirdavo per 500 gražiausių foto vaizdų #Trakai365 ir #Trakai 24, taip pat 42-jų rajone siūlomų edukacinių – pažintinių programų prezentacijos. Per tris parodos dienas stende vyko 12 paslaugų pristatymų, 3 loterijos, SPA procedūras buvo galima išbandyti čia pat stende. Dalyvavusieji loterijose laimėjo daugiau kaip 100 vertingų prizų: iškylą dviem asmenims laivu, jodinėjimo pamokas, romantišką savaitgalį ekologinėje sodyboje, SPA procedūras ir poilsį SPA centre. O kur dar trakiečių tautodailininkų ir amatininkų unikalūs stende pagaminti suvenyrai. Susidomėjimas Trakų krašto tradicijomis buvo milžiniškas. Malonu buvo stebėti, kaip prie amatininkų prezentacinio stalo mokėsi ir savo suvenyrą pagaminti bandė ir jauni, ir senjorai. O ir patiems amatininkams buvo malonu ir naudinga tiesiogiai parodoje pabendrauti ne tik su lankytojais, bet ir su amatininkais iš kitų Lietuvos regionų. Originalus stendas, apjungiantis turizmo galimybes nuo viduramžių iki ekoturizmo paslaugų patraukė žiniasklaidos ir garbių svečių dėmesį. „Savivaldybių žinių“ žurnalistei paklausus, ką ruošiamės pasiūlyti ateinančiam pavasariui ir vasarai, buvo pataisyta, kad praleido žiemos periodą, nes jau vasarį kviečiame atvykti į Trakų oro šventę ir Užgavėnes. Kur dar Lietuvoje žiemą vidury ežero galima pasikrauti išmanųjį telefoną, pasinaudoti nemokamu Wi-Fi, panaršyti 2017 m. Trakų renginių informacijoje. Kaip matyti iš socialinių tinklų nuotraukų lavinos, „Adventur 2017“ paroda pavyko. Lankytojui buvo įdomu „keliauti“ po Lietuvos regionus, čia pat išbandyti aktyvaus laisvalaikio naujas galimybes, sužinoti užsienio kelionių populiariausias kryptis, išgirsti keliautojų patarimų, išmokti jų originalių kelioninių receptų. Pasibaigus parodai norime nuoširdžiai padėkoti visiems kolegoms, darniai dirbusiems Trakų stende ir kvietusiems pažinti mūsų kraštą giliau ir plačiau nei tik aplankyti Salos pilį ar paskanauti nors ir pačių originaliausių ir skaniausių kibinų. Galime tvirtai sakyti, kad 2017 metais Lietuvos keliautojų planai lankantis mūsų krašte bus didesni nei pasibūti 2–3 val. Pasibaigus „Adventur 2017“, Trakų turizmo informacijos centras dėlioja kryptis, mintis, idėjas 2018 metų parodai. Metai prabėgs akimirksniu. Kuo anksčiau pradedi, tuo palankesnes dalyvavimo parodoje sąlygas išsideri. Tad esame atviri visoms idėjoms ir mintims, laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu trakaitic@trakai.lt. Laima Balčytienė,

Trakų turizmo informacijos centro direktorė