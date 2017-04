Marmurinis želė tortas

Iš anksto mažesniame nei nurodyta ant pakelio vandens kiekyje paruoškite trijų spalvų želę. Sustingusią želę supjaustykite gabalėliais ir sudėkite į formą. Litrą šaltibarščių kefyro (be druskos ir prieskonių) išplakite su cukraus pud­ra, cukraus pudros dėkite pagal skonį. Kefyro ir cukraus pudros mišinį paskaninkite išspausdami apelsino sulčių (užtenka 1 apelsino) ir įtarkuodami apelsino žievelės. Po to supilkite ištirpintą želatiną (30 g želatinos ir 100 ml vandens). Viską gerai išmaišykite. Po to visą masę supilkite į formą su spalvotais želės gabalėliais, tolygiai paskirstykite ir laikykite šaldytuve, kol sustings.

Virtas vištienos vyniotinis su džiovintais obuoliais

Nuo trijų vištienos ketvirčių kaulų nuimkite mėsą – padarykite vištienos išklotines. Jas pabarstykite druska (15 g druskos reikia 1 kg mėsos), pipirais ir vištienos prieskoniais ir įtrinkite smulkintais česnakais. 300 g maltos vištienos pagardinkite tais pačiais prieskoniais kaip ir vištienos ketvirčių mėsą. Vištieną parą laikykite šaldytuve.

Paimkite maisto plėvelės, ant jos pabarstykite kmynų ir išdėliokite paruoštą vištieną taip, kad išklotinės liestųsi viena prie kitos (padarykite vientisą). Ant išklotinių paskirstykite maltą vištieną, sudėkite susmulkintus džiovintus obuolius ir stipriai suvyniokite. Paruoštą vyniotinį įdėkite į vienkartinį maišelį ir apvyniokite siūlu. Įdėkite vyniotinį į verdantį vandenį ir ant vidutinės ugnies virkite apie valandą. Išvirtą vyniotinį išimkite ir suslėkite, palikite jį taip bent 12 valandų.

Krienų padažas

Krienų šaknis nuplaukite, nuskuskite ir būtinai visą naktį palaikykite šaltame vandenyje. Po to sutarkuokite juos smulkia tarka. Patartina juos ruošti gerai vėdinamoje patalpoje, užsidėjus specialius akinius, kad kuo mažiau išlietumėte ašarų.

Sutarkuotus krienus sumaišykite su mažame vandens kiekyje ištirpinta druska, cukrumi ir citrinos rūgštimi (visko pagal skonį). Jei norite paruošti raudonus krienus, įpilkite burokėlių sulčių. Senovėje lietuviai tarkuotus krienus paskanindavo tik rauginta klevų sula.

Sutarkuotus krienus galima sumaišyti su geros kokybės majonezu, o panorėjus iš jų galima paruošti įvairių padažų. Saldžiarūgštį padažą gaminkite maišydami su sutrintomis spanguolėmis (su cukrumi) arba su raudonų serbentų drebučiais. Ruošdami aštrų padažą, sumaišykite krienus su garstyčiomis arba imbierais.

Krienų veikiosios medžiagos yra labai lakios, todėl juos laikykite sandariai uždarytus, o kai ruošiate karštus patiekalus, jų nebereikia užvirinti.

Jolanta VELIČKIENĖ,

Jovariškės, Trakų r.