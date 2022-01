Svečius iš Vokietijos nustebino Lietuvos policijos technologinė pažanga ir pareigūnų rengimo kokybė

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi delegacija iš Berlyno policijos akademijos (Vokietija). Šis policijos pareigūnų rengimo įstaigos atstovų vizitas į Lietuvos policijos mokyklą vyko pagal Erasmus+ tarptautinio bendradarbiavimo programą. Savaitė su svečiais buvo darbinga –pasidalinta abiejų šalių žiniomis, patirtimi, iššūkiais ir naujovėmis rengiant pareigūnus, dalyvauta policijos pareigūnų rengimo procese, aplankytos policijos institucijos.

Per praleistą savaitę svečiai stebėjo ir išsibandė taktikos, šaudybos, instruktorių mokymų užsiėmimus Lietuvos policijos mokykloje. Kolegos negailėjo pagyrų aukštos kvalifikacijos mokyklos instruktoriams, puikios būklės auditorijoms, įrangai, treniruočių erdvėms, tvarkai ir disciplinai. „Tiek darbuotojai, tiek erdvės mokymuisi pranoko mūsų lūkesčius. Sužavėjo kursantų disciplina. Sveikintina, kad skiriamas dėmesys fiziniam būsimųjų pareigūnų pasirengimui, be to, Lietuvoje vyksta daugiau šaudybos pamokų nei mūsų akademijoje,“ – įspūdžiais dalijosi Berlyno akademijos instruktorius Kevin Gilmore.

Delegacijos dalyviai intensyvios programos metu apsilankė Policijos departamente, Pajėgų valdymo valdyboje, susipažino su mobilios kuopos transporto priemonėmis ir įranga. Kolegoms iš Vokietijos įspūdį paliko antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ simuliacinės patalpos, šaunamieji ginklai, ekipuotė, šaudykla.

Vokietijos ekspertų nuomone, technologiniai sprendimai, tokie kaip centralizuota policijos automobilių judėjimo sistema, elektroninis protokolų pildymas, bendra pajėgų valdymo sistemų visuma – tai didelis technologinio proveržio žingsnis.

Mokyklų atstovai pristatė savo institucijas, lygino mokymo ir policijos darbo sistemų panašumus ir skirtumus. „Per savaitę vieni iš kitų pasisėmėme ne tik profesinių žinių, bet ir palyginome teisinio reglamentavimo, darbo organizavimo niuansus“, – sakė kolegų priėmimu rūpinęsis Lietuvos policijos mokyklos instruktorius Darius Baniulis. Taktiniai sprendimai abiejose valstybėse panašūs, tačiau iš skirtumų galima įvardinti naudojamą įrangą, pavyzdžiui, Lietuvoje naudojamas Taser elektros šoko įtaisas Vokietijoje nėra naudojamas.

Vokietijos delegacijos nariai pabrėžė, jog Vokietijos Federacinėje Respublikoje sudėtinga greitai ir efektyviai įdiegti naujus sprendimus, nes policijos veiklos klausimai sprendžiami skirtingai visose 16-oje žemių, dėl ko kyla nemažai problemų.

Šis susitikimas yra puiki proga pasidalinti abiejų šalių patirtimi ir rasti daugiau bendradarbiavimo galimybių.

Veiklos valdymo skyriaus

vyriausioji specialistė Jurga Urbanavičienė