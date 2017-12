Minint svarbiausią metų šventę – Kūčias, ypatingas vaidmuo tenka stalui. Susibūrimas prie bendro, šventiško, tradiciniais patiekalais nukrauto stalo ir yra pati gražiausia šventės dalis. Kūčių valgių valgymo tvarka nėra griežtai nustatyta, tačiau būtinai reikia nors po truputį paragauti visų ant stalo esančių valgių, kad ateinantieji metai būtų turtingi ir sotūs. Manoma, kad ant jo turi būti dvylika patiekalų. Laikantis visų tradicijų, patiekalai turėtų būti negyvulinės kilmės, gaminami ir be pieno produktų, kiaušinių, gyvulinių riebalų, tik su aliejumi. Iš senųjų patiekalų gaminimo tradicijų ir papročių šiais laikais perimame mums tinkančius momentus, tinkančius produktus ir kai kurias tradicijų detales.

Kūčia

Ingredientai: 200 g javų (kviečių, miežių), 200 g aguonų, 200 g medaus, 100 g kapotų graikiškų riešutų, 100 g kapotų be luobelių migdolų, 50 g razinų, 50 g džiovintų spanguolių, vanilės.

Gaminimas. Javus nuplaukite ir užpilkite šaltu vandeniu, palikdami stovėti naktį arba mažiausiai 6 val., po to nukoškite ir užpilkite 2 l verdančiu vandeniu bei pridengus virkite ant mažos ugnies apie 3 val. Grūdai turi būti minkšti, bet nepervirę. Minkštus grūdus nukoškite ir atvėsinkite. Aguonas nuplaukite, užpilkite verdančiu vandeniu, palaikykite šiltoje vietoje apie 3 val., po to jas 2–3 kartus permalkite mėsmale. Į indą sudėkite sumaltas aguonas, medų, vanilę ir viską trinkite mediniu šaukštu apie 15 min. Tada suberkite kviečius, riešutus, razinas, spanguoles ir viską išmaišykite. Sudėkite į gražų indą.

Kūčią patiekite atvėsintą.

Kūčiukai (šližikai) su aguonpieniu

Ingredientai kūčiukams: 1,1 kg miltų, 250 ml vandens, 200 g aliejaus, žiupsnelis druskos, 40 g šviežių arba 11 g sausų mielių, 100 g aguonų, 400 g cukraus.

Gaminimas. Įberkite į nedidelį vandens kiekį žiupsnelį cukraus, ištirpinkite mieles ir palikite jas pakilti. Pusę turimo kiekio (500 g) miltų išsijokite į dubenį. Miltų viduje padarykite duobutę, į ją supilkite mieles ir likusį pašildytą vandenį. Išminkykite tešlą, ją pabarstykite miltais ir, uždengus rankšluosčiu, pastatykite šiltai, kad pakiltų. Į pakilusią tešlą įberkite cukraus, druskos, įsijokite likusius miltus, supilkite aguonas ir viską gerai išminkykite. Minkant palaipsniui supilkite aliejų. Jei tešla atrodo per minkšta, dar įsijokite miltų. Minkykite tol, kol tešla įgaus gražų blizgesį ir nebelips prie rankų. Uždenkite ir dar kartą kildinkite. Pakilusią tešlą suminkykite ir padarykite 1 cm storio volelius, juos supjaustykite aštriu peiliu skersai – maždaug 1 cm gabalėliais. Sudėkite į skardą ir kepkite įkaitintoje orkaitėje apie 170–180oC, kol gražiai pagels ir apskrus.

Ingredientai aguonpieniui: 1 stiklinė aguonų vienam litrui virintam, atšaldytam vandeniui, cukrus ir medus pagal skonį.

Gaminimas. Nuplautas aguonas užpilkite verdančiu vandeniu ir palaikykite apie 3 val., kad jos išbrinktų. Aguonas nukoškite ir 3–4 kartus sumalkite, kol išsiskirs kuo daugiau aguonpienio. Maltas aguonas, cukrų ir medų sumaišykite su virintu, atšaldytu vandeniu. Aguonpieniu užpilkite kūčiukus likus maždaug valandai iki pateikimo.

Silkė su pienių padažu

Ingredientai: 4 sūdytos silkės (būtinai su pieniais), 2 šaukštai citrinų sulčių, 2 šaukštai medaus, Provanso žolelės, malti kvapieji pipirai.

Gaminimas. Silkes pamirkykite, kad jos nebūtų labai sūrios, tuomet išdarinėkite, išimkite pienius ir ašakas. Pertrintus per sietelį pienius sumaišykite su citrinų sultimis, medumi, kvap­niaisiais pipirais ir Provanso žolelėmis. Silkes nusausinkite ir supjaustykite 1,5 cm pločio juostelėmis. Sudėkite į silkinę ir užpilkite paruoštu padažu. Palaikykite šaldytuve apie 12 val. Patiekite su karštomis bulvėmis ar duona.

Silkė su pievagrybiais

Ingredientai : 200 g silkės filė, 400 g pievagrybių, 300 g svogūnų, šviežiai malti juodieji pipirai, džiovintos Provanso žolelės, aliejus kepti.

Gaminimas. Aliejuje pakepinkite sumulkintus (šiaudeliais arba kubeliais) svogūnus. Pievagrybius supjaustykite riekelėmis ir atskirai juos pakepinkite aliejuje. Silkę supjaustykite juostelėmis. Svogūnus sumaišykite su pievagrybiais, įberkite pipirų, įdėkite Provanso žolelių ir sudėkite į norimą indą.

Šviesiųjų ir tamsiųjų tunų salotos

Ingredientai: 620 g šviesiųjų ir tamsiųjų tuno aliejuje (Buzzonaglia) konservų, 3 dėžutės įvairių rūšių konservuotų pupelių, 1 indelis konservuotų mažų agurkėlių, 200 g svogūnų, 30 g aliejaus, malti juodieji pipirai, salotų lapai.

Gaminimas. Svogūnus supjaustykite kubeliais, pakepinkite aliejuje ir atvėsinkite. Lėkštę išklokite salotų lapais ir įdėkite nukoštas pupeles. Pupeles galite išsivirti ir patys. Ant pupelių padėkite pakepintus svogūnus, tada griežinėliais supjaustykite agurkėlius. Po to sudėkite tuno konservus su visu aliejumi. Kito padažo joms nereikia. Pagal skonį pabarstykite pipirais. Jei norite suteikti pikantiškumo, pabarstykite kaparėliais.

Purpurinės salotos

Ingredientai: 400 g burokėlių, 300 g vyšnių, 50 g džiovintų goji uogų, 50 g kedro pinijų riešutų, 50 g šviežiai spaustų citrinų sulčių, 20 g pomidorų padažo, 10 g raudono krienų padažo, mėtos šakelės, druska, cukrus, pipirai, žiupsnelis maltų čili pipirų.

Gaminimas. Išvirtus burokėlius supjaustykite smulkiais kubeliais. Iš vyšnių išimkite kauliukus (ne sezono metu naudokite šaldytas arba konservuotas vyšnias).

Padažo gaminimas. Sumaišykite citrinos sultis, pomidorų padažą, krienus, cukrų, druską ir pipirus.

Burokėlius su vyšniomis ir uogomis užpilkite padažu ir išmaišykite. Vieną valandą palaikykite šaltoje vietoje, kad vyšnių aromatas prasiskverbtų į burokėlius. Indą, į kurį dėsite salotas, išklokite salotų lapais ir sudėkite paruoštas salotas. Pabarstykite riešutais.

Karpis drebučiuose

Ingredientai: 1 kg išskrosto karpio, 6 šaukštai aliejaus, 1 citrina, 4–6 skiltelės česnako, druska, pipirai, 2 lauro lapai, pora žirnelių kvapiųjų pipirų, 1 l vandens.

Gaminimas. Grūstuvėje sutrinkite česnakus su druska ir pipirais. Paruoštu prieskonių mišiniu įtrinkite paruošto karpio gabaliukus ir apkepkite aliejuje, kol pagels. Paskui sudėkite į puodą, užpilkite citrinų sultimis, verdančiu vandeniu, įmeskite citrinų žievelių ir virkite ant mažos ugnies apie pusvalandį (kartu galima virti ir karpio galvą, kurią paskui pašaliname, taip drebučiai bus stangresni ir sodresni). Baigiant virti prieš kelias minutes įdėkite lauro lapus ir kvapiuosius pipirus. Išvirtus karpio gabaliukus atsargiai išimkite, sudėkite į gilesnį pusdubenį, užpilkite atšaldytu ir perkoštu sultiniu. Palikite stingti šaltoje vietoje. Puoškite žaluma ir citrinos griežinėliais. Jei norite labai kietų drebučių, galite į sultinį įdėti želatinos arba agaro.

Žuvies kukuliukai

Ingredientai: 0,5 kg žuvies be kaulų, 200 g svogūnų, šaukštas aliejaus, 60 g maltų džiūvėsėlių, 20 g krakmolo, pora skiltelių česnako, krapai, pipirai, druska, žiupsnelis cukraus, lauro lapai.

Gaminimas. Du kartus žuvį sumalkite. Po to į masę suberkite džiūvėsėlius, krakmolą, sudėkite smulkiai supjaustytus kukulius ir atsižvelgiant į jų dydį virkite apie 10–15 min. Virkite pasūdytame vandenyje arba žuvies sultinyje. Valgyti galima ir kaip karštą patiekalą, ir kaip šaltą užkandį.

Daržovėmis įdaryti pomidorai

Ingredientai: 1 kg vidutinio dydžio pomidorų, 100 g salierų stiebų, 100 g baltųjų svogūnų, 100 g morkų, 200 g žiedinių kopūstų, aliejaus daržovėms kepti, 50 g maltų diūvėsėlių, 50 g džiovintų slyvų, druska, cukrus, pipirai, maltos kalendros.

Gaminimas. Nupjaukite pomidorų viršūnėles, vidų išskobkite ir pasūdykite. Svogūnus ir morkas supjaustykite kubeliais, salierų stiebus – griežinėliais, žiedinius kopūstus suskirstykite žiedinėliais. Daržoves lengvai pakepinkite aliejuje (su žiupsneliu cukraus). Į pakepintas daržoves įdėkite supjaustytas džiovintas slyvas, suberkite džiūvėsėlius ir prieskonius, viską gerai išmaišykite. Įdaru prikimškite pomidorus, sudėkite į kepimo indą ir kepkite karštoje orkaitėje kelias minutes. Rekomenduojama patiekti kartu su žuvies patiekalais.

Pyragėliai su grybais

Ingredientai tešlai: 1 kg miltų, 80 g mielių, 100 g aliejaus, 50 g cukraus, 2 stiklinės vandens, druska.

Ingredientai įdarui: džiovintų grybų, 1 svogūnas, druska, pipirai.

Gaminimas. Visų pirma užmerkite grybus (geriausia iš vakaro), po to juos išplaukite ir išvirkite. Po to sumalkite mėsmale kartu su svogūnais ir pakepkite aliejuje, pagardindami druska ir pipirais.

Užmaišykite mielinę tešlą. Į pašildytą vandenį (ne daugiau kaip 400C) supilkite su cukrumi išleistas mieles, pusę kiekio miltų (500 g) ir išmaišykite. Tešlą storai apibarstykite miltais, uždenkite ir palikite 2 val. stovėti šiltoje vietoje, kad pakiltų. Po to tešlą išminkykite, suberkite likusius miltus, supilkite aliejų. Minkykite apie 30 minučių, kol tešloje atsiras oro pūslelių ir ji nebelimps prie rankų. Uždenkite ir laikykite šiltoje vietoje apie l valandą, kol pakils. Po to iškočiokite tešlą, išspauskite skritulėlius, įdėkite įdarą, kampus užlankstykite ir kepkite karštame aliejuje.

Spanguolių gėrimas

Ingredientai: 1 stiklinė spanguolių, 50 g cukraus, 100 g medaus, 1 l virinto vandens.

Gaminimas. Perrinktas spanguoles pertrinkite ir perkoškite. Likusias luobeles dar užpilkite vandeniu, išmaišykite ir perkoškite. Viską išmaišykite ir atšaldykite.

Tirštas aviečių kisielius

Ingredientai: 1 stiklinė naminių aviečių sulčių, 1 stiklinė vandens, cukrus pagal skonį, 50 g

krakmolo.

Gaminimas. Užvirkite vandenį su sultimis ir cukrumi, ištirpinkite šaltame vandenyje krakmolą ir supilkite į verdantį vandenį. Maišant pavirinkite. Supilkite į desertinius indelius ir atvėsinkite. Papuoškite uogomis.

Jolanta VELIČKIENĖ,

knygos „Senos ir naujos tradicijos virtuvėje“ autorė, Jovariškės