Tarptautinė šunų diena: 5 išmanūs patarimai jų augintojams

Rytoj, rugpjūčio 26-ąją, minima Tarptautinė šuns diena. Šia proga technologijų ekspertai dalijasi patarimais, kaip išmaniai rūpintis savo keturkojo augintinio sveikata, saugumu, elgesiu ir kaip atrasti naujų bendrų veiklų.

Jūsų dėmesiui – Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas, pristato 5 išmanius patarimus, padėsiančius šunų augintojams pasirūpinti savo amsinčiu draugu dar lengviau ir paprasčiau.

Tinka, kenkia ar net nuodinga: pasitikrinkite

Ar picos likučiai gali pakenkti jūsų šuniui? O kas nutiks, jei jis pasilips iki vazono ir paslapčia paragaus jame augančio fikuso? Į visus šiuos klausimus atsakyti padės programėlė „PupTox“.

Ši aplikacija – tai dažniausiai kasdienybėje pasitaikančių maisto produktų, gėrimų, valymo priemonių ir augalų, kurie yra kenksmingi šunims, duomenų bazė. Jie suskirstyti kategorijomis, o prie kiekvieno pavadinimo yra patalpintas trumpas aprašymas, kuriame nurodyti apsinuodijimo požymiai ir kenksmingumo gyvūnui lygis.

Viešbučiai, restoranai, renginiai: kurie yra draugiški šunims?

Jei mėgstate pramogauti ir visur keliauti kartu su savo augintiniu – atraskite vietas, kuriame laukiami tiek dvikojai, tiek keturkojai lankytojai. Tam yra skirta nemokama programėlė „Bring Fido“.

Ja naudotis itin paprasta. Iš pradžių pasirinkite, kokios paslaugos ieškote: apgyvendinimo, maitinimo, renginių, o galbūt skirtų išskirtinai šunims – o tada nurodykite dominančią vietovę. Iš karto po to, galėsite palyginti skirtingų viešbučių pasiūlymus, o išsirinkus labiausiai patikusį, toje pačioje programėlėje jame užsisakyti kambarį (aplikacija netaiko papildomų tarpininkavimo mokesčių). Taip pat pasirinktame mieste galėsite atrasti šunims draugiškas kavines bei renginius ar net specialias, skirtas būtent amsintiems klientams, kirpyklas, spa salonus, kepyklėles, žaislų parduotuves bei veterinarijos klinikas.

(Ne)vienas namuose

Grįžę po darbo dienos namuose vis randate šuns prikrėstų išdaigų, be to, ir kaimynai skundžiasi nuolatiniu jo lojimu? O gal tiesiog smalsu, ką jūsų augintinis veikia ir kaip jaučiasi, kol jūsų nėra? Tokiais atvejais, jums gali praversti išmanioji stebėjimo kamera.

Šiuolaikinės namų apsaugos kameros yra belaidės, itin paprastai montuojamos ir leidžiančios realiu laiku stebėti namuose paliktą augintinį tiesiog savo telefono ekrane. Be to, jei pasirinksite kamerą su integruotu garsiakalbiu bei mikrofonu – galėsite iš karto reaguoti į neįprastą šuns elgesį ir jį nuraminti savo balsu. Belaidžių kamerų priežiūra nesudėtinga: įprastoje 5500mAh talpos ličio baterijoje esančios energijos pakanka iki pusantro mėnesio, o kai kurios kameros be įkrovimo veikia net 12 mėnesių.

Išmanus žetonas ant antkaklio

Pamirškite tradicinius medalionus su augintinio vardu ir jo šeimininko kontaktais tiems atvejams, jei šuo paklystų. Juos gyvūnų augintojai vis dažniau pakeičia „Bluetooth“ ryšiu veikiančiais ieškikliais, tokiais kaip gamintojo „Samsung“ sukurtas „Galaxy Smart Tag“ arba „Apple“ pristatytas „AirTag“.

Šie įrenginiai yra tarsi mažyčiai žetonai, tvirtinami prie daiktų, kurių nenorima pamesti: kuprinių, raktų, dviračių, o taip pat – augintinių antkaklių. Išmanieji ieškikliai yra susiejami su tam skirtomis programėlėmis telefone, kurios nuolat rodo realią jų buvimo vietą. Maža to, jei jūsų šuo, dėvintis antkaklį su ieškikliu, dingtų iš akiračio – galėtumėte įjungti išmaniojo žetono garso signalą. Tokiu būdu greičiau rastumėte augintinį arba atkreiptumėte aplinkinių dėmesį į jį.

Dresūros pamokos namuose

Pandemija išmokė, kad daugelį dalykų galime atlikti nuotoliniu būdu. Ne išimtis ir šunų dresūra – vietoje gyvų pamokų su treneriu, ja užsiimti galite tiesiog namuose. Nuo paprasčiausių komandų „sėdėti“, „gulėti“ ar „šalia“ iki „letena atidaryk duris“ – viso to savo šunį išmokyti galite pasitelkę lietuvių sukurtą dresūros aplikaciją „Dogo“.

Programėlės pamokų ciklas prasideda nuo pačių paprasčiausių užduočių, o jas įveikus – pereinama prie sudėtingesnių pratimų ar net triukų. Čia taip pat gausu vertingų patarimų apie šunų auklėjimą, psichologiją, motyvaciją bei pasiruošimą treniruotėms. Be to, programėlėje yra integruotas profesionalių dresuotojų dažnai naudojamas klikeris – garsinis signalas, pranešantis keturkojui, kad jis yra apdovanojamas už gerai atliktą užduotį. Aplikacijos kūrėjai teigia, kad jis sutrumpina treniruočių laiką net iki 40 proc. Beje, už papildomą mokestį šioje programėlėje galima konsultuotis su sertifikuotais šunų treneriais.