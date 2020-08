Tarptautinis meno festivalis „TRANS/MISIJOS“ Trakuose

Šių metų rugsėjo 13–20 d. Trakuose bus surengtas tarptautinis meno festivalis „TRANS/MISIJOS“, kuriame tradiciškai dalyvaus Lenkija (Žešuvas), Slovakija (Košičė), Čekija (Ostrava), Vengrija (Debrecenas), Ukraina (Lvovas) ir Lietuva (Trakai). Taip pat šiais metais prie festivalio prisijungia ir mūsų kaimynė Latvija (Daugpilis). Susirinkusi publika galės mėgautis koncertais, spektakliais, parodomis – kiekvienas ras savo mėgstamą nišą.

Daugiatautė kultūra – valstybės stiprybė

Pirmą kartą tarptautinis meno festivalis „TRANS/MISIJOS“ surengtas 2018 m. Lenkijos mieste Žešuve. Pernai jis vyko Slovakijoje (Košičėje), o šiemet jį organizuoti perduota estafetė Trakams. Šiųmetinio festivalio tema „Daugiatautė kultūra – valstybės stiprybė“. Tema yra pasirinktai neatsitiktinai. Nuo seno Trakai yra daugiatautis, daugiakultūris kraštas. Čia draugiškai sugyveno ir valstybę kūrė, už ją kovojo įvairių tautybių žmonės. Pagal 2011 m. Lietuvos gyventojų surašymą Trakų rajone gyvena 34 411 žmonės. Iš jų lietuviai sudaro 56,33 proc., lenkai – 30,11 proc., rusai – 8,28 proc., baltarusiai – 2,37 proc., ukrainiečiai – 0,63 proc., kiti – 2,28 proc. Per ilgus istorijos šimtmečius Lietuva buvo susijusi ekonominiais, socialiniais, politiniais ryšiais ir su dabar festivalyje dalyvaujančių tautų – lenkų, čekų, slovakų, vengrų, ukrainiečių, latvių – atstovais. Tad visus mus jungia bendrystės per daugiatautiškumo prizmę ryšiai.

2020 m. Trakai yra paskelbti Lietuvos kultūros sostine. „Džiugu, kad ta proga mes galime pakviesti visus trakiečius ir svečius į senąją legendinę Lietuvos sostinę ir pasiūlyti aukšto lygio meninę programą, – sako Trakų kultūros rūmų direktorius Edvardas Keizik. – Šis festivalis, kurį teko mums garbė surengti, pagal dydį yra antras Lietuvoje (po Vilniaus tarptautinio teatro festivalio „Sirenos“ – red. pastaba). Gaila, kad dėl koronaviruso pandemijos jo nepavyks įgyvendinti visu pajėgumu. Dalyviai iš Čekija nebus „TRANS/MISIJOSE“, bet siunčia savo baleto spektaklio įrašą. Taip pat dėl COVID-19 į šalį negali įvažiuoti ir Ukrainos delegacija, todėl jie irgi atsiunčia savo parodą bei pagal S. Mrožek pastatyto spektaklio „Emigrantai“ filmuotą įrašą. Apmaudu, kad iš Lenkijos negalės atvykti visi dalyviai. „TRANS/MISIJOMS“ jie yra paruošę du spektaklius, tačiau vieno jų – Žešuvo Vandos Semaškovos teatro vaidinimo „Linksmosios Windsoro žmonos“ pagal V. Šekspyrą (rež. P. Aigner) – teks stebėti filmuotą įrašą. Tačiau tikimės, kai situacija pasaulyje dėl koronaviruso pagerės, mes pakviesime visą teatro trupę į Trakus ir žiūrovai galės išvysti spektaklį gyvai.

Labai didžiuojamės, kad prie mūsų festivalio pirmą kartą jungiasi Latvijos valstybinis Daugpilio teatras, kuris atkeliauja su daugelyje užsienio festivaliuose apdovanotu spektakliu „Artumas“. Tad uždarymo proga tai bus vaizdiškas reginys, į kurį rekomenduojame atkreipti dėmesį. Taip pat latviai sutiko, kad jei „TRANS/MISIJOS“ išgyvens krizę, kitąmet jie prisijungia prie mūsų projekto, nesvarbu, kur jis bus surengtas. Tikėtina, kad kitais metais „TRANS/MISIJOS“ keliaus į Vengriją arba Lenkiją. 2021 m. festivalis turėjo vykti Čekijoje, bet dėl finansinės krizės čekai kol kas negali jo surengti. Taip pat norėta pasiūlyti jį organizuoti Ukrainai, tačiau šalis kol kas finansiškai negali to įgyvendinti.“

Festivalio pradžioje, t. y. rugsėjo 13 d. Užutrakio dvaro sodyboje vyks atvira spaudos konferencija, kurioje dalyvaus beveik visų teatrų direktoriai, visų dalyvaujančių šalių ambasadų diplomatai, tad bus proga tiesiogiai užduoti svečiams klausimų. „TRANS/MISIJŲ“ uždarymo proga rugsėjo 20 d. Trakų Salos pilyje lauks festivalio uždarymas, kuriuo metu bus pasidžiaugta įvykusiu renginiu ir galiausiai paaiškės, kam bus perduota kitų metų festivalio estafetė.

Platus repertuaras

Trakai yra šiųmetinio festivalio šeimininkai, tad daug dėmesio skirta jo organizavimui, todėl galės žiūrovams pasiūlyti nuostabią programą. Festivalio išvakarėse, t. y. rugsėjo 12 d. Trakų apžvalgos aikštelėje į savo koncertą pakvies dainininkas Andrius Mamontovas. Vasaros sezono uždarymo proga trakiečiai ir miesto svečiai galės ne tik pasinerti į muzikos ir dainų pasaulį, bet kartu ir pasimėgauti įspūdingu šviesos bei lazerių šou. Tokiu būdu visi išlydės vasarą ir kartu pasitiks tarptautinį meno festivalį „TRANS/MISIJOS“.

„Lietuviška programa yra tikrai verta dėmesio. Žiūrovai išvys ugnies ir šokio grupės „Čiutyta“ (vad. Vida Bagdonienė) muzikinį pasirodymą, tarp Trakų Salos pilies sienų savo muzikos garsais džiugins fortepijoninis kvartetas „Confero“ (vadovė Evelina Kislych-Šochienė). Pagrindinis idėjinis festivalio organizatorius Trakų karališkasis teat-

ras pristatys režisieriaus Roberto Čutos spektaklį „Našlės“, kuris labai gerai pastatytas tiek meniškai, tiek techniškai. Taip pat visų laukia proga pasimėgauti lenkų teatro „Studijos“ filmo-spektaklio „Raudonosios Armijos karininko užrašai“ premjera bei jungtinių teatrų filmo-spektaklio „Klajojantys miglose“ pagal

S. Kozlovo pasaką „Ežiukas rūke“ premjera (rež. E. Keizik, S. Gaudyn). Džiugu, kad prie festivalio prisijungė Lietuvos nacionalinis dramos teatras, kuris parodys spektaklį „Durys“, o Oskaras Koršunovas pristatys vaidinimą „Vestuvės“. Taip pat festivalio metu veiks įvairios parodos, kurias padeda organizuoti Trakų kultūros rūmuose įsikūrusi meno galerija „Fojė“ (Festivalio koordinatorė Edita Tamulytė).

Festivalyje bus nepamiršti ir jauniausieji žiūrovai. Trakų kultūros rūmų šokio teatras „Solė“ (vadovė Sofiko Vyšniauskė) pasiūlys kūrybines dirbtuves – baleto pamoką vaikams, o Kauno valstybinis lėlių teatras mažiesiems parodys spektaklį „Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje (rež.

A. Sunklodaitė). Taigi, kiekvienas atėjęs galės surasti, kas artima jo širdžiai.

Apibendrinant, Vilniuje ir Trakuose kiekvieną festivalio dieną matysime skirtingų šalių pasirodymus, kiekvienos dienos programą sudarys įvairūs renginiai – spektakliai, koncertai, parodos, filmai, diskusijos ir kt. Festivalio vakarais vyks kitos šalies muzikinė programa bei susitikimai su festivalio dalyviais. Visi festivalio renginiai bus nemokamai, kad kuo daugiau norinčiųjų galėtų juose sudalyvauti, išskyrus minėtus spektaklius „Durys“ ir „Vestuvės“. Taip pat organizatoriai dės visas pastangas, kad būtų įgyvendinti visi saugumo dėl COVID-19 reikalavimai, todėl bus prašoma norinčiųjų dalyvauti renginiuose registruotis el. paštu trakurumai@gmail.com arba telefonais (8 528) 55 299, +370 612 20 876.

Gausus būrys rėmėjų

Tokio lygio meno festivalis reikalauja nemažai finansinių ir žmogiškųjų resursų. Jo organizavimu daugiausia rūpinasi Trakų karališkasis teatras, Trakų kultūros rūmai, prisideda rajono savivaldybė ir meno galerija „Fojė“. Kadangi kai kurių šalių dalyviai negali atvykti ir dalyvauti festivalyje, todėl atsiuntė savo parodas, kurios bus eksponuojamos, tad „Fojė“ indėlis čia yra labai svarus. Parodos sudarys net 25 proc. visos festivalio programos, o tai tarsi ir gelbėja „TRANS/MISIJAS“. Šio Festivalio organizaciniu partneriu-organizatoriumi yra Vilniaus lenkų teatras „STUDIJA“, vadovaujamas Lilijos Keizik, kurios dėka Trakų karališkasis teatras susipažino su Žešuvo teatru iš Lenkijos ir tapo šio festivalio part-

neriu. Festivalio garbės globėjais tapo pats LR kultūros ministras dr. Mindaugas Kvietkauskas bei Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, už ką organizatoriai širdingai dėkoja. „Mūsų partneriais yra ne tik teatrai, kurie patys pristato savo programą festivalio metu, bet ir Vilniaus dailės akademija (VDA) bei Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA), kurios siųs savo studentus. „VDA priims mūsų parodas ir eksponuos savo erdvėse, o LMTA siųs vadybos ir aktorinio skyriaus studentus stebėti spektaklių ir tokiu būdu semtis profesinės patirties. Tai reiškia, kad įstaigos mumis pasitiki, o tai mums yra didelė garbė, – pasakoja E. Keizik. – Mūsų partneriais sutiko tapti ir visų dalyvaujančiųjų šalių ambasados. Jos greičiausiai taps ir mūsų rėmėjais. Taip pat esame dėkingi Orlean Lietuva, AB Lietuvos geležinkeliai, Lietuvos draudimas, Lenkijos fondui „Parama lenkams Rytuose“ (Pomoc Polakom na Wschodzie), restoranui „Pilialaukis“, kavinei „Kiubėtė“, Trakų istorijos muziejui, Trakų istoriniam nacionaliniam parkui, Trakų turizmo informacijos centrui, Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai ir visiems visiems, kurie savo indėliu prisideda prie festivalio „TRANS/MISIJOS“ organizavimo. Džiugu, kad tiek vietinė spauda (Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“), tiek nacionalinė žiniasklaida (15min.lt, Wilnoteka, „7 meno dienos“ ir kt.) prisideda prie festivalio viešinimo sklaidos, tad, manau, pavyks pritraukti tikrai nemažai žiūrovų.“

Daugiau informacijos: el. paštu. transmisijos@gmail.com arba tel. +370 612 20 876, socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Trans/misijos“, interneto svetainėje www.trakurumai.lt.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Autorės nuotr.