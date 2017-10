Trakuose, Birutės gatvėje, įrengtas stadionas, tačiau futbolo aikštė jame per maža rengti tarptautines varžybas. Kam tada toks stadionas?

Švietimo ir mokslo ministerija įtraukė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos stadioną į 2016 m. šalies švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programą, skirdama stadiono atnaujinimo darbams per 231 tūkst. eurų. Prie šio projekto įgyvendinimo prisidėjo Trakų rajono savivaldybė, skirdama per 104 tūkst. eurų. Po atnaujinimo darbų stadionas pasikeitė iš esmės. Buvo rekonstruotas futbolo aikštynas, įrengta daugiafunkcinė aikštelė tinkliniui, krepšiniui bei lauko tenisui, bėgimo takai, apšvietimas. Projekto sumanytojai akcentavo projekto naudą – kad Trakų jaunimas turės žymiai geresnes sąlygas sportuoti, rengti varžybas. Tačiau pasigirsta ir priešinga nuomonė. Pasirodo, naujame, per 300 tūkst. eurų kainavusiame stadione negalima surengti tarptautinių futbolo varžybų. O juk Trakai garsėja ne tik kaip irklavimo sostinė. Miestą garsina futbolo komandos – Trakų kūno kultūros ir sporto centro bei FK „Trakai“ futbolininkai. 2013 m. Trakų kūno kultūros ir sporto centro futbolo komanda tapo Lietuvos mokinių mažojo futbolo čempionato nugalėtojais. Kasmet nuo 1993 m. Trakuose vyksta tarptautiniai vaikų futbolo turnyrai, kuriuose dalyvauja jaunieji futbolininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Baltarusijos. 2008 m. FK „Trakai“ iniciatyva įteigta Trakų regiono futbolo mokykla, kurios filialai veikia Vilniuje, Lentvaryje, Vievyje, Aukštadvaryje, Semeliškėse, Paluknyje ir Trakuose. 2011 m.

mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Italijos futbolo klubu AC „Milan“, kuris pagal bendradarbiavimo sutartį su FK „Trakai“ dalijasi naujausiomis vaikų treniravimo metodikomis, organizuoja stovyklas, iš Italijos atvyksta vaikų treneriai. 2013 m. futbolo komanda „Trakai“ Lietuvos I lygoje užėmė 3 vietą, o nuo 2014 m. dalyvauja Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje.

Kaip yra iš tiesų, kalbamės su Trakų rajono ir kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoju Šarūnu Ūsu.

Švietimo ir mokslo ministerija skyrė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos stadiono atnaujinimui per 231 tūkst. eurų. Trakų rajono savivaldybė prisidėjo prie projekto, skirdama per 104 tūkst. eurų. Švietimo ir mokslo ministerijos programoje buvo nurodyta, kad šis stadionas turi būti naudojamas kūno kultūros pamokoms. Šią funkciją jis ir atliks. Tačiau jame be kūno kultūros pamokų galima žaisti vaikų futbolą, taip pat vykdyti mėgėjiškas suaugusiųjų futbolo varžybas, abiejuose pusėse už vartų įrengtos aikštelės, skirtos krepšiniui, tinkliniui, lauko tenisui. Taip pat yra bėgimo takai ir šuolių į toli sektorius. Stadiono infrastruktūra galės naudotis visa Trakų bendruomenė. Stadionas neatitinka nei tarptautinių futbolo aikštės, nei lengvosios atletikos bėgimo takų standartų. Sklypo, kuriame yra stadionas, plotas yra per mažas, todėl bet kuriuo atveju būtų neįmanoma pritaikyti, kad jis atitiktų tarptautinius standartus. Neįmanoma ir praplėsti sklypo, nes iš vienos pusės jis ribojasi su Birutės gatve, iš kitos pusės – stačiu šlaitu į pakrantę.

Žinoma, mes sulaukiame ir kitokio pobūdžio priekaištų, pvz., kodėl futbolo aikštelės žolė yra „tik­ra“. Sintetinė danga būtų idealus variantas, tačiau tai yra labai brangu ir nebuvo įmanoma įgyvendinti turimomis lėšomis.

Galima konstatuoti faktą, kad stadionas atliks jam priklausančią paskirtį, o prie to, kad jis būtų sutvarkytas, įrengtas taip, kaip yra dabar, žymiai prisidėjo Trakų rajono savivaldybė.

Karolina ŠUMSKAITĖ