Tekinimo staklės – įrenginys, skirtas apdirbti įvairias medžiagas, tarp jų ir medieną. Mediniai dubenys, baldai, lempos, įrankių rankenos – visi šie daiktai yra pagaminti naudojant tekinimo stakles. Tiems, kurie galvoja, kad norėtų užsiimti medžio apdirbimu, tekinimo staklės yra puikus įrenginys pradėti. Tekinimas staklėmis yra gana saugus, kompaktiškas ir labai smagus procesas.

Tekinimo staklės – apvalioms formoms išgauti

Tekinimo staklės skirtos medienai pjauti tam, kad būtų galima pagaminti įvairius apvalių formų gaminius: kūgio, cilindro, rutulio ar kitų sukamojo kūno gaminių. Tokios staklės naudojamos baldų gamybos įmonėse, dizaino technologijos bei kitose pramonės srityse.

Koks jų veikimo principas? Staklėse esantis medinis gaminys yra sukamas ir taip nuo jo pašalinamas nereikalingas medžiagos kiekis. Pasiekiami net patys giliausi medienos sluoksniai. Tai užtikrina puikią gaminio kokybę. Medienos gaminys sukamas tam, kad stacionarūs staklėse sumontuoti įrankiai galėtų jį suformuoti, išgauti norimą formą.

Svarbu, kad pagrindinis staklių komponentas būtų kietesnis už apdorojamą medžiagą, nes kitaip bus sunku pjaustyti, nukentės gaminio kokybė.

Privaloma laikytis saugumo reikalavimų

Dirbant su tekinimo staklėmis būtina laikytis saugumo reikalavimų, dėvėti specialius apsauginius rūbus. Jie neturėtų būti per daug laisvi, kad neįsipainiotų į stakles ir nesusižeistumėte. Dar reikėtų nusiimti papuošalus (žiedus, grandinėles ir pan.) bei aksesuarus ir susirišti plaukus. Be to, svarbu saugoti akis, kad į jas nepatektų medžio drožlių. Patalpa, kurioje dirbama, turi būti švari.

Tekinimo staklių pasirinkimas

Įmonėje Infleks galite rinktis iš šešių tekinimo tekinimo staklių modelių: T 124, TM 1200 / 1600 / 2000, T-Max, TC 1200, T5, T*Star.

TC 1200 staklės ypatingos, kad yra pusiau automatinės. Jos skirtos laiptų dalių, kėdžių bei stalų kojų, kitų baldų dalių gamybai.

Medžio tekinimo staklės T5 yra pilnai automatinės, su hidrauliniu kopijavimu. Jose yra automatinis tekinimo ciklas su dviem vienu metu veikiančiais hidraulinio kopijavimo įtaisais.

Taigi tekinimas staklėmis – darbas, kurio metu išgaunamos apvalios medžio gaminių formos. Rinkitės aukščiausios kokybės įmonės Infleks siūlomas tekinimo stakles ir tikrai nenusivilsite.