„Tele2“ pasiūlymas: nuolaidos išmaniesiems laikrodžiams su eSIM ir jų planams

Norėtumėte visur su savimi nesinešioti telefono, tačiau ir nepraleisti skambučių, žinučių bei naujienų? „Tele2“ turi pasiūlymą – dabar svarbiausias telefono funkcijas turinčius išmaniuosius laikrodžius galite įsigyti ypač geromis sąlygomis, o eSIM planas, pasirašius 24 mėn sutartį, pirmus 12 mėn. jums nieko nekainuos.

Virtuali SIM kortelė jūsų išmanųjį laikrodį pavers savarankišku mobiliu įrenginiu. Todėl telefoną galėsite palikti namuose, o visomis jo funkcijomis naudotis ekrane ant riešo. Daugiau apie laikrodžius su eSIM ir pasiūlymus sužinosite apsilankę internetinėje svetainėje: www.tele2.lt/privatiems/esim.

Palikite telefoną namuose – atsiliepkite laikrodžiu

Laikrodžiai, turintys įdiegtą eSIM technologiją, rinkoje šiuo metu yra vieni išmaniausių. Dėl virtualios SIM kortelės, jais galima skambinti, atsiliepti į skambučius, susirašinėti ir naršyti internete, net tada kai telefonas yra toli.

Tai reiškia, kad pagaliau galėsite palikti telefoną namuose, kai užsiimsite pavasario darbais sode ar darže. Taip pat, kai eisite susitikti su draugais ar pasivaikščioti. Telefoną naudojate atsiskaitymams? Šias funkcijas gali perimti ir naujausi išmanieji laikrodžiai. Jie atstoja ir muzikos grotuvą – juose gali atsirasti visi grojaraščiai, kuriuos turite telefone, taip pat ir programėlės, kuriose klausotės muzikos.

Tam tereikia aktyvuoti specialią „Vieno numerio“ paslaugą – tuomet telefonas su laikrodžiu bus susiejamas vienu bendru telefono numeriu. Tokiu būdu visus skambučius ir pranešimus į abu įrenginius gausite vienu metu.

Gerai savijautai: matuoja streso lygį, miego kokybę, padeda sportuojant

Maža to, tokie laikrodžiai ne tik leidžia išlikti visada pasiekiamais, bet ir turi daug naudingų funkcijų. Specialūs novatoriškų laikrodžių jutikliai gali fiksuoti pulsą, matuoti streso lygį ir kraujyje esančio deguonies kiekį.

Taip pat naujausi išmanieji laikrodžiai yra nepamainomi aktyviai leidžiant laisvalaikį ar sportuojant. Jie skaičiuoja žingsnius, padeda palaikyti tinkamą tempą treniruočių metu ir gerinti sporto rezultatus. Integruoti GPS imtuvai leidžia sekti pasivaikščiojimo ir bėgimo maršrutus. Visus šiuos duomenis, susiejus laikrodžius su išmaniaisiais telefonais, galima analizuoti specialiose sporto programėlėse.

Be to, tokie išmanieji laikrodžiai gali padėti įvertinti miego kokybę. Susieti su telefonu ir segimi ant riešo, jie pamatuos, kiek laiko miegojote giliai ar kaip dažnai nakties metu budote. Ir tai dar ne viskas – kai kurie modeliai net gali užfiksuoti, ar nakties metu knarkiate arba kalbate per miegus.

Įsigijus „Galaxy Watch4“ – kitas kainuos vos 1 ct.

Svajojantiems apie eSIM laikrodžius – verta suskubti. Dabar „Tele2“ taiko nuolaidas „Samsung Watch 4“ ir „Huawei Watch 3“ laikrodžiams, turintiems šią technologiją.

Rinktis tikrai yra iš ko – pasiūlyme dalyvauja 7 skirtingi laikrodžių modeliai. „Samsung Galaxy Watch4“ laikrodžiams taikomas išskirtinis pasiūlymas – įsigiję norimą laikrodį, kitą gausite vos už 1 ct. Įsigijus išmanųjį laikrodį ir sudarius 24 mėn. sutartį su planu laikrodžiui, dovana („Galaxy Watch4“ 40 mm R865 LTE) prie užsakymo bus pridėta automatiškai. Jai papildomai bus taikomas vienkartinis, valstybės nustatytas laikmenos mokestis. Pasiūlymo laikas ir dovanų kiekis riboti.

Vienas iš pasiūlyme dalyvaujančių laikrodžių – modernaus dizaino „Samsung Watch 4 LTE“. Jo 40 mm įstrižainės ekrane perteikiamas vaizdas itin detalus, todėl jame aiškiai matysite visus skambučių bei žinučių pranešimus. Šiame laikrodyje rasite ir „Google Pay“ – taigi namuose dažniau palikti galėsite ne tik telefoną, bet ir piniginę. Dabar šis išmanusis laikrodis, sumokėjus vos 1 Eur pradinę įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, kainuoja tik 13,25 Eur/mėn. (kaina perkant iškart – 319 Eur).

Ieškantiems elegantiško varianto – pasiūlymas taip pat yra. Rafinuoto dizaino modelis „Samsung Galaxy Watch4 Classic“ išsiskiria ypatingu ekranu. Jo skersmuo siekia 46 mm, o jį juosia firminis kontrolės ratukas, kurio pagalba laikrodį valdysite ypač lengvai ir patogiai. Šiuo metu šis išmanusis laikrodis, sumokėjus vos 1 Eur pradinę įmoką ir pasirašius 24 mėn. sutartį, kainuoja tik 18,66 Eur/mėn. (kaina perkant iškart – 449 Eur).

„Huawei“ įrenginių gerbėjams verta atkreipti dėmesį į itin patvarius „Huawei Watch 3“ ir „Huawei Watch 3 Pro“ modelius. Abu modeliai turi patogų kontrolės ratuką, daugiau nei 100 treniruočių režimų ir itin talpią bateriją – pilnai įkrautos jos užtenka maždaug 2 savaitėms.

Kai kuriems pasiūlyme dalyvaujantiems modeliams taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir jų sąlygas, įrenginius bei jų suderinamumą su skirtingais išmaniaisiais telefonais sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu 117.

Planas laikrodžiui 12 mėn. – nemokamas!

Operatorius „Tele2“ išskirtines sąlygas paruošė ne tik eSIM laikrodžiams, bet ir jų planui įsigyti. Pirmus 12 mėnesių juo, įsigijus laikrodį su sutartimi, galima naudotis nemokamai.

Pasibaigus pirmiems 12-ai nemokamų mėnesių, eSIM planas su 4 GB ir neribotais pokalbiais bei SMS, pasirašius 24 mėn. sutartį, kainuos vos 4,90 Eur/mėn. (kaina be terminuotos sutarties – 12,50 Eur/mėn).

Pasiūlymas galioja pasirinkus bet kurį laikrodį ir sudarant 24 mėn. sutartį su planu laikrodžiui ir mokant pradinę įmoką bei mėnesinę įmoką, kuri nurodyta www.tele2.lt prie konkretaus laikrodžio modelio. Laikrodžių kiekis ir akcijos laikas riboti.

Daugiau informacijos apie pasiūlymus, akcijas ir dovanas sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas, įrenginių ir dovanų skaičius – labai ribotas.

