Telefonai prieš kompiuterius: ką pasirinkti?

Nuo tada, kai prekyboje pasirodė stulbinančias galimybes siūlantys išmanieji telefonai, vis dažniau diskutuojama, ar po kurio laiko mums vis dar bus reikalingi kompiuteriai. Kol kas surasti vienareikšmišką atsakymą pakankamai sudėtinga, tačiau galima aptarti abiejų šių įrenginių trūkumus ir privalumus – tai padės apsispręsti, kurį iš jų pasirinkti.

Galingumas. Kadangi kompiuteriai gauna daugiau pastovios elektros energijos (ypač – stacionarūs), jie gali užtikrinti kur kas didesnį našumą nei telefonai, kuriems energiją nuolat reikia taupyti. Nors šie parametrai priklauso nuo procesoriaus branduolių skaičiaus, kuris kai kuriais atvejais gali būti vienodas, naudojantis kompiuteriu bent jau kol kas gerokai patogiau ir greičiau galime atlikti kelias skirtingas užduotis.

Ekrano dydis. Kompiuteriai gali pasiūlyti kur kas platesnį dydžių pasirinkimą – tai dar vienas ryškus šių įrenginių privalumas. Nuolat tobulinama jų skiriamoji geba leidžia stebėti itin aukštos kokybės vaizdus. Šiuo klausimu mažai atsilieka ir mobilieji telefonai, tačiau jų ekrano dydis yra gerokai mažesnis – jo pilnai pakanka pagrindinėms funkcijoms ir užduotims, tačiau nuolatinis darbas nebūtų toks patogus.

Perkėlimo galimybės. Kalbant apie šių įrenginių mobilumą, šią kovą neabejotinai laimėtų telefonai, kurių dizainas yra pritaikytas trumpoms ar ilgesnėms kelionėms – jiems visada pavyks atrasti vietos savo kišenėje ar rankinėje. Nešiojamuosius kompiuterius dabar taip pat galima pasiimti su savimi, tačiau jų svoris ir dydis neužtikrins tokio komforto, kokį gali garantuoti mobilieji telefonai – jie pritaikyti kasdieniam patogiam naudojimui.

Kaina. Šiuo atveju pateikti vieną pranašesnį įrenginį būtų pakankamai sudėtinga, kadangi tiek kompiuterių, tiek mobiliųjų telefonų kainos priklauso nuo konkretaus modelio galimybių. Visgi, jei lygintume pačius brangiausius ir pigiausius prietaisus, kompiuteriai kaina būtų šiek tiek brangesni. Tačiau tarp abiejų šių įrenginių galima surasti optimalių variantų – geros mobiliųjų telefonų kainos siūlomos Pigu.lt el. parduotuvėje (daug pasiūlymų rasite čia: https://pigu.lt/lt/foto-gsm-mp3/mobilieji-telefonai).

Atmintis. Kompiuteriai šiuo klausimu yra nepavejami: kai kurių prietaisų atmintis siekia net kelis TB, o patys paprasčiausi užtikrina bent jau 250GB kietojo disko talpą. Tuo tarpu telefonuose geriausiu atveju yra integruotos 64GB. Žinoma, galima kalbėti ir apie papildomas duomenų saugojimo priemones, tačiau jei aktuali pati įrenginio talpa, turėtumėte atsižvelgti į šiuos ryškius skirtumus.

Ryšiai. Didžioji dalis kompiuterių prie interneto gali prisijungti Wi-Fi ir Ethernet tinklais, o naudojantis telefonu galima prisijungti ir prie mobiliųjų duomenų tinklo – šis ryšys savo kokybe nesiskiria nuo kompiuteriams skirtų tinklų. Be to, mobiliuoju ryšiu galima pasidalinti ir su kompiuteriu, todėl net nekyla klausimų, kuris įrenginys šiuo atveju yra pranašesnis.

Operacinė sistema. Kompiuteriams skirtos operacinės sistemos yra pritaikytos galingiems procesoriams, dideliems atminties kiekiams arba kitaip tariant – efektyviam Jūsų darbui. Be to, jas visuomet galima keisti ir koreguoti pagal savo poreikius. Su mobiliųjų telefonų operacinėmis sistemomis yra kiek kitokia situacija: jos dažniausiai yra pritaikytos konkretiems modeliams, todėl dėl to gali kilti nesklandumų. Naujausių programų negalėsite paleisti senesnėje operacinėje sistemoje, o naujausios OS neįdiegsite sename įrenginyje.

Nors privalumų ir trūkumų turi abu šie įrenginiai, drąsiai galima teigti, jog bent jau kol kas telefonai tikrai nepakeis kompiuterių funkcijų ir galimybių. Tad kol kas galime tik spėlioti, kas mūsų laukia ateityje.