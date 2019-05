Tobulėjame bendraudami, mokydamiesi sutelktai ir bendradarbiaudami

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė nuolat skatina pedagoginę bendruomenę strategiškai siekti užsibrėžtų tikslų akcentuodama prioritetų matymą. Vadovė telkia tobulėjančią bendruomenę, kviečia ieškoti inovacijų, mokytis vieniems iš kitų, stiprinti žmogiškųjų išteklių potencialą bendradarbiaujant.

Užsienio kalbų metodinė grupė siekia proveržio sutelkdama turimą intelektinį potencialą, patirtį, kūrybiškumą. Stengiamasi, kad bendravimas ir bendradarbiavimas su mokiniais būtų šiuolaikiškas, orientuotas į kompetencijas ir strategijas taikomas pažangiose Vakarų Europos šalyse. Užsienio kalbų mokytojai, žinodami švietimo tendencijas vakarietiškose kultūrose, tikslingai kreipia veiklas į netradicinių erdvių ir priemonių naudojimą. Šiais mokslo metais apie 100 gimnazijos mokinių turėjo galimybę dalyvauti ADG Europe, TNT Britain teatro gastrolėse bei angliškuose spektakliuose „Romeo and Juliet“, „Pygmalion“ (rež. Paul Stebbings). Gimnazijos bendruomenė stengiasi, kad dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose taptų tradicija. O mokiniai ir jų tėveliai suprastų tikrąją siekio vertę, ir skatintų atžalas mokytis netradiciškai. Siekiama mokiniams sudaryti galimybę būti veikiamiems aukštos kokybės literatūrinės anglų kalbos, ugdomas kritinis mąstymas bei gebėjimas analizuoti ir spręsti problemines situacijas. Tuo būdu plečiamas jauno žmogaus suvokimas, ugdomas kultūrinis skonis bei vertybės: asmenybė, pareiga, meilė, šeima, laimė, bendravimas, atsakomybė. Mokiniui sudaromos sąlygos susidomėti anglų literatūra, atsiversti autentišką tekstą (juk internete angliški šaltiniai visiems pasiekiami elektroniniu formatu), perskaityti reikiamą ištrauką, dalyvauti diskusijoje klasėje, prisiliesti prie neapdorotos, ne vadovėlinės kalbos. Netradicinis mokymosi būdas keičia užsienio kalbos vartotojo mokymosi spartą ir kokybę, nes mokomasi aktyviai dalyvaujant, esant pačiam iniciatyviam.

Šiais metais organizuota užsienio kalbų poezijos popietė orientuota į mokinių nuodugnaus mokymosi temas. Popietė vyko netradicinėje erdvėje, sėdėjome ratu susikūrę amfiteatrą tarsi Šekspyro teatre. Atsirado vienas kitą palaikančių skaitovų dvasia, pakylėta nuotaika. Pasiektas tikslas, sudarytos sąlygos jaunam žmogui būti kūrybingu, interneto platybėse rasti poezijos savo tyrimo temai. Viskas yra įmanoma. Poezijos popietė sustiprino mokinių susidomėjimą tyrinėjama tema, pabrėžė tyrinėjimo kompetencijos svarbą. Mokinys, gimnazijos bendruomenė turi suprasti, kad efektyvusis augimas ir mokymasis vyksta tuomet kai pats žmogus yra aktyvus, susidomėjęs tam tikra sritimi/tema, norintis pats gilintis, konsultuotis. Esant intensyviam informacijos srautui, nebeįmanoma efektyviai mokytis užsienio kalbos apsiribojant vadovėliu, techniškai atliekant užduotis iš pratybų. Kalbame apie kompetenciją, kad mokinys turi ne tik žinoti, bet ir gebėti atsirinkti angliškus šaltinius reikiama tema. Kuo anksčiau mokinys bendradarbiaudamas su mokytoju išmoks netradiciškai mokytis, juo didesnės pažangos pasieks. O angliškų šaltinių galima rasti įvairiausių, tinkančių ir jaunesniam mokiniui, pvz.: „National Geographic Kids“, „History Today“, „Lonely Planet“, „Popular Science“, „Scientific American“ ir vyresniam mokiniui , pvz.: „The Guardian“, „ The Times“. Kai kurie šaltiniai turi savo svetaines, kuriose yra video, interviu, viktorinų, žaidimų anglų kalba. Pagalvokime ar įmanoma sukurti ir atnaujinti anglų kalbos vadovėlį, kuris prilygtų šiems šaltiniams? Abiturientai anglų kalbos pamokose naudojamų šaltinių gausą įvardijo kaip vieną iš svarbiausių kokybės rodiklių.

TVDG gimnazistų potencialą, gebėjimą siekti bendradarbiaujant komandoje ir individualiai, liudija pasiekimai respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose, kuriuose anglų kalbos funkcija-esminė. Dalyvaudami daugiakalbystės olimpiadoje Vilniuje gimnazistai pajuto, kad būtinos dar didesnės pastangos siekiant konkurencingumo, tobulėjimo. Galime pasidžiaugti mokinės A. Šavareikaitės (3a kl.) aukštu įvertinimu tarptautiniame konkurse (I vieta) ir anglišku trumpametražiniu filmu „The Reality of Green Life‘. Gimnazistės sukurtas filmas skatina aktyviai saugoti gamtą: „Do not make ‘Green Life‘ an illusion, be a part of it“. Mokinės patirtis liudija ypatingą asmeninių pastangų svarbą, gebėjimą mokytis kuriant. Unikalų internetinį savanorystės projektą „Neighbourhood“ sukūręs ir sėkmės istorija pasidalinęs 3 b kl. mokinys V. Moisevičius. Gimnazistas sutelkė 3000 žmonių iš viso pasaulio labdaringai veiklai. Tai itin efektyvus kalbos mokymosi būdas bendraujant, kuriant, sprendžiant gyvenimiškas problemas. „The Story of my Success“ renginyje išgirdome G. Kazlovaitės (2c kl.) sėkmės istoriją anglų kalba: svarbu dalyvauti, rizikuoti, išsiveržti iš komforto zonos, galima nesėkmę paversti sėkme. Džiugu, kad Vilniaus Gedimino Technikos universitete organizuojamoje respublikinėje „Kings“ olimpiadoje susitinka tėveliai ir mokytojai: tai liudija bendrus interesus. Tik kartu tikslų siekianti bendruomenė pasiekia efektyvumo ir aukštų rezultatų.

Unikalus būdas mokytis anglų kalbos – dalyvavimas audiovizualinių medijų projekte „Dideli ir maži ekranai“. Gimnazistai turėjo galimybę dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse su režisieriais, operatoriais, VU lektoriais, analizuoti angliškus aukso fondo filmus bei patys kurti. Įgyta kompetencija gimnazistams tapo intelektualiu pomėgiu, kontekstu anglų kalbos pamokoje, ateities studijų, profesijos orientyru. Gimnazistai dalyvavo ir Amerikos ambasados edukacinėje programoje „ The Power of the Garage: U.S. Entrepreneurship“ bei anglų kalba diskutavo apie verslumo kultūrą Amerikoje. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija taip pat tapo projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ narė. Gimnazistai dalyvaudami Euroscala programoje lankėsi Europos parlamente, Strasbūre.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos bendruomenė vadovaujasi tradicinėmis vertybėmis ir yra atvira inovatyvioms bendradarbiavimo formoms. Užsienio kalbų metodinė grupė bendradarbiaudama ir išmintingai laužydama stereotipus plečia ugdymo galimybių ribas, sukuria netradicines erdves, aplinkas, naudoja netradicines priemones, kurios yra labai efektyvios, sudaro galimybes skleistis jaunam žmogui ir sparčiai tobulėti.

Irina KNELSIENĖ, Jūratė BUDVYDIENĖ,

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos anglų kalbos mokytojos metodininkės