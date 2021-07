Tobulų vestuvių atributika – ko nevalia pamiršti?

PR

Visai nesvarbu, ruošiatės didelei šventei ar svarbiausias gyvenimo akimirkas ketinate paminėti artimiausių šeimos narių rate, reikšminga dalimi tampa įvairūs šventiniai atributai. Tai ypač aktualu vestuvių kontekste. Be kokių pagrindinių atributų sunku įsivaizduoti nepamirštamą šventę?

Pirmiausia – pakvietimai svečiams!

Vienas pagrindinių ir pirmųjų aspektų, kuriam reikia skirti pakankamai dėmesio ruošiantis vestuvėms – tai pakvietimai jūsų šventės dalyviams. Tai yra tas atributas, be kurio sunku įsivaizduoti tobulą šventę. Be to, gavę kvietimą svečiai ne tik apsidžiaugs, bet ir gaus reikiamą informaciją apie šventės vietą, laiką ir kitus momentus. Priklausomai nuo svečių skaičiaus, aplinkybių bei galimybių, kvietimus galite ruošti patys arba užsisakyti. Šiuo metu kvietimai į gražiausią jūsų šventę gali būti patys įvairiausi – nuo tradicinių popierinių variantų iki medinių, stiklinių ar elektroninių alternatyvų.

Kur padėti žiedus?

Be jokios abejonės, pagrindinis sutuoktuvių momentas – ceremonija. Natūralu, kad kiekvieni jaunavedžiai nori, jog ta lemtinga akimirka bažnyčioje, metrikacijoje ar kitoje vietoje būtų ypatinga. Santuokos simboliu yra laikomi žiedai, tad šiuo momentu itin svarbu, kaip ceremonijos metu jie bus pateikti. Įprastai tam naudojamos norimo dizaino pagalvėlės žiedams, tačiau jas galima keisti ir elegantiškomis, dekoruotomis dėžutėmis. Dizainas, spalvos, dekoracijų elementai – viskas priklauso nuo jūsų!

Šventinės dekoracijos

Kokia šventė be papuošimų ir įvairių dekoracijų? Vestuvių papuošimai labai reikšmingi tiek ant stalo, tiek visoje vidaus bei lauko erdvėje. Tam tikri šventiniai akcentai ir, rodos, net smulkmeniškos detalės paverčia šventės atmosferą ypatinga ir nepamirštama. Pasirūpinkite elegantiškais indais, žvakėmis, žibintais bei kitomis dekoracijomis. Žinoma, neapsieisite ir be gėlių. Žaluma ir žavingos žydinčių gėlių kompozicijų puokštės neabejotinai puošia bet kokią erdvę! Svarbiausia taisyklė – šventinių dekoracijų suderinamumas ir harmonija.

O kaipgi stalo kortelės?

Kortelės su svečių vardais turi daugybę pliusų: padeda šventės dalyviams nepasimesti ir ramiai rasti savo vietą, tuo pačiu tai yra jaukus ir mielas puošybinis stalo elementas ir, žinoma, lieka kaip prisiminimas svečiams. Mat įprastas stalo korteles gali pakeisti originalesni sprendimai, pavyzdžiui, nedideli svečių šaržai, mediniai padėkliukai su vardais ir kt.

Palinkėjimų knyga unikaliems prisiminimams

Dar vienas svarbus vestuvių atributas – palinkėjimų knyga arba kortelės. Tai ne tik suteikia malonių emocijų dalyviams šventės metu, bet, svarbiausia, lieka geriausiu prisiminimu sutuoktiniams. Be to, šį akcentą galima pritaikyti prie šventės tematikos, o pačią knygą pildyti ne tik svečių palinkėjimais, bet ir smagiais prisiminimais, įspūdžiais, juokingais nutikimais, nuotraukomis. Naudinga prie palinkėjimų knygos turėti momentinį fotoaparatą.