Praeitą penktadienį, gruodžio 7 d., Trakuose įžiebta kalėdinė eglutė, o šeštadienį įvyko Kalėdų Senelių suvažiavimas. Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė perdavė Seneliui Kalėdai valdyti visą Trakų kunigaikštystę, buvo pasirašyta Gerumo deklaracija, skirta vaikams. Savo pasirodymais šventinę nuotaiką kūrė Trakų meno mokyklos mokytojai su mokiniais. Taip senojoje legendinėje sostinėje prasidėjo kalėdinių renginių maratonas – jau kelintus metus Trakai tapo Kalėdų Senelių sostine. Ta proga kalbiname Trakų miesto seniūną Kęstutį VILKAUSKĄ.

Kada viskas prasidėjo?

Viskas prasidėjo prieš aštuonerius metus. Nors tada žiemos buvo šaltesnės ir labiau snieguotos, bet ypač trūko žiemiškų pramogų tiek vietiniams, tiek į Trakus atvykstantiems svečiams. Tada ir kilo idėja paversti Trakus Kalėdų Senelių sostine. Šis renginys, organizuojamas Trakų seniūnijos ir skirtas sezoniškumui mažinti, prieš aštuonerius metus nuskambėjo per visą Lietuvą. Valstybinio turizmo departamento paskelbtame kalėdinių renginių viešinimo konkurse projektas užėmė antrą vietą. Jis skirtas vaikams ir šeimoms (nesvarbu, kokia jų turtinė padėtis) ir pirmuosius penkerius metus gavo nemažą finansavimą tiek iš Trakų rajono savivaldybės, tiek iš rėmėjų. Todėl dirbo stipri ir gera komanda. Kalėdų Senelio rezidencija, Kalėdų miestelis, stebuklingas kalėdinis antspaudas, čiuožykla ant Galvės ežero, Nykštukų rezidencijos, iš 13 šalių atvykę Kalėdų Seneliai su ambasadų palaikymu – tai tos pridėtinės vertės, kurias įgijo projektas ir leido užauginti šio pavadinimo žinomumą. Deja, mažėjant finansavimui mažėjo ir projekto apimtys bei sklaida. Trakų rajone šiais metais jis plečiasi aktyviai įsitraukiant kitų seniūnijų bendruomenėms, tačiau sudėtinga pritraukti vilniečius ir kitų miestų lankytojus.

Trakai – Kalėdų Senelių sostinė. Ką tai mums reiškia Lietuvos mastu?

Trakai – Kalėdų Senelių sostinė, kaip prekinis ženklas, jau tikrai žinomas Lietuvoje. Nemažai šio projekto idėjų perima ir kiti šalies miestai. Kalėdų sostinės, Kalėdų Senelio rezidencijos, kalėdiniai miesteliai, kalėdiniai antspaudai pabiro po Lietuvą. Gražu, kai gerumą, džiaugsmą skatinančios idėjos plinta, tačiau turime ir pasitempti, kad taptume dar įdomesni ir originalesni, tačiau tam reikia ir lėšų. Šiemet Trakų seniūnija paramą organizuojamiems renginiams (Kalėdų Senelių suvažiavimui, Kalėdų Senelių rezidencijos veiklai savaitgaliais ir ilgiausiai kalėdinei polkai) turėjo susirinkti iš rėmėjų. Todėl nuoširdžiai dėkojame šiems rėmėjams: AB „Nemuno banga“, UAB „Eurovija“, UAB „Vaineda“, UAB „Elektra“, UAB „Statybų bazė“, lietuviškam prekybos tink­lui „Maxima“.

Šiemet Trakuose buvo surengtas Lietuvos Kalėdų Senelių suvažiavimas. Papasakokite, kaip viskas vyko?

Lietuvos Kalėdų Senelių suvažiavimas vyksta jau trečią kartą. Šiais metais jį organizavo Trakų seniūnija ir Trakų kultūros rūmai, jame dalyvavo per 20 Kalėdų Senelių. Ypač norime padėkoti Pagėgių bendruomenės trečiojo tūkstantmečio seneliams, kurie buvo aktyviausi dalyviai. Šiemet Kalėdų Seneliai pasirašė Gerumo deklaraciją, kurioje sakoma, kad visi Lietuvos ir pasaulio vaikai gyvens be smurto ir bus laimingi savo šeimose, o Vyriausiasis Lietuvos Kalėdų Senelis Kalėda ją patvirtino stebuklingu antspaudu, be veto teisės. Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė simboliškai perdavė rajono valdymą į Kalėdos rankas iki Trijų karalių. Gaila, kad dėl prastų oro sąlygų nepakilo malūnsparnis, kuriuo turėjo atskristi Kalėda, bet, manau, kad žavus traukinukas irgi atnešė nuotaikos susirinkusiesiems.

Gruodžio 7 d. Trakuose įžiebta kalėdinė eglutė. Norime žinoti, kiek ji kainavo?

Jeigu pastebėjote, šiais metais Trakų eglutė klasikinė. Šiemet nestojome į „kovą“ dėl gražiausios titulo, skyrėme didesnį dėmesį kitų miesto erdvių papuošimui. Todėl eglutės papuošimo kaina, palyginus su kitais miestais, nėra didelė. Bendra visų miesto erd­vių ir eglutės papuošimo kaina –

26 tūkst. eurų. Juos skyrė Trakų rajono savivaldybė.

Kokie šventiniai renginiai numatomi Trakų miesto gyventojams ir svečiams?

Trakų kultūros rūmuose jau veikia Kalėdų fabrikas, kiekvieną savaitgalį galite smagai praleisti laiką edukacinėse programose. Apžvalgos aikštelėje priešais Salos pilį galite aplankyti Kalėdų Senelio rezidenciją, kuri veiks savaitgaliais iki gruodžio 26 dienos nuo 12:00 iki 17:00 val. Čia vaikučiai, pasakę eilėraštuką, gaus dovanų – iš Senelio rezidencijos galės išsiųsti „Trakai –Kalėdų Senelių sostinė“ atviruką su stebuklingu antspaudu, pasilinksminti su Trakų nykštuku.

Gruodžio 26 dieną 13:00 val. kviečiame į Trakų kultūros rūmus, kur apie 100 Lietuvos muzikantų gros ilgiausią Lietuvoje polką. Galėsite smagiai pasišokti ir pabendrauti.

Šviesių jums ateinančių Kalėdų.

Kalbėjosi

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ