Trakai: nauji laiko ženklai atneša pokyčių ir keičia gyvenimą

Trakų seniūnijos bei miesto gyvenimą nuolat lydi pokyčiai, tačiau ties jais nesustodami, ko tikimės ateityje? Šie klausimai nagrinėti nuotoliniame Trakų seniūnijos gyventojų susitikime su Trakų rajono savivaldybės, seniūnijos vadovais bei specialistais.

Antroji pagal dydį rajone Trakų seniūnija auga ir toliau, tad ji patraukli ir dirbti, ir gyventi. Š.m. sausio 1 dienos duomenimis, seniūnijoje gyvena 8 652 žmonės, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, jų padaugėjo 59.

Gerėja ugdymo įstaigų sąlygos

Vienas svarbiausių kriterijų, ar keičiasi mūsų aplinka, gyvenimo kokybė, žmonių nuotaikos – tai įgyvendinti bei įgyvendinami investiciniai projektai, infrastruktūros gerinimo darbai. Geras požymis, kad Trakai ir jų apylinkės yra patraukli vieta gyventi, kurti savo ir vaikų ateitį – tai tinkamai sutvarkytos ugdymo įstaigos bei jų aplinka. Šiuo požiūriu – geri poslinkiai. Vykdomas Trakų gimnazijos pastato rekonstravimas ir pirmuoju etapu atlikta darbų už beveik 157 tūkst. eurų. Antruoju etapu bus įrengiama 350 vietų daugiafunkcė sporto salė, ypač reikalinga ir miesto, ir viso rajono gyventojams. Investuota ir į greta esančios Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų remontą, kurio darbų vertė 142 tūkst. eurų. Be to, abiems gimnazijoms skirta beveik 26 tūkst. eurų kondicionieriams įrengti.

Prie Trakų vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ praplėsta automobilių stovėjimo aikštelė, pakeistos pėsčiųjų takų plytelės – investuota daugiau nei 30 tūkst. eurų.

Atveria kraštovaizdžio grožį

Pernai buvo plėtojamas ir šiemet baigtas dviračių ir pėsčiųjų takas Trakuose, Gedimino gatvėje. Atliktų darbų vertė yra daugiau nei 417 tūkst. eurų. Projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Pėsčiųjų-dviračių takai įrengti Žaizdrių, Aukštadvario gatvėse, visiškai atnaujintas pėsčiųjų takas palei Totoriškių ežerą – tam buvo skirta 683,3 tūkst. eurų. Bendra šių įgyvendintų projektų vertė – 1,1 mln. eurų. Tad trakiečiai ir miesto svečiai turi puikių galimybių gėrėtis puikiu Trakų kraštovaizdžiu, geriau pažinti vaizdingą kraštą, jo poilsio erdves.

Pagražės ir Lukos ežero pakrantė

Kraštovaizdį, patrauklias poilsio erdves gerinantys projektai bus vystomi ir toliau. Šiemet numatyta pradėti Lukos ežero pakrantės sutvarkymo projektą „Sveikatingumo turizmas, atskleidžiantis gamtos ir kultūros paveldą Trakų ir Gižycko regionuose“. Jo metu bus įrengta pėsčiųjų tako atkarpa palei Lukos ežerą nuo sklypo Birutės g. 28 iki Vilniaus Mažosios g. 2. Pėsčiųjų takas skirtas poilsinei bei pažintinei, turistinei funkcijai, bus įrengta visa reikiama šiuolaikiška infrastruktūra.

Dar vienas Trakus, kaip patrauklią turizmo vietą, pateiksiančių projektų – tai projektas „Trakų ir Gižycko paveldo atvėrimas turizmui“. Jį įgyvendinus numatyta pritaikyti turistų ir vietinių gyventojų poilsiui nenaudojamą žemės sklypą Karaimų g. 57A. Čia bus įrengtas apšvietimas, takai, mažoji architektūra, lietaus vandens nuvedimas ir kt. Planuojamų darbų vertė – beveik 512 tūkst. eurų.

Be to, miesto ir rajono gerovei labai svarbus projektas „Trakų senamiesčio gatvių ir viešųjų erdvių želdinių ir želdynų tvarkymas“. 2021–2022 metais numatyta atnaujinti ir sutvarkyti Trakų miesto želdinius, esančius kultūros paveldo teritorijose, miesto funkcinėse zonose, gatvėse ir kitose viešose erdvėse. Tokiu būdu planuojama sutvarkyti 9,7 ha Trakų miesto teritorijos.

Keičia miesto rūbą

Trakus keičia ir renovuojamų daugiabučių vaizdas. Pernai buvo atnaujinti keturi daugiabučiai namai, renovuojama 17 daugiabučių. 2021 m. modernizavimo programoje dalyvauja trys – Mindaugo g. 6, Vytauto 74, Lauko g. 11 namai.

Per praėjusius metus, įgyvendinus projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Trakų rajone“, įrengtos 4 antžeminių konteinerių aikštelės: Aukštadvario g. 20C, Senkelio g. 3, Gedimino g. 18 bei prie Angelų kalvos Būdos kaime. 2021 m. planuojama įrengti pusiau požeminę aikštelę Gratiškių k., Pakalnės g. 1, rekonstruoti požemines aikšteles Trakuose, Vytauto g. 60, Birutės g. 45.

Be to, Trakuose pastatyti du šiuolaikiški viešieji tualetai, kuriems įrengti buvo skirta 140 tūkst. eurų, Apžvalgos g. ir stovėjimo aikštelei asfaltuoti – per 44 tūkst. eurų. Įgyvendinant Trakų miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimą, iki 2022 metų pabaigos bus atnaujinta infrastruktūra 42-ose Trakų gatvėse, kurių bendras ilgis yra daugiau nei 14 tūkst. m, papildomai 12-oje gatvių numatoma pakeisti 251 šviestuvą, 25 maitinimo spintas. Šių darbų vertė – 1,3 mln. eurų.

Kultūros rūmai – ties permainų slenksčiu

Praėjusiais metais, įgyvendinus projektą „Turizmo ir kultūros puoselėjimas Trakų ir Gižicko rajone“, buvo rekonstruota Trakų kultūros rūmų salė. Planuojamas ir visų rūmų rekonstrukcijos projektas, nes pastatas nebeatitinka šiuolaikiškų poreikių. Po to, kai įvyko savivaldybės paskelbtas kūrybinis rūmų rekonstrukcijos architektūrinių sprendinių konkursas, nuosekliai žengiama pokyčių keliu. Yra parengta pirkimo užduotis, bus vykdomas rūmų rekonstrukcijos techninio projekto pirkimas. Tikimasi per 2021 m. techninį projektą parengti. Po to sektų rekonstrukcijos darbai.

Praėję metai buvo įsimintini ir tuo, kad Trakai buvo Lietuvos kultūros sostinė ir parengė plačią kultūros renginių programą. Apie kultūros sostinę primena ir dabar džiuginantis šviečiančių Trakų sūpynių parkelis, Kultūros medžio skulptūra. Dėl pandemijos iššūkių dalis renginių persikėlė į virtualią erdvę, tačiau tai atvėrė naujų ieškojimų ir atradimų erdves.

Padaugėjo sutvarkytų kelių ir erdvių

2020-aisiais Trakų seniūnijos kelių, pėsčiųjų takų infrastruktūrai gerinti skirta įspūdingos investicijos –1 mln. 459 tūkst. eurų.

Buvo sutvarkyta 221,2 km žvyrkelių, suremontuota 3,4 km asfaltuotų kelių, paklota 1,8 km kelių nauja asfalto danga, Seniūnijos teritorijoje pastatyti 66 kelio ženklai, įrengta 10 greičio mažinimo kalnelių.

Praėjusiais metais Trakų seniūnija daug dėmesio skyrė viešosioms erdvėms ir infrastruktūrai gerinti. Ir miesto gyventojai, ir miesto svečiai gėrisi atnaujintu miesto simboliu – Šv. Jono Nepomuko koplytstulpiu, pastebi pagerėjusį Karaimų ir Vytauto gatvių apšvietimą, 2020 metais seniūnija sudarė 53 lieptų ir prieplaukų nuomos sutartis, reikliai kontroliavo švartavimąsi Galvės ežero pakrantėse, Karvinės bei Pilies salose, suremontavo lieptus ir prieplaukas, laiptus, puoselėjo gausiai miestą papuošusius gėlynus. Tai, kad Trakai – tvarkingesni, gražesni, pastebi tiek vietos gyventojai, tiek svečiai.

„Matome, kad pokyčiai ir jų įvairovė – istoriniame mieste, jo apylinkėse ir yra tai, ko labiausiai laukia gyventojai. Žinoma, ir veiklos rezultatų, ir galimybių jiems pasiekti norėtume daugiau. Vis dėlto, akivaizdu, kad gyvenimas keičiasi į gerąją pusę su nemažu pagreičiu. Ir tai yra svarbiausia“, – tvirtino rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, apibendrinusi susitikimo metu apžvelgtus darbus bei išgirstas gyventojų nuomones.

