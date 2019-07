Trakai ruošiasi tapti pasaulio irklavimo sostine

Trakai pretenduoja tapti pasaulio irklavimo sostine – čia planuojama surengti 2023 metų pasaulio irklavimo čempionatą. Tai paties aukščiausio lygmens pasaulio irklavimo varžybos, aukščiau – tik olimpiada.

Tokia paraiška buvo pateikta Roterdame (Nyderlandai) prieš kelias dienas vykusiame Tarptautinės irklavimo federacijos valdybos (FISA Council) posėdyje, kuriame Trakams ir Lietuvai atstovavo rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė kartu su Lietuvos irklavimo federacijos (LIF) prezidentu Dainiumi Pavilioniu. Savo kandidatūras pateikė dar dvi šalys: Lenkija (Poznanė) ir Serbija (Belgradas).

„Jaučiausi kaip gerame egzamine. Valdybos nariams turėjome pristatyti ne tik savo galimybes surengti milžiniško masto čempionatą, bet ir įrodyti pranašumus prieš konkurentus, ambicijas pagrįsti konkrečiais sprendimais, paaiškinti, kaip įgyvendinsime naujus infrastruktūros planus“, – sakė merė E. Rudelienė, patyrusi nemažą adrenalino dozę prieš lemiamus sprendimus priimančius valdybos narius.

Pasak merės, Trakų galimybes sustiprina šalies Vyriausybės suteikta 2 mln. eurų garantija vykdyti čempionatui. Kiti svarūs argumentai rinktis Trakus: unikalus istorinis miestas, išskirtinė natūrali ežero irklavimo trasa, gerai išplėtota Vilniaus infrastruktūra, pasiekiama iš Trakų vos per 30 min., pasirengimas statyti naują irklavimo viešbutį Trakų sporto bazėje, irklavimo varžybų stebėjimo infrastruktūros įrengimas vienoje iš Galvės ežero salų, gera patirtis rengiant panašaus lygio čempionatus.

„Trakai turi labai didelį šansą nuskambėti visame pasaulyje – pranešti gerą žinią ir apie mūsų miestą, ir apie mūsų šalį. Ar pavyko šį egzaminą išlaikyti? Sužinosime jau netrukus, rugsėjo 2 dieną vyksiančiame FISA kongrese“, – tvirtino merė.

Yra oficialiai įvertinta, kad pasaulio čempionatas Trakuose būtų ir didelė ekonominė nauda Lietuvai, kuri siektų 5 mln. eurų. Prognozuojama, kad daugiausiai pinigų – nuo 2,5 iki 3,1 mln. eurų – būtų gauta per išlaidas nakvynei, organizacinio komiteto išlaidos sudarytų apie 1,1 mln. eurų, o lankytojų ir aistruolių išlaidos – apie 690 tūkst. eurų. Per čempionatą į Lietuvą atvyktų apie 2 000–2 500 dalyvių ir aptarnaujančio personalo, 6 500 lankytojų ir sirgalių, 250 žurnalistų. Pasaulio irklavimo čempionate bus kovojama dėl kelialapių į 2024 metų olimpines žaidynes Paryžiuje.

Pasak Lietuvos irklavimo federacijos prezidento D. Pavilionio, Lietuva gerai vertinama dėl solidaus įdirbio, kuris sukauptas daugiau nei per 15 metų. Trakuose vyko ne vienas tarptautinis čempionatas, o atliktas organizacinis darbas įvertintas labai gerai. Proveržis į tarptautinius vandenis prasidėjo dar 2002 metais, kai Trakuose pirmą kartą buvo surengtas pasaulio jaunių irklavimo čempionatas. Po to 2006 metais – pasaulio studentų irklavimo čempionatas, 2008-aisiais – pasaulio meistrų irklavimo regatata. 2012 m. Trakuose surengtas pasaulio jaunimo, o 2013 m. – pasaulio jaunių irklavimo čempionatai. Vos po kelių metų aukščiausio lygmens varžybų maratonas tęsėsi toliau. 2016 m. surengtas Europos jaunių, 2017 m. – pasaulio jaunių irklavimo čempionatai.

Be to, Trakuose surengti ir kiti stambūs tarptautiniai čempionatai: 2005 m. ir 2011 m. vyko tarptautinė „Baltic Cup“ regata, 2009 m. – tarptautinė irklavimo regata „Družba“.

D. Pavilionis teigia, kad intensyvus, atsakingas darbas ne tik motyvuoja ir verčia nuolat tobulėti, bet ir stiprina, augina Lietuvos irklavimo prestižą pasaulio irklavimo organizacijose.

Gerą vardą, stiprias pozicijas įtvirtina ir puikūs ne vienerių metų Lietuvos irkluotojų, kurie yra pasaulio irklavimo elito atstovai, rezultatai. 2016 m. olimpinėse žaidynėse irkluotojai Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritter užėmė antrąją, o Donata Vištartaitė ir Milda Vaičiukaitė – trečiąją vietas. Olimpinės rinktinės atstovai puikiai pasirodė ir 2018 m. pasaulio čempionate, kur irkluotojos Ieva Adomavičiūtė ir Milda Valčiukaitė laimėjo aukso, o Mindaugas Griškonis – bronzos medalį. Tais pačiais metais sidabro medalį Europos irklavimo čempionate pelnė irkluotojai Aurimas Adomavičius, Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas ir Dovydas Nemeravičius.

„Labai džiaugiuosi, kad irklavimo žvaigždės Milda Valčiukaitė, Saulius Ritter, Rolandas Maščinskas, Mindaugas Griškonis yra trakiečiai arba atstovauja Trakų rajono kūno kultūros ir sporto centrui, o Lietuvos irklavimo rinktinės vyriausiasis treneris yra taip pat mūsų kraštietis Mykolas Masilionis. Jų pergalės tiesiog įkvepia, mes jais didžiuojamės. Tad tikimės, kad Trakai pasieks ir taip laukiamą pasaulio irklavimo sostinės titulą”, – sakė merė

E. Rudelienė.

Trakų rajono savivaldybės informacija