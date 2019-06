Trakų ir Elektrėnų kariai savanoriai geriausio pėstininkų skyriaus varžybose

Birželio 7–9 d. Lietuvos kariuomenės generolo Silvestro Žukausko centriniame poligone Pabradėje vyksta Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) geriausio pėstininkų skyriaus varžybos (GPSV). Varžybose dalyvauja po du skyrius iš visų šešių KASP rinktinių bei Latvijos savanorių pajėgų skyrius. Iš viso varžybose susigrums 13 pėstininkų skyrių. Varžybų metu skyriai rungsis kovinio šaudymo, pastabumo ir karinės kovinės technikos atpažinimo, ginklų išrinkimo-surinkimo, inžinerinių kliūčių įveikimo, improvizuoto kliūčių ruožo įveikimo, sparčiojo žygio, įsiveržimo į pastatą, naktinio orientacinio žygio, taktinio judėjimo, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo, vandens kliūties įveikimo, granatų mėtimo rungtyse. KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 804 (Trakų-Elektrėnų) lengvųjų pėstininkų kuopos atstovai 2018 m. KASP GPSV užėmė trečiąją vietą, o savo rinktinės varžybose – pirmąją vietą šiais ir praėjusiais metais. Šiemet pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas KASP GPSV laimėję skyriai rugpjūčio mėnesį startuos Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų geriausio pėstininkų skyriaus varžybose.

Prieš varžybų startą patirtimi, įspūdžiais ir lūkesčiais dalijasi Trakų-Elektrėnų kuopos karys savanoris vyr. eil. Karolis Prušinskas.

– Pirmiausiai apie aktualijas – šią akimirką dalyvauji pasirengime tarptautinei operacijai Malyje (Afrikoje): kaip vyksta pasirengimas, kokioms užduotims ruošiatės, kada ir kaip ilgam išvykstat?

KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės karių kontingento pasirengimas tarptautinei operacijai Malyje vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį. Tenka ruoštis tiek darbo dienomis, tiek savaitgaliais. Paprastai po 3-7 paras kiekvieną savaitę. Malyje tarnausime Jungtinių Tautų organizacijos karinėje operacijoje, kuri padeda įtvirtinti taiką šalyje. Mūsų kontingento pagrindinis uždavinys Malyje yra užtikrinti Gao mieste veikiančios tarptautinės karinės bazės perimetro ir joje esančio personalo saugumą nuo išorės grėsmių. Išvykimas planuojamas rudenyje – pakeisime šiuo metu ten tarnaujančius KASP karius. Operacijoje praleisime šešis mėnesius.

– Kas dar su Tavimi iš Trakų kuopos pasirengime tarptautinei operacijai?

Šiuo metu esame keturi kariai savanoriai iš Trakų kuopos. Tačiau šią akimirką nei aš, nei bet kas kitas iš likusių pasirengime dalyvaujančių karių nėra garantuotas, kad įveikė atranką į pagrindinę kontingento sudėtį. Likimas paaiškės per ateinančias kelias savaites.

– Apie geriausio pėstininkų skyriaus varžybas – ar dalyvaujant varžybose įgyta patirtis Tau padeda ruošiantis operacijai Malyje?

GPSV yra didelė kontroliuojama diskomforto zona. Pasiruošimo metu ir pačių varžybų metu įgaunama daug patirties per trumpą laiką, jeigu su Tavimi dirba patyrę instruktoriai. GPSV kariui suteikia daug individualių ir kolektyvinių įgūdžiu bei žinių, kurie nėra prieinami kiekvienam kariui savanorių įprastinio kovinio rengimo metu.

– Kuo šios varžybos motyvuoja skyrius ir jų karius dalyvauti?

Kiekvienas turi savo asmeninį biznį kodėl jis dalyvauja varžybose. Kažkam tai geras hobis, kažkam alternatyva sportui. Galbūt ir savęs realizacija ar nauji išbandymai. Varžybos labai fiziškai alinančios, tačiau nepaisant to jos sunkios ir morališkai. Yra išbandoma kiekvieno dalyvio valia. Pavyzdžiui, karys pritrina kelias riebias pūsles ant kojų ir čia jau nebesvarbu kaip gerai jis yra fiziškai pasirengęs. Apie neprižiūrėtas kojas ir laiku nepakeistas kojines dabar kariui primins kiekvienas mielas žingsnis. O nukeliaut reikia dar kokius 20 kilometrų, iš kurių 5 ar 10 yra spartusis žygis. Skaitytojui galiu pasufleruoti, kad skaičiuojant mano žingsniu tai bus apie 12400 žingsnių. Jau ketvirti metai atlieku vedlio funkciją ir privalau skaičiuoti kiekvieną savo žingsnį, kad žinočiau nueitą atstumą. Navigacijai naudojam kompasą ir žemėlapį. Nebent kažkuriam laikui atima žemėlapius, arba duotą juodai-baltas aeronuotraukas arba apskritai nieko. Dalyvauti mane skatina skyriaus kariai – mūsų susibūręs kolektyvas. Kalbu ne tik apie komandos narius, kurie dalyvauja varžybose. Taip pat tie, kurie padeda mums ruoštis. Ir svarbiausia, mes vieninteliai kurie turime palaikymo komandą. Mūsų kuopos kariai nepatingi atvažiuoti į varžybas ir pasirgti už mus keliuose punktuose ir žinoma finiše. Su plakatais. Žinoma yra ir sportinis interesas dalyvauti ir siekti pergalių: paprastas noras nugalėti, pasiekti tikslą.

– Trakų-Elektrėnų kuopa paskutiniu metu pasižymi šiose varžybose – kas lemia gerus rezultatus, kas svarbiausia siekiant pergalių?

Svarbiausia yra karių noras ir indelis. Čia nepakanka atlikti užduotis good enough (liet. – neblogai). Juk negali tikėtis geriausio rezultato, jeigu padarei tik tiek, kiek tau buvo paskirta ir iš tavęs yra tikimasi. Su mentalitetu, kad svarbu tiesiog nepadaryti blogiau čia toli nenueisi. Yra aiškus komandos branduolys, kuris investuoja papilomai laiko ir iš tiesų tempia komandą. Vidiniu komandos žargonu tariant su laiku pradedi gaudyt. Taip pat su laiku išaiškėja spragos, kur reikia pasitemti. Čia taikyčiau šūkį In It – To Win It, kas išvertus apytikriai reiškia pergalei reik maksimalaus tiesioginio atsidavimo. Šis šūkis labai trumpai ir aiškiai apibūdina visą esmę.

– Pasirengimas? Ar jis svarbus ir kas yra svarbiausia rengiantis?

Pasirengimui yra svarbus fizinis pasiruošimas. Užduočių atlikimas didelio fizinio nuovargio ir miego stygiaus stadijoje. Treniruodamiesi bandome atkartoti tas pačias užduotis su kuriomis esame susidūrę ankstesnių varžybų metu. Taip pat įterpiam savo kūrybos ir fantazijos. Šiais metais rinktinė (kuriai priklauso mūsų kuopa) labai maloniai nustebino naujomis, nestandartinėmis rungtimis. Čia KASP ir Sausumos pajėgų varžybų organizatoriai galėtų susimąstyti. O pasirengimui yra svarbiausia kario indelis. Nepraleidęs daug valandų naršydamas internete ir užrašuose neišmoksi atpažinti karinę kovinę techniką. Orientuotis neišmoksi nepraleidęs užtektinai laiko miške. Savarankiškas domėjimasis įvairiomis temomis yra labai svarbus. Kažkam prie širdies sprogdinimo darbai. Kažkam – kaip teisingai ir greit užlopyti sužeistąjį. Juk situacijų gali būti įvairių. Visas jas reikia permąstyti iki varžybų starto.

– Turite pasirengimo sistemą – savotišką receptą, kuris visad pasiteisina?

Kas mūsų, tas mūsų. Prisijunkite – išmokysime.

– Daug įvairių rungčių – trumpai apie kiekvieną: kaip gali jas trumpai charakterizuoti, kurios einasi sudėtingiau, kurios sklandžiau – Tau asmeniškai ir Tavo skyriui?

Rungčių yra įvairių. Vienas visko neaprėpsi. Inžinerija, tai minų laukų įveikimas ir sprogdinimo darbai. Medicina – sužeistojo transportavimas, pirmoji taktinė medicininė pagalba. Persikėlimas per vandens kliūtį – tiek ištempta virve, tiek plaukiant su ar be valties. Viskas vyksta su pilna kario ekipuote: kuprinėmis, taktinėmis liemenėmis ir ginklais. Kovinis šaudymas. Naktinis orientacinis žygis. Atstumų nustatymas. Atminties testai. Įvairūs loginiai žaidimai. Įvairių ginklų išrinkimas-surinkimas. Spartusis žygis. Karinis šliaužimas. Granatų mėtymas. Įvairūs improvizuoti kliūčių ruožai. Pastato šturmas. Šiais metais teko susipažinti su aukštalipio profesija. Taip pat skiriamos įvairios radijo ryšio užduotys. Fizinės užduotys. Ir tai dar toli ne viskas. Kaip matote varžyboms reikia nemažai žinių. Savo kozirių ir silpnųjų pusių kol kas išduoti nenoriu. Pasibaigs sezonas – galėsime aptarti (šypsosi).

– Lūkesčiai šiais metais – kokio rezultato tikiesi? Kaip toli eisite, kaip aukštai pakilsite?

Sudalyvauti, tam, kad sudalyvauti galima tik pirmą kartą. Todėl mes privalome rinktis vieną variantą iš dviejų: siekti aukštumos arba tiesiog užleisti vietą kitiems.

– Ateityje, kai grįši iš tarptautinės operacijos, ar bus dar ūpo kitais metais tęsti dalyvavimą varžybose, o gal jau pakaks ir reiks ieškoti naujų išbandymų?

Dėl tarptautinės operacijos, kaip minėjau sunku atsakyti. Kol neišskridau ir nenusileidau Malyje – apie tą šalį daug negalvoju. Dabar dirbam pasiruošime. Tiek tarptautinei operacijai, tiek varžyboms. Bus ar nebus – ateis laikas ir paaiškės. Ilgamečiai varžybų dalyviai tikrai jaučia nuovargį. Pasiruošimas pareikalauja nemažai lako, kurį būtų galima skirti šeimai, antrai pusei, draugams ar tiesiog sau. Praėjusiais metais pardavėm vasaros savaitgalius pasiruošimui Sausumos pajėgų varžyboms. Aukščiausias siekis šiuo metu yra užimti prizinę vietą Sausumos pajėgų varžybose. Vienas karys yra pažadėjęs bilietus į Turkiją visiems varžybų komandos nariams jeigu laimėsime. Kai pasibaigia varžybų sezonas tik ir galvoji, kaip susitvarkyti traumas, nuovargį ir kitą. Tačiau po kiek laiko viskas suranda savo vietą, nieko nebeskauda ir vėl atgimsta mintys apie dalyvavimą.

– Gal jau žinai, kokius naujus, kitus iššūkius nori įveikti?

Laukiu laimingo bilieto į kariuomenės organizuojamą Pradinio Patrulio kursą, o vėliau paaiškės ir susiklostys ir kiti dalykai.

– Kas dar be varžybų ir tarptautinės operacijos Tave motyvuoja tarnybai Trakų kuopoje?

Kolektyvas. Turim stiprų branduolį. Progresuojam tiek mūsų aukštesnių vadų nustatyta kryptimi, tiek aptikę spragas sprendžiam jas iš apačios. Esu girdėjęs kuopos karius pasakojančius apie vyraujantį vidinį kuopos pozityvų mikro klimatą. Įskaitant ir ne tarnybos metu: pėsčiųjų žygiai ir bendros vakaronės, vakarėliai ir baidarės. Ar tiesiog kavos puodas svečiuose. Žmonės randa bendraminčius ir žavisi dalyvavimu mūsų komandoje.

– Kokią matai savo ateitį kuopoje?

Esu baigęs instruktoriaus ir mokytojo kursus, organizuotus Lietuvos kariuomenėje pagal Danijos ginkluotųjų pajėgų modelį. Teko garbė baigti taikliojo šaulio ir taikliojo šaulio instruktoriaus kursą Sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centre pas itin gerbiamą instruktorių Ernestą Kuckailį. Tad prasideda etapas kai ne tik esu susikoncentravęs ties savo daržu, bet ir imu dalintis sukaupta patirtimi su kitais kariais.

-Ačiū, Karoli, kad pasidalinai įspūdžiais – likime Tau ir Tavo komandai sėkmės varžybose, pasirengime tarptautinei operacijai ir tolesnėje kario savanorio tarnyboje.

Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 804 (Trakų-Elektrėnų) lengvųjų pėstininkų kuopos inf.

Vyr. eil. Karolis Prušinskas yra KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės 804 (Trakų-Elektrėnų) lengvųjų pėstininkų kuopos karys savanoris. Kariai savanoriai – aktyvioji Trakų ir Elektrėnų bendruomenės dalis. Tai pilietiški Trakų, Elektrėnų ir jų apylinkių gyventojai, kurie laisvu laiku atlieka ginklo pareigą Tėvynei, o tarnybos įspūdžiais pasidalina su savo kaimynais. Kuopos gretose – kariai daugkartiniai geriausio pėstininkų skyriaus varžybų dalyviai ir prizininkai, kurie dėl aukščiausio įvertinimo rungiasi birželio 7-9 d. kariuomenės centriniame poligone Pabradėje vykstančiame KASP etape