Šiandien, liepos 27-ąją, Trakų istorijos muziejus švenčia įkūrimo 70-mečio sukaktį. Trakų Salos ir Pusiasalio pilyse įsikūręs muziejus yra vienas labiausiai lankomų muziejų Lietuvoje. 2017-aisiais jį aplankė net 355 tūkst. lankytojų.

Kelio pradžia

Prieš 70 metų, t. y. 1948-aisiais, Sovietų Sąjungoje nebuvo paprasta įkurti muziejų. Tam buvo reikalingas aukščiausiosios valdžios pritarimas. 1948 m. liepos 28 d. SSRS Ministrų Tarybos potvarkiu buvo leista įkurti muziejų Trakuose.

Pasiekimai ir planai

Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas teigia, kad minint muziejaus jubiliejų, buvo pasirinkta akcentuoti darbus, padarytus per pastaruosius dešimt metų. Prieš dešimtmetį muziejus pradėjo aktyviai dalyvauti leidybinėje veikloje, pradėjęs kurti laikraštį.

„Kiekvieną penktadienį yra pristatomas eksponatas arba eksponatų grupė bei informacija apie juos lietuvių kalba Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių savaitraščiuose ir jų internetinėse svetainėse, – sako Virgilijus Poviliūnas. – Per dvejus metus surinkta informacija perkeliama į leidinį ir vėliau yra išleidžiama atskira knyga. Taip pat prieš dešimt metų pradėjome leisti naują seriją „Muziejaus rinkiniai“, nes per tiek metų yra surinkta įvairių kolekcijų, kurias taip pat norime pristatyti visuomenei.“

Šiuo metu muziejus yra išleidęs knygą apie jame eksponuojamas monetas ir pypkių rinkinį, taip pat šiais metais planuoja išleisti knygą apie muziejuje saugomą lietuvišką sidabrą. Prieš kelis metus muziejus pradėjo bendradarbiauti su kolekcininkais, jų privačias kolekcijas pristatydamas visuomenei parodose, kurdamas leidinius apie juos ir jų ekspozicijas.

Ryšiai su užsieniu

Virgilijaus Poviliūno teigimu, muziejaus bendradarbiavimas su kaimyninėmis valstybėmis prasidėjo jau 1999-aisiais. Minint 70-mečio jubiliejų, bus atvežta paroda iš Malborko pilies, skirta paminėti Trakų istorijos muziejaus ir Malborko pilies bendradarbiavimo 25-mečiui.

„Mūsų didžiausi partneriai yra pilys ir muziejai iš Lenkijos – Brodnica, Olštynas, Kvidzynas, Malborkas, Krokuvos muziejai – ir dar daugybė kitų. Bendradarbiavimo tikslas – rengti bendras parodas, kurti leidinius, dalyvauti bendruose renginiuose, – aiškino muziejaus direktorius.

Taip pat muziejus bendradarbiauja su kolegomis iš Baltarusijos ir Ukrainos, jiems irgi yra pristatomos įvairios parodos bei kuriami teminiai leidiniai. Paskutiniai šių metų darbai – parodos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti Seinuose ir Lvove.

„Buvusiame Seinų vienuolyne ir kunigų seminarijoje, kur mokėsi didžioji dalis lietuvių, pernai buvo įrengta lietuviška menė, – pasakojo Virgilijus Poviliūnas. – Šiemet muziejus ruoš technikinį projektą, pagal kurį bus įrengta kelių dalių ekspozicija. Viena dalis bus skirta seminarijai ir kunigams, kurie ją baigė, kita – spaustuvei, kurioje buvo spausdinamos knygos lietuvių, hebrajų ir lenkų kalbomis. Tai reiškia, kad mes žengiame žingsnį, kad suartintume kaimynines tautas, su kuriomis mus sieja istorija ir su kuriomis turime daug bendro. Su kaimynais reikia bendrauti.“

Muziejaus bendruomenė

Pasak direktoriaus, šiandien muziejuje dirba 140 žmonių, o didžiąją jų dalį sudaro techninis personalas – prižiūrėtojai, budėtojai ir valytojos. Gegužės 1–spalio 1 dienomis muziejus dirba be laisvadienių, pailgintomis darbo valandomis, atitinkamai šiais mėnesiais dirba ir daugiau darbuotojų.

Yoanna KOLEVA,

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos studijų studentė, praktikantė

Juozo Vercinkevičiaus nuotr.