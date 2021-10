Trakų kultūros rūmai kviečia į kino seansus

Spalio 21 d. Trakų kultūros rūmai maloniai kviečia į kino seansus mažiems ir dideliems.

Spalio 21 d. 17.30 val. – animacinis filmas visai šeimai „PADŪKĖLĖ TURU“

Smagus filmukas apie neįprastą vištelę, kuri moka dainuoti, pasirodo cirke ir patiria daugybę kitų nuotykių: „Padūkėlė Turu“. Gyveno vieną kartą vištelė, vardu Turu. Nors buvo ypatinga, iš pradžių ir pati to nežinojo. Tuo labiau to nežinojo jos šeimininkas, vertinęs vištas tik pagal vieną kriterijų: ar jos gali dėti kiaušinius. Deja, Turu būtent to ir nemokėjo. O ko verta višta, nededanti kiaušinių, tiesa? Ir šeimininkas nusprendė Turu parduoti. Tačiau tai buvo geriausia, kas galėjo nutikti vištelei. Turguje ją nusipirko geraširdė močiutė Izabelė, aistringai mylinti ne tik pačius įvairiausius gyvuliukus, bet ir muziką. Atvažiavusi pas Izabelę į namus, Turu susipažino su karvyte Melodija, aviuku Ritmu ir dar daugybe gyvūnų. O netrukus, klausydama Izabelės dainavimo ir grojimo, Turu staiga suprato, kad puikiai supranta močiutę. Iš pradžių Izabelė negalėjo tuo patikėti – kur tai matyta! Višta supranta žmonių kalbą! Bet vis tik tai buvo tiesa. Močiutė ėmė mokyti Turu ne tik kalbos, bet ir daugybės gražiausių dainelių. Naujasis Turu gyvenimas buvo puikus. Kartu su Izabele ir savo naujaisiais draugais gyvuliukais vištelė dainavo, žaidė ir kitaip smagiai leido laiką. Tačiau vieną dieną močiutė pateko į ligoninę. O Turu, norėdama ją susirasti ir kaip nors padėti mylimai šeimininkei, leidosi į kelionę, kurioje jos laukė daugybė nuotykių, cirkas, pora piktadarių ir žymiai daugiau naujų draugų.

Trukmė 80 min.

Filmas dubliuotas lietuviškai, be subtitrų.

Įėjimas su galimybių pasu.

Vaikams iki 16 m. galimybių paso nereikia.

Bilieto kaina 5 eur. Bilietus galite įsigyti Trakų kultūros rūmų kasoje

Daugiau informacijos tel.: 861552436

Spalio 21 d. 19.30 val. – komedija „NE BOBŲ REIKALAI“

Nuotaikinga komedija – NE BOBŲ REIKALAI. Nuo rugsėjo 3 dienos kino teatruose naujausias, milžiniško populiarumo sulaukusio filmo “Meilužės” kūrėjų darbas! Nuotaikinga komedija, apie visai nebobiškus reikalus, įsuks į neįtikėtinai komiškų įvykių sūkurį. Komandos kapitonei Danei visai nė motais, kad futbolas ne moteriškas žaidimas! Bet kokia kaina ji pasiruošusi įrodyti, kad yra kitaip. Nusprendus, kad profesionali moterų komanda turi būti panaikinta, Danei į galvą šauna ideali mintis! Suburti draugėn vaikystės kiemo drauges su kuriomis kažkada spardydavo kamuolį, laimėti svarbiausias rungtynes nuo kurių priklauso moterų rinktinės ateitis! Ir visai nesvarbu, kad niekas jomis netiki ! Bet ne viskas taip paprasta… pasirodo draugės seniai praradusios sportinę formą, o dar tas ,,pačiuožęs” treneris, kuris tvirtai įsitikinęs, kad spardyti kamuolį į vartus gali bet kas, tik ne bobos! Tačiau palikusios ant žaidėjų suolelio mintis apie nepasitikėjimą savimi, priaugtus kilogramus, prarastą sportinę formą, merginos drąsiai skinasi kelią į pergales ne tik aikštelėje, bet ir asmeniniame gyvenime! Kupina gardaus juoko, meilės ir neįtikėtinų situacijų komedija parodys, kad siekiant savo tikslo visai nesvarbu ūgis, amžius ir tie keli papildomi kilogramai! Viską lemia – taiklus smūgis!