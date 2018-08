VšĮ Trakų ligoninė teikia visas būtinas paslaugas, veikia nenuostolingai ir netgi turi vieną moderniausių Lietuvoje Akušerijos-ginekologijos skyrių, todėl gandai apie ligoninės tamsią ateitį – iš piršto laužti. Trakų ligoninės administracija nori pasidalinti informacija apie esamą ligoninės situaciją.

Norime Trakų rajono gyventojus nuraminti, kad Trakų ligoninė teikia kokybiškas paslaugas, joje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, investuojamos lėšos tiek įrangai, tiek ligoninės patalpoms modernizuoti.

Viešojoje erdvėje aptarinėjami 2016 m. ligoninės darbo rezultatai yra pasenę – nuo to laiko įvyko teigiamų pokyčių ir aplinkybės kardinaliai pasikeitė. Nors 2016 m. Trakų ligoninė baigė turėdama beveik 200 tūkst. eurų nuostolį, nauja ligoninės administracija ėmėsi priemonių situacijai gerinti. Per 2017 m. ligoninei pavyko išbristi iš skolų ir metus baigti turint teigiamą rezultatą 9 860 eurų.

Atsižvelgiant į sunkią įstaigos finansinę padėtį, siekiant sumažinti sąnaudas darbo užmokesčiui, buvo mažinamas papildomas administracijos darbuotojų darbo krūvis, perskirstant jų atliekamas funkcijas. 2017 m. 0,25 etato krūviu sumažintas vieno iš ligoninės skyriaus vedėjų darbo krūvis, 2,25 etato – ligoninės skyrių vyresniųjų slaugos administratorių darbo krūviai, 0,5 etato – vyriausiosios slaugos administratorės darbo krūvis, 0,5 etato – viešųjų pirkimų specialisto darbo krūvis, 0,6 etato – vyresniosios buhalterės darbo krūvis. Nutraukta darbo sutartis su klinikiniu auditoriumi 0,25 etato – darbo krūviu. Tokiu būdu buvo suefektyvintas ligoninės valdymas, optimizuoti veiklos organizavimo procesai ir sumažintas administracinis ligoninės aparatas. Dėl to per 2017 m. pavyko sutaupyti 22 900 eurų. Kartu didesnis dėmesys buvo skiriamas ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, todėl prie ligoninės personalo 2018 m. prisijungė aukštos kvalifikacijos gydytojai: endokrinologas, loristas, okulistas, neurologas, akušeris-ginekologas ir kiti specialistai. Džiaugiamės, kad Trakų ligoninė taip pat yra patraukli ir jauniems, naujausias žinias įgijusiems gydytojams, jie nori dirbti ir savo ateitį kurti, būtent, Trakų rajone.

Trūkumas dėl neonotologijos paslaugų taip pat pašalintas. Gydytojams pediatrams, kurie dirba visą parą, ligoninėje buvo organizuoti kursai „Naujagimių gaivinimas“. Įstaigoje taip pat visą parą užtikrinamas gydytojų neonatologų darbas – kiekvieną dieną akušerijos-ginekologijos skyriuje dirba gydytojas neonatologas, nakties metu ekstruoja.

Trakų ligoninė yra viešoji įstaiga, jos tikslas yra gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti sergamumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas ir pelno ji nesiekia. Tačiau sutaupytas lėšas skiria paslaugų kokybei gerinti, įrangai atnaujinti ir pacientų aplinkai gerinti. Šiais metais savais resursais įstaiga atnaujina kompiuterinę techniką. Diagnostinės endoskopinės procedūros atliekamos nauju videogastroskopu. Šios brangios medicininės įrangos įsigijimui skirtos savivaldybės lėšos virš 16 000 eurų.

Apibendrinant, aukščiau pateiktą informaciją, galime teigti, kad ligoninė neskursta, teikia kokybiškas paslaugas. Stengiamės, kad visos reikalingos paslaugos mūsų rajone būtų ir toliau teikiamos.

VšĮ Trakų ligoninės informacija

Užs. Nr. 519