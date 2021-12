Trakų rajono darželius aplankė klounados edukacija “Saugus eismas”

Edukacija „Saugus eismas“ Vievyje. Asm. archyvo nuotr.

Gruodžio mėnesį “Šiuolaikinės Intelektualios Klounados Teatro” įkūrėjai ir aktoriai, trakietė Severina Špakovska ir Žilvinas Beniušis vykdė Lietuvos automobilių kelių direkcijos finansuojamą projektą, kurio rėmuose vykdoma saugaus eismo sklaida Lietuvoje. Kūrėjai pasirinko 4-9 metų vaikų amžiaus grupę ir specialiai jiems sukūrė komišką, interaktyvų edukacinį spektaklį apie saugaus eismo taisykles. Kalbiname spektaklio kūrėjus.

Severina, kaip kilo mintis sukurti spektaklį apie saugų eismą?

Iš tiesų viskas prasidėjo gan spontaniškai. Mes su Žilvinu visada ieškome galimybių skleisti klounados žanrą ne tik profesionalioje scenoje bet ir per edukacijas, mokymus, įvairias šventes. Tai puiki priemonė prikaustyti žiūrovų dėmesį ir padovanoti jiems nuotaikingą, smagų ir prasmingą laiką. Na o mažieji žiūrovai – viena iš mūsų stiprybių. Abu dirbame organizacijoje “Raudonos nosys”, kur ne tik sutinkame įvairaus amžiaus vaikus, bet ir nuolat giliname žinias įvairiuose mokymuose. Tyrinėjame, kokios humoro ir meninės formos tinkamos kokioms amžiaus grupėms. Taip pat Žilvinas turi ilgametę pedagoginę patirtį. Abu kuriame ir vaidiname teatre vaikams “Pradžia”, kur visi spektakliai taip pat kuriami specialiai pritaikant menines priemones amžiaus grupėms. Taigi sužinojus apie Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomą konkursą iš karto nusprendėme dalyvauti. Toks projektas pajungia mūsų teatro misiją: skleisti klounados žanrą Lietuvoje ir visuomet kurti tai, kas yra ir juokinga, ir prasminga.

Aktoriai Žilvinas Beniušis ir Severina Špakovska . G. Jauniškio nuotrauka

Klounada tikrai labai tinkama edukacijoms, nes vaikučiams būna įdomu stebėti aktorių santykius, jų ryškius personažus, juokingas situacijas. Jie atsipalaiduoja ir informaciją, kurią gauna priima labai lengvai. Be to naudojame daug teatro, muzikos elementų, kas irgi gerina žinių įsisavinimą.

Kaip vaikai reaguoja į tokią jau galimai jiems pažįstamą temą?

Pasirinkome amžiaus grupę, kuri jau susipažinus su svarbiausiomis saugaus eismo taisyklėmis, ir mūsų edukacija yra tų žinių prisiminimas, gilinimas ir žaismingas būdas jas patirti. Dauguma vaikų, kuriuos sutinkame taisykles žinojo, ir labai noriai dalyvavo interaktyvioje klausimų programoje. Kadangi spektaklio konceptas yra, kad vienas personažas – Klara (akt. S. Špakovska) yra saugaus eismo ekspertė, o jos draugas Kazimieras (akt. Ž. Beniušis) visas taisykles šiek tiek primiršęs arba šelmiškai jas bando “apeiti,” vaikai labai noriai, Kazimierą mokė visų dalykų. To pasekoje ir patys visas žinias pasikartojo ir įgilino. Be to vaikams patinka dainuoti ir judėti pagal mūsų pristatomą taisyklių dainelę, kurios posmas dainuojamas po kiekvienos dalies ir visumoje gaunasi labai smagi edukacinė daina.

Kokius darželius Trakų kaimynystėje aplankėte?

Lanėmės Trakų darželyje “Ežerėlis”. Taip pat – Senųjų Trakų darželyje, bei Vievio darželyje “Eglutė.” Tikimės kitąmet su šia ar kitomis edukacijomis aplankyti ir daugiau darželių. Na, o suaugusius ir paauglius kviečiame į mūsų teatro spektaklio “Odisėja” šventinį rodymą, kuris gruodžio 30 d. 19:00 vyks Trakų kultūros rūmuose.