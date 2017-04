Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Vilniaus AVMI) informuoja, kad šiemet Trakų rajono ir Elektrėnų gyventojai pajamas ir turtą deklaruoja aktyviau – įpusėjus deklaravimui jie pateikė apie 15 tūkst. pajamų deklaracijų, t.y. -11 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 m. metais. Savo pajamas jau deklaravo apie 49 proc. privalančiųjų tai atlikti trakiečių ir elektrėniškių. Taip pat sulaukta virš 500 turto deklaracijų bei daugiau kaip 1,8 tūkst. prašymų skirti iki 3 proc. paramą organizacijoms ir/ar politinėms partijoms. Elektroniniu būdu daugiausiai pateikta turto deklaracijų – 100 proc., pajamų – 99,9 proc. ir 60 proc. prašymų skirti paramą.

„Kelerius pastaruosius metus pastebime, kad gyventojai pajamas ir turtą aktyviai deklaruoja nuo pat pirmųjų dienų, kai paskelbiamos preliminariosios deklaracijos. Džiugina tai, kad Trakų rajono ir Elektrėnų gyventojai taip pat gerai žino savo pareigas. Tikimės, kad jų pavyzdžiu seks ir tie, kurie dar tik planuoja pateikti deklaracijas, taip sutaupydami visų mokesčių mokėtojų pinigus, kurių nebereikės leisti įvairiems laiškams, priminimams siųsti ar kitoms administracinėms išlaidoms“ – sako Vilniaus AVMI viršininkė Edita Glumbakienė.

Pažymėtina, jog viena didžiausių grupių, privalančių deklaruoti pajamas, yra gyventojai 2016 m. vykdę individualią veiklą pagal pažymą ar dirbę pagal verslo liudijimą. Jie deklaracijas turi pateikti ir tuo atveju, jeigu per 2016 m. pajamų iš vykdytos veiklos negavo. Aktyvesni savarankiškai dirbę Elektrėnų gyventojai – 36 proc. jų jau pateikė deklaracijas, tuo tarpu Trakų rajone – 32 proc.

„2016 m. laiku deklaracijas pateikė 82 proc. individualiai dirbusiųjų Trakų rajono ir 83 proc. – Elektrėnų gyventojų, todėl, matydami didėjantį gyventojų sąmoningumą, šiemet taip pat tikimės didelio jų aktyvumo. Nors dar yra laiko iki gegužės 2-osios dienos, tačiau mokesčių administratorius pataria neatidėti deklaravimo paskutinėms savaitėms ar dienoms. Ypatingai norime atkreipti tų gyventojų dėmesį, kurie abejoja savo galimybėmis savarankiškai pateikti deklaracijas ir planuoja atvykti į aptarnavimo padalinius Trakuose ar Elekrėnuose – šiuo metu tam palankiausias metas, kadangi specialisto pagalbos laukti tenka trumpiau“, – abipusėmis pastangomis siekti sklandaus deklaravimo proceso kviečia E. Glumbakienė, pažymėdama, jog Vilniaus AVMI specialistai pajamas deklaruoti padėjo daugiau kaip 6 tūkst. Trakų rajono ir Elektrėnų gyventojų.

Vilniaus AVMI primena, kad pajamų deklaracijas šiemet privalo pateikti gyventojai, vykdę individualią veiklą ar gavę pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, taip pat gyventojai, kurie privalo pateikti turto deklaracijas dėl užimamų pareigų (politikai, tarnautojai ir kt.) ir, be abejo, gyventojai, norintys pasinaudoti mokesčių lengvatomis bei susigrąžinti dalį mokesčių. Pajamų deklaracijas taip pat reikia pateikti, jeigu gyventojui buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį GPM arba susigrąžinti šį mokestį, nes buvo taikytas per mažas neapmokestinamasis pajamų dydis. VMI skaičiavimu, dėl NPD taikymo turi deklaruoti apie 150 tūkst. gyventojų. Lengvatomis gali pasinaudoti žmonės, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

Deklaracijas ar prašymus pervesti paramą paprasčiausia pateikti prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos EDS arba pasinaudojus programėle e.VMI, kurią gyventojai gali parsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ parduotuvių, taip pat iš VMI interneto svetainės http://www.vmi.lt/cms/mobiliosios-programeles. „e.VMI“ skirta populiariausioms „iOS“ ir „Android“ operacinėms sistemoms, tinka planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams.

Išsamią informaciją apie pajamų ir turto deklaravimą VMI patalpino interneto svetainėje www.vmi.lt (Apie VMI -> Svarbu -> 2016 m. gyventojų pajamų ir turto deklaravimas).

VMI primena, kad savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Julija Balsė

Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija