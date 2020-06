Trakų rajono tarybai – 30 metų

Minime pirmosios Trakų rajono tarybos, Nepriklausomybę iškovojusioje Lietuvoje, 30-metį. Pirmasis posėdis įvyko 1990 m. gegužės 24 d. „Trakų žemė“ pristato pirmosios tarybos deputatus ir spausdina jų prisiminimus. Kalbamės su dabartine Trakų rajono savivaldybės tarybos nare, VšĮ Trakų švietimo centro direktore (ir steigėja) Nijole LISEVIČIENE, kuri atstovauja LR liberalų sąjūdžiui.

Pirmiausia norime paklausti, kur dirbote 1990-aisiais? Ir kaip patekote į pirmąją Trakų rajono tarybą?

Nuo 1985-ųjų metų dirbau Lentvaryje, Lentvario II-osios vidurinės mokyklos (dabar – M. Šimelionio gimnazija) direktore. Į pirmąją Trakų rajono savivaldybės tarybą buvau išrinkta Lentvario miesto bendruomenės teikimu, tiksliau – mokyklos bendruomenės dėka, kurie įvertino mano darbą ir manė, kad tinkamai atstovausiu jų interesams taryboje. Vykę rinkimai į tarybą kardinaliai skyrėsi nuo šių dienų rinkimų, nes nebuvo tokios agitacijos, kaip kad dabar. Buvo surengti keli prisistatymai gyventojams ir tiek.

Kokie dar yra likę įspūdžiai iš pirmosios tarybos posėdžio ir kaip viskas klostėsi pirmaisiais metais? Tai buvo visiškai nauja patirtis, todėl išliko puikūs įspūdžiai. Jaučiau didelę atsakomybę rinkėjams, tad teko nemažai pagalvoti priimant pasiūlymą tapti rajono Kultūros ir švietimo skyriaus viršininke, nes rinkėjai ir mokyklos bendruomenė nenorėjo, kad palikčiau mokyklą. Į naujas pareigas buvau paskirta 1990-ųjų birželio 5 d., 1 šaukimo Tarybos 1 sesijos sprendimu.

Kokius svarbiausius priimtus sprendimus prisimenate?

Man, neturėjusiai patirties, visi sprendimai buvo svarbūs. Išliko atminty tai, kad visi tarybos nariai (nebuvo nei pozicijos, nei opozicijos) ieškodavo bendro klausimo ar problemos sprendimo, diskutuodavo, išsakydavo nuomonę ir rasdavo sprendimą, o tada jau buvo regiami dokumentai tarybai. Priimdami sprendimus visi siekė paprasto ir gerai suvokiamo ūkiškumo, o ne populizmo.

Kaip, Jūsų manymu, įvyko Trakų rajono padalijimo klausimas? Ir kaip, praėjus 20-iai metų, Jūs jį vertinate?

Rajono padalijimo klausimas buvo sprendžiamas elektrėniečių iniciatyva. Tai buvo naujai pastatyto, didelio miesto atstovai, vadovai, kurių problemos buvo visai kitos, negu kaimiškosios rajono dalies. Be to, atstumas iki Trakų buvo nemažas. Rajono padalijimas nebuvo labai skaudus, tik gailėjomės kolegų, sukurtų gražių bendradarbiavimo santykių. Praėjus 20-iai metų tai vertinu teigiamai, nes savivalda turi būti arčiau žmonių. Be to, dažnai pagalvoju, kaip spėdavome aprėpti ir spręsti tokio skaičiaus įstaigų problemas. Tai rodo, kaip labai išsiplėtojo biurokratizmas, o jį mažinti, tik ir lieka kalbose.

Kaip klostėsi Jūsų asmeninis darbas? Visi žino, esate VšĮ Trakų švietimo centro įkūrėja ir savininkė. Kuo užsiima ir ką veikia rajone Jūsų viešoji įstaiga?

Visą gyvenimą dirbau darbą, kuris man patiko, kurį, manau, geriausiai išmanau. Net 14-a metų dirbau Kultūros ir švietimo skyriaus viršininke, vėliau – Švietimo skyriaus vedėja. Nuo 2004-ųjų pačios prašymu buvau paskirta naujai steigiamo Trakų švietimo centro direktore. 2013-aisiais, Trakų rajono savivaldybei reorganizavus centrą, su bendradarbėmis įsteigėme viešąją įstaigą. Įstaigos darbuotojai rūpinasi regiono pedagogų kvalifikacijos kėlimu, gyventojų švietimu, pilietiškumo ugdymu.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi Juozas VERCINKEVIČIUS

Plačiau apie pirmąją Trakų rajono tarybą žr.: Kęstutis Petkūnas, „Jie kūrė Trakų rajono savivaldos pamatus“, in: Trakų žemė, 2010 m. birželio 12 d., Nr. 23 (606), p. 1–2.