Trakų suaugusiųjų mokymo centras užsieniečius kviečia mokytis lietuvių kalbos

Trakų suaugusiųjų mokymo centras, bendradarbiaudamas su Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užsieniečius kviečia mokytis lietuvių kalbos.

Mokymų trukmė 160 val., mokymų tikslas – suteikti lietuvių kalbų įgūdžius, atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygio reikalavimus pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis bei padėti įveikti kalbinius, kultūrinius ir socialinius integravimosi į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką barjerus. Norintieji mokytis prašomi registruotis iki gegužės 2 d.

Nuoroda į registraciją (spausti čia): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUL-PCsmEdhDRJ0oyRRpXRouB44UmEjcIGIw-pG6tnQosz3Q/viewform?usp=sf_link

Kilus klausimams kreiptis: Tel. nr. +370 626 69746, Daiva Raščiauskienė, Trakų suaugusiųjų mokymo centro direktorės pavaduotoja ugdymui, el.p. daiva.rasciauskiene@tsmcentras.lt

NATIONAL LANGUAGE COURSES

Trakai Adult Education Centre in cooperation with the Employment Service under the Ministry of Social Security and Labour Protection of the Republic of Lithuania invites foreigners to learn Lithuanian language. The duration of the courses 160 hours and the aim of the training is to provide Lithuanian language skills corresponding to the requirements of the A1 language proficiency level according to the Common European Framework of Reference for Languages, and to help overcome linguistic, cultural and social barriers to integration into Lithuanian society and the labour market. If you are interested in studying, please register by 2 May.

Registration link (click here): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUL-PCsmEdhDRJ0oyRRpXRouB44UmEjcIGIw-pG6tnQosz3Q/viewform?usp=sf_link

If you have any questions, please contact

Tel. +370 626 69746, Daiva Raščiauskienė, Trakai Adult Education Centre Deputy Director for Education, e-mail: daiva.rasciauskiene@tsmcentras.lt

НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Тракайський центр освіти для дорослих у співпраці зі Службою зайнятості при Міністерстві соціальних справ Литовської Республіки запрошує іноземців на вивчення литовської мови.

Тривалість тренінгу становить 160 годин, мета тренінгу – надати знання литовської мови, які відповідають вимогам володіння мовою A1 відповідно до Загальноєвропейських компетенцій з мов, а також допомогти подолати мовні, культурні та соціальні бар’єри для інтеграція в литовське суспільство та ринок праці.

Якщо ви бажаєте навчатися, зареєструйтеся до 2 травня.

Посилання для реєстрації (натисніть тут): https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUL-PCsmEdhDRJ0oyRRpXRouB44UmEjcIGIw-pG6tnQosz3Q/viewform?usp=sf_link

Якщо у вас виникли запитання, зв’яжіться з нами тел. ні. +370 62669746, Дайва Ращяускене, Тракайський центр освіти дорослихзаступник директора з виховної роботи, ел.п. daiva.rasciauskiene@tsmcentras.lt

Trakų suaugusiųjų mokymo centro informacija