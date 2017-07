Didžiausias Lietuvoje „Honda Trakų triatlonas“ turi naują čempioną. Sekmadienį vykusias varžybas laimėjo ir geriausią trasos laiką pasiekė trakiškis Marijus Butrimavičius. Už nugaros M. Butrimavičius paliko favoritais laikytus Martyną Tinfavičių bei Tautvydą Barštį, o praėjusių metų „Trakų triatlono“ čempionas Laurynas Mykolaitis iš varžybų pasitraukė vos pradėjęs plaukimo rungtį.

Varžybų nugalėtojas 1500 metrų nuplaukė, 40 kilometrų numynė ir 10 kilometrų nubėgo per 2 valandas, 3 minutes ir 20 sekundžių. Antrą vietą iškovojo gimtadienį minėjęs T. Barštys (02:05:27), trečias liko M. Tinfavičius (02:06:21). „Tik finišavęs sužinojau, kad Tautvydui sugadinau gimtadienį. Naudodamasis proga sveikinu Tautvydą, dėkoju jam už puikią kovą. Nors trasoje turėjau problemų, dabar jaučiuosi fantastiškai. Plaukime stengiausi kuo mažiau atsilikti nuo lyderių. Nepaisant 10 kilometrų su tuščia padanga, važiuodamas dviračiu užtikrintai išsiveržiau į priekį. O bėgime liko neperdegti, išlaikyti tempą ir finišuoti. Man šiandien šventė,“- po finišo kalbėjo draugų ir nepažįstamų sveikinamas M. Butrimavičius.

Moterų įskaitoje laimėjo Lietuvos triatlono sezono lyderė Inga Aukselytė. Labiau „auksinė“ nei „geležinė“ moteris trasą įveikė per 2 valandas 22 minutes ir 27 sekundes. Antroje vietoje liko po plaukimo rungties pirmavusi Giedrė Ambrazevičiūtė (02:37:55), trečią vietą iškovojo Diana Novikova (02:45:23). „Sunkiausia buvo plaukti atvirame vandenyje ir dar būryje. Stengiausi laikytis nuošaliau nuo būrio, todėl, matyt, nuplaukiau daugiau, nei reikėjo. Bet taip būna visada. Stengiuosi plaukti geriau lėčiau, atokiau nuo pagrindinės masės, bet nenuskęsti ir grįžti,“- kalbėjo I. Aukselytė. Olimpinės distancijos estafetę laimėjo komanda pavadinimu „Tik be pavydo scenų“ (01:51:29). Komandą sudarė Edgaras Štura, Edgaras Kovaliovas ir Jaunius Strazdas. Antra finišavo „F.O.C.U.S running“ (01:54:04), trečia – „Vėjo nublokšti“ (01:56:44). Pusės olimpinės distancijos vyrų grupės nugalėtoju tapo Gediminas Pajėda (01:04:12), ant antros apdovanojimų pakylos lipo Jaunius Strazdas (01:04:54), ant trečios – Žilvinas Grigaitis (01:10:04). Moterų grupėje nugalėtojos taurę į viršų kėlė Inga Paplauskė (01:15:12), antra liko Monika Juodeškaitė (01:15:45), trečią vietą užėmė Viktorija Vasiliauskienė (01:26:29). Pusės olimpinės distancijos estafetėje nugalėjo „Swedbank“ komanda, antri liko „2007 komanda“, treti – „Fastas“. „Honda Trakų triatlone“ dalyvavo daugiau nei 400 sportininkų.

