Šiemet minima karaimų gyvenimo Lietuvoje 620 metų sukaktis įprasminta svarbiu įvykiu. Liepos 18 dieną skverui priešais Trakų pilį buvo iškilmingai suteiktas žymaus karaimų benduomenės atstovo, visuomenininko, kultūros puoselėtojo, poeto ir dvasininko Simono Firkovičiaus (1897–1982) vardas.

Iškilmių data pasirinkta neatsitiktinai, vykstant 15-ajai Tarptautinės karaimų kalbos ir kultūros stovyklai, į kurią susirinko apie 100 karaimų tautos atstovų iš Lietuvos ir užsienio. Be to, šiemet minimos ir S. Firkovičiaus 120-osios gimimo metinės.

Tradiciškai karaimų Meka vadinamuose Trakuose rengiamos stovyklos turi didelę reikšmę karaimų bendruomenei. Kartą per metus nedidelė tauta, kurios atstovus Lietuvoje įkurdino dar Vytautas Didysis ir apgyvendino priešais Trakų pilį, susirenka čia ir iš Lietuvos, ir pasaulio šalių. Šiuose susitikimuose priimami karaimų bendruomenei reikšmingi sprendimai, vyksta kultūros, edukaciniai renginiai. Laikoma, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 250 karaimų, daugiausia – Trakuose ir Vilniuje.

Susirinkusius į iškilmes pasveikino Lietuvos karaimų kultūros bendrijos pirmininkė dr. Karina Firkavičiūtė. Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, kreipdamasi į karaimų bendruomenę, pažymėjo jos indėlį į Trakų krašto ir šalies istoriją, palinkėjo puoselėti savo tradicijas ir tautinę savastį. Merė pastebėjo, kad skverą pavadinti S. Firkovičiaus vardu pasiūlė ambasadorė dr. Halina Kobeckaitė, o šiai idėjai pritarė rajono savivaldybės taryba. E. Rudelienė įteikė padėkas Lietuvos karaimų religinei bei Lietuvos karaimų kultūros bendrijai, Trakų rajono herbą – stovyklos dalyviams.

Šiltais, jausmingais prisiminimais apie S. Firkovičių –

žmogų, kuris visa gyvenimą nenuilstamai rūpinosi karaimų reikalais, buvo didelis Trakų patriotas, nusipelnęs krašto ir šalies kultūrai, didelis moralinis autoritetas, pasidalijo Trakų rajono garbės pilietė, ambasadorė dr. H. Kobeckaitė. Ji pastebėjo, kad S. Firkovičius buvo ir ypatingas žvejys bei iki pat senatvės likęs ištikimas simboliniam ritualui kasvakar apeiti Trakų Salos pilį.

Šiltus žodžius apie savo senelį tarė ambasadorius, pirmosios atkūrusios nepriklausomybę Lietuvos vyriausybės ministras Romualdas Kozyrovičius. Jis prisiminė, kaip buvo auklėjamas gausioje senelio šeimoje, įgijo svarbiausias gyvenimo vertybes. S. Firkovičius visa gyvenimą buvo ištikimas Trakams, savotiška miesto vizitinė kortelė.

Buvo perkirpta simbolinė skvero atidarymo juosta bei atidengta lentelė, kurioje skvero pavadinimas parašytas lietuvių ir karaimų kalbomis. Nuo šiol visus, einančius į pilį, pasitinka žymaus karaimų bendruomenės atstovo vardas, įprasminantis karaimų kultūros reikšmę šalies istorijoje.

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.