Trys žvilgsniai į Užutrakio istoriją: Tiškevičių aukso amžius, MGB ir KGB valdžia, skulptūrų atkūrimas laisvoje Lietuvoje

Gausią istorinių nuotraukų ir iki šiol niekur neskelbtų dokumentų kolekciją surinkusi Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pristato visuomenei tris pasakojimus, kurie atspindi įvairius Užutrakio dvaro sodybos istorijos etapus ir pradeda „Užutrakio istorijų“ ciklą, kviečiantį susimąstyti apie prasmes ir ženklus, kuriuos šioje išskirtinėje vietoje įspaudė laikas ir žmonės, o taip pat klausimus, su kuriais istorija atsigręžia į mus pačius.

Čia rasite publikaciją apie Užutrakio aukso amžių, kai jį valdė grafai Juozapas (1868-1917) ir Andrius (1899-1979) Tiškevičiai, bei tarpukarį, kai sodyba jau buvo nukentėjusi nuo Pirmojo pasaulinio karo – vaizdai surinkti iš grafų palikuonių archyvų Paryžiuje ir Londone, Varšuvos nacionalinės bibliotekos, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus ir kitų rinkinių: http://www.seniejitrakai.lt/istorin-s-nuotraukos-u-utrakio-aukso-am-ius/. Šį ir kitus pasakojimus rasite įkeltus ir kanalo youtube.com paskyroje „Užutrakio istorijos“: https://www.youtube.com/watch?v=TYU_NM0XAOg

Antrasis pasakojimas – apie sovietmetį, kai vietoje klasikinių skulptūrų buvo pastatyti paminklai Stalinui bei komunistinio režimo ideologui Leninui, o rūmuose ir parke įsikūrė sovietų represinių struktūrų MGB ir KGB poilsinės, pionierių stovykla bei nomenklatūros atstovus iš Rusijos aptarnavusi turistinė „bazė“: http://www.seniejitrakai.lt/u-utrakis-mgb-kgb-ir-kit-soviet-organizacij-vald-ioje/. Daugelis nuotraukų, archyvinių dokumentų ir begarsis 1962 m. filmuotas siužetas apie dvaro sodyboje veikusią pionierių stovyklą skelbiami pirmą kartą. Video pasakojimas: https://www.youtube.com/watch?v=ok5a3jO4Gx0

Trečioji istorija – iš mūsų laiko, kai laisvoje Lietuvoje yra palaipsniui atkuriama tai, kas buvo sunaikinta per karus ir sovietmečiu, grąžinant buvusios dvaro sodybos grožį. Užutrakio dvaro sodybos atgimimą būtų sunku įsivaizduoti be būrį savų ir globojamų vaikų užauginusių skulptorių Nerijaus Kavaliausko ir Rūtos Glinskytės-Kavaliauskienės – jų rankos atkūrė per karus ir sovietmečiu sunaikintas skulptūras ir rūmų interjerus, padėdamos prikelti grafų Tiškevičių laikais sukurto ansamblio grožį, o kūrybos procesą iš arti stebėję vaikai ne tik pajuto kultūrinio palikimo gyvybę, bet kai kurie ir patys pasirinko skulptoriaus kelią. Kviečiame pasižiūrėti Rūtos ir Nerijaus parengtą vaizdo pasakojimą apie Užutrakio dvaro skulptūrų atkūrimą: vaizdo įrašas – https://www.youtube.com/watch?v=qu3S1Tk36OE; skaidrės TINP interneto svetainėje – http://www.seniejitrakai.lt/u-utrakio-dvaro-skulpt-r-atk-rimo-istorija-skulptori-r-tos-ir-nerijaus-kavaliausk-vaizdo-pasakojimas-i-dalis/

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos inf.