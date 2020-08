„Užutrakio vakaruose“ – garsūs solistai ir Latvijos radijo bigbendas

Festivalis „Užutrakio vakarai“ savo mylimai publikai paruošė tikrą improvizacijų puotą. Šį sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 19 val. Užutrakio rūmų terasoje koncertuoja garsūs džiazo atlikėjai – vokalistė Sofija Rubina-Hunter, trimitininkas Jason Hunter (Estija–JAV), Latvijos radijo bigbendas.

Pastarasis kolektyvas pernai „Užutrakio vakaruose“ viešėjęs pirmąsyk ir, sužavėtas festivalio bei jo publikos, užsiminė apie sugrįžimą. Taigi užuominos pildosi, ir Užutrakyje skambės retai Lietuvoje koncertuojantis puikus orkestras, neseniai savo tėvynėje džiuginęs programomis kartu su žymiuoju pianistu, kompozitoriumi Raimondu Paulsu.

Latvijos radijo bigbendas įkurtas 1966 m. Po Latvijos nepriklausomybės atkūrimo 1996 m. Latvijos radijo bigbendo – vienintelio profesionalaus Latvijos džiazo orkestro – veikla buvo nutraukta. Vis dėlto po 16 metų trukusios pertraukos, su naujomis idėjomis ir atsinaujinęs, Latvijos radijo bigbendas atgimė. Džiazo orkestro renesansą įtakojo tokie Latvijos džiazo muzikantai kaip Māris Briežkalns, Kārlis Vanags ir kompozitorius Raimonds Pauls. Pirmas atkurto orkestro pasirodymas buvo su vienais žinomiausių džiazo pasaulio vokalistais Kurt Elling ir italų džiazo diva Roberta Gambarini. Nuo tada bigbendas koncertuoja su tokiomis muzikos žvaigždėmis kaip Džeimsas Morrisonas, Seamus Blake, Randy Brecker, Kurt Rosenwinkel, Marius Neset, Jojo Mayer, Richard Bona, Michael Pipoquinha ir daugeliu kitų. Kiekvienas bigbendo pasirodymas yra tarsi energijos mainai tarp muzikantų ir auditorijos. Šiandien kolektyvas yra neatsiejama Latvijos kultūros dalis ir rengia naujus ir įdomius projektus, vadovaujant Kārliui Vanagui.

Sofija Rubina-Hunter yra puikiai žinoma Estijos džiazo ir soul muzikos atlikėja. Ji dalyvavo daugelyje džiazo festivalių bei konkursų Europos šalyse, tokiuose kaip „Lady Summertime“, „Sony Jazz Stage“, „Nomme Jazz“, „The VOICE Russia“ ir daugelyje kitų. 2009 m. ji studijavo Berklio muzikos koledže (JAV). Dalyvaudama Berklio džiazo instituto programoje atlikėja įgijo galimybę koncertuoti visame pasaulyje žinomuose klubuose.

,,Dalis mano pasirodymų yra visiška improvizacija. Aš mėgstu būti žaisminga scenoje ir visuomet noriu nustebinti publiką“, – teigia Sofija Rubina-Hunter. Per 20 metų atlikėja išleido 5 albumus ir per 20 singlų. 2016 m. išleistas jos džiazo albumas ,,In the Land of OO-Bla-Dee“ pripažintas geriausiu džiazo muzikos albumu Estijos muzikos apdovanojimų ceremonijoje.

Jason Hunter yra trimitininkas, aranžuotojas ir kompozitorius, kilęs iš Los Andželo, Kalifornijos (JAV). Baigęs studijas prestižiniame Berklio muzikos koledže, Bostone, Jason koncertuoja įvairiuose projektuose po visą pasaulį kaip lyderis ir kaip grupės narys. Šiuo metu trimitininkas gyvena Taline, Estijoje. Jason Hunter kompozicijų stilius apibūdinamas kaip Amerikos vakarinės pakrantės džiazo tradicija, sujungta su modernaus džiazo elementais. Trimitininkas užtikrina, kad tai yra gera muzika kūnui, protui ir sielai.

Koncertas vyks rugpjūčio 9 d. 19 val. Užutrakio dvaro sodybos rūmų terasoje.

Festivalį remia Lietuvos kultūros taryba, Trakų rajono savivaldybė, jį globoja Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Išsamiau apie festivalį – www.uzutrakiovakarai.lt.

Tarptautinio muzikos festivalio „Užutrakio vakarai“ informacija