Vaikus auginantiems darbuotojams – papildoma poilsio diena

Socialinių reikalų ir darbo komitetas po svarstymo pritarė Vyriausybės pateiktam Darbo kodekso 1, 2, 25, 26, 30, 36, 40, 44, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 59, 721, 75, 79, 107, 113, 117, 126, 133, 134, 137, 138, 169, 171 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektui (Nr. XIVP-1438), kurio tikslas – tėvams ir priežiūros pareigų turintiems asmenims sudaryti sąlygas geriau derinti darbo ir priežiūros įsipareigojimus, skatinti vyrų ir moterų lygybės dėl galimybių darbo rinkoje ir požiūrio darbe principo įgyvendinimą, užtikrinti adekvatų darbuotojų darbo sąlygų skaidrumą ir nuspėjamumą, įgyvendinant Direktyvas (ES) 2019/1152 bei 2019/1158.

Komitetas po svarstymo taip pat pritarė Vyriausybės siūlymui, kad vieną vaiką iki dvylikos metų auginantiems darbuotojams būtų suteikta viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius arba sutrumpinamas aštuoniomis valandomis darbo laikas per tris mėnesius. Pritarta ir pasiūlymui darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų, kai vienas ar abu vaikai turi negalią, suteikti dvi papildomas poilsio dienas per mėnesį arba sutrumpinti darbo laiką keturiomis valandomis per savaitę.

Siūlomų pakeitimų įsigaliojimo data – 2022 m. rugpjūčio 1 d., tačiau įstatymo projektui dar turi pritarti Seimas.

Socialinių reikalų ir darbo komiteto biuro informacija