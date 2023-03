Vaistininkė: sąnarių ligų maisto papildais nepagydysite

Pagal paplitimą pasaulyje sąnarių ligos yra trečioje vietoje tarp visų negalavimų. Nors pavojaus paciento gyvybei jos nekelia, ilgalaikiai lėtiniai sąnarių skausmai labai pablogina gyvenimo kokybę, o vaistų skausmui malšinti vartojimas tampa kasdienybe.

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkės Kristinos Šnirpūnienės teigimu, visas sąnarių ligas galima suskirstyti į dvi dideles grupes: artritai – uždegiminės sąnarių ligos, artrozės (osteoartritas) – sąnarių paviršių dengiančios kremzlės degeneraciniai pažeidimai.

„Pagrindiniai artrito simptomai: įvairių sąnarių skausmas, patinimas, paraudimas, deformacija. Šiomis ligomis gali sirgti įvairaus amžiaus žmonės, net vaikai. Jas sukelia paveldimi, autoimuniniai susirgimai, medžiagų apykaitos sutrikimai (pvz., podagra, cukrinis diabetas), darbas šaltose, drėgnose patalpose, dažnos, iki galo neišgydytos infekcijos (pvz., angina). Tačiau daug dažniau į vaistininkus ir gydytojus kreipiasi žmonės, kuriems diagnozuojamas osteoartritas. Ši liga susijusi su nuolatiniu sąnarių traumavimu dėl antsvorio ar nesubalansuoto fizinio krūvio, su buvusiomis sąnarių traumomis (pvz., menisko plyšimu), senėjimo procesais. Ligoniai paprastai būna vyresnio amžiaus“, – aiškina ji.

Osteoartritas gali pažeisti vieną arba keletą sąnarių iš karto, tuos, kurie patiria didžiausią krūvį – dažniausiai pažeidžiami klubo ir kelio sąnariai.

„Skausmas būna iš lėto progresuojantis, būdingas rytinis pažeisto sąnario sąstingis. Jei yra pažeistas klubo sąnarys, skausmas prasideda ne nuo sąnario, o nuo kirkšnies skausmo, tuo tarpu kelio sąnario pažeidimui būdingas sąnario traškėjimas. Sąnarių ligos diagnozuojamos atliekant rentgeno, magnetinio rezonanso tyrimus, taip pat atliekamas ir kraujo tyrimas, pacientas diagnozės patikslinimui ir gydymui siunčiamas pas ortopedą-traumatologą, reumatologą ar imunologą“, – sako vaistininkė.

Sumažinti sąnarių skausmą

Kol pacientas laukia diagnozės ir konkretaus gydymo, vaistininkai kartu su šeimos gydytojais ieško būdų, kaip sumažinti jo jaučiamą sąnarių skausmą. Pirma pagalba – tepami ir geriami priešuždegiminiai nuskausminamieji vaistai.

„Labai svarbu naudojant tepalus laikytis vaisto apraše nurodytos vartojimo instrukcijos bei atsargumo priemonių. Pavyzdžiui, tepant per daug ir per dažnai – galimi odos pažeidimai, jei tepalo bus užtepta per mažai ir rečiau, nei nurodo gamintojas – nebus pakankamo gydomojo efekto. Užtepus tepalo su ketoprofenu, tą vietą reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių dėl galimos alerginės reakcijos. Po sąnario traumos arba esant ūmiam sąnario uždegimui, kai oda aplink jį būna paraudusi ir sąnarys tarsi „dega“, geriau rinktis vėsinantį tepalą, o lėtiniams reumatinio pobūdžio skausmams malšinti mėgstami šildantys tepalai“, – pataria K. Šnirpūnienė.

Perkant nereceptinius geriamus vaistus nuo skausmo, ji rekomenduoja informuoti vaistininką apie gretutines ligas bei kitus vartojamus vaistus. Pavyzdžiui, jei žmogus serga lėtiniu gastritu, yra buvusi opaligė, vartoja varfariną kraujo krešumui mažinti, būtina parinkti vaistus nuo skausmo, kurie turėtų kuo mažesnį šalutinį poveikį virškinimo traktui, taip pat reikės papildomai vartoti vaistus virškinimo trakto gleivinės apsaugai.

Maisto papildai negydo

Paprastai į maisto papildų, skirtų sąnarių funkcijai gerinti sudėtį įeina medžiagos, kurios dalyvauja sąnario kremzlės ir tarpsąnarinio skysčio gamyboje – gliukozaminas, chondroitinas, įvairių tipų kolagenai, hialurono rūgštis. Juose taip pat dažnai būna natūralių medžiagų, turinčių priešuždegiminių savybių: metilsulfonilmetanas (iš dumblių), bosvelijos žolės ekstraktas, imbiero ekstraktas, ciberžolė, omega-3 riebiosios rūgštys, mikroelementai, antioksidantai.

„Maisto papildai, vartojami ne sąnarių ligoms gydyti, o profilaktikai, sąnarių funkcijai gerinti, jie tinka tik ligos pradžiai. Sąnarių ligos gydomos receptiniais vaistais, kuriuos parenka gydytojas, atsižvelgdamas į ligos priežastį, o susidėvėję kelių ir klubų sąnariai keičiami į dirbtinius operaciniu būdu. Sergant lėtinėmis sąnarių ligomis, labai naudingas kasmetinis sanatorinis gydymas, specializuotos mankštos“, – pabrėžia K. Šnirpūnienė.

Anot jos, tam, kad neišsivystytų sąnarių ligos, reikia palaikyti normalų kūno svorį, reguliarų ir subalansuotą fizinį aktyvumą, vengti sąnarių traumų, itin didelių fizinių krūvių. Pajutus pirmuosius simptomus – sąnarių traškėjimą, rytinį sąnarių sąstingį, nežymų skausmą, reikia kreiptis į gydytoją, kad šis laiku nustatytų ligą ir paskirtų gydymą.

Mitai iš pacientų lūpų

Dažnai iš pacientų vaistininkei tenka išgirsti, kad jie per seni sąnario keitimo operacijai. Lietuvoje kasmet atliekama 4-5 tūkst. klubo sąnario ir 2-4 tūkst. kelio sąnario keitimo operacijų – tik nedaugeliu atveju dirbtinis sąnarys neprigyja arba į jį patenka infekcija.

„Pažįstu ne vieną aštuoniasdešimtmetį, kuris atvyko į ligoninę neįgaliojo vežimėlyje, o po operacijos ir reabilitacijos pamiršo nuskausminamuosius bei vėl galėjo džiaugtis aktyviu gyvenimu. Didesnis rūpestis būna, kai sąnarį reikia keisti jaunam žmogui, nes dirbtinis sąnarys irgi susidėvi ir jį vėl tenka keisti – jis nešiojamas 15-20 metų, priklausomai nuo apkrovos. Gydytojai ieško būdų, kaip nutolinti sąnario endoprotezavimą, tam taikomos kaulų čiulpų koncentrato, kraujo plazmos injekcijos, autologinių baltymų preparatai, hialurono rūgšties injekcijos į sąnarį“, – vardija K. Šnirpūnienė.

Kitas neretas mitas – „senatvėje visiems sąnarius skauda, nieko gydytojas nepadės, geriau patepsiu tepalu ir bus gerai“.

„Sąnarių ligos gali išsivystyti tiek jaunam, tiek senam žmogui. Nuskausminančiu tepalu galima tepti, kol sulauksite vizito pas gydytoją. Savalaikė diagnozė ir tikslingai paskirtas gydymas yra labai svarbūs, nes užkerta kelią tolesniam ligos progresavimui“, – atkreipia dėmesį vaistininkė.

Dar viena pacientų mėgstama frazė – „šiuo metu neskauda, tai nutariau kol kas vaistų nevartoti“. Dalis autoimuninių, lėtinių sąnarių ligų yra neišgydomos ir tik nuolatos vartojami gydytojo paskirti vaistai padeda išvengti skausmo ir nuskausminamųjų vartojimo, neleidžia ligai progresuoti.

„Kartą į vaistinę kreipėsi moteris, kuri norėjo nupirkti savo vyrui priešuždegiminių vaistų, gydytojo jam išrašytų prieš metus. Pokalbio metu paaiškėjo, kad vyriškiui buvo nustatyta podagra, o jai gydyti buvo paskirti specialūs vaistai ir dieta. Kai sąnarių nebeskaudėjo, vyras savavališkai nutraukė vaistų vartojimą. Kurį laiką viskas buvo gerai, bet tuo metu jis išvyko į užsienio kurortą ir ten vėl prasidėjo stiprūs sąnarių skausmai. Ilgai nevartoti gydytojo paskirti vaistai ir turbūt pamiršta dieta privedė prie ligos atsinaujinimo“, – dalijasi istorija vaistininkė.