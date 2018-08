VĮ Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio miškininkai gyventojams pristatė naujai įrengtą stovyklavietę prie Skaisčio ežero šalia Varnikų gyvenvietės ir netrukus lankytojus pakvies į kitą rekreacinį objektą – Skrebio miško pažintinį pėsčiųjų taką šalia Aukštadvario.

Valstybinių miškų urėdijos miškininkai naują stovyklavietę įrengė poilsiautojų mėgstamoje ir gausiai lankomoje Skaisčio ežero pakrantėje šalia Varnikų gyvenvietės. Stovyklavietė driekiasi 450 metrų ežero pakrante, jos teritorija užima net 3,3 ha plotą, kuriame įrengta didelė automobilių stovėjimo aikštelė, 740 metrų ilgio pėsčiųjų takai, vaikų žaidimų aikštelė, laužavietės, pavėsinės, persirengimo kabinos, palapinių statymo vietos ir kiti kokybiškam poilsiui gamtoje reikalingi objektai. Bendra Skaisčio stovyklavietės įrengimo vertė – 67 tūkst. eurų, iš kurių 49 tūkst. eurų sudaro Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

„Mums, miškininkams, miškas pirmiausiai yra darbo vieta, mes čia praleidžiam didžiąją laiko dalį. Džiaugiamės, kad galime sudaryti galimybes žmonėms pasigėrėti natūraliu mišku, jame ilsėtis, atsipalaiduoti, stovyklauti. Miškininkai kasmet įrengia naujų stovyklaviečių ar atokvėpio vietų, tai yra svarbi ir mėgstama mūsų darbo dalis“, – sako Valstybinių miškų urėdijos direktorius Marius Pulkauninkas.

„Džiaugiuosi, kad nuo šiol turime dar vieną puikiai poilsiui pritaikytą vietovę. Miškininkų įrengta stovyklavietė šalia Trakų – labai vaizdingame kraštovaizdyje, dažnai lankomoje vietoje. Dabar čia – visos galimybės pailsėti, net nakvoti, susikurti laužą, vaikštinėti pėsčiųjų takais, maudytis ypač skaidriame Skaisčio ežere. Šią poilsiavietę drauge su miškininkais ir prižiūrėsime – Trakų rajono savivaldybės iniciatyva yra pastatyti konteineriai šiukšlėms. Su Trakų regioninio padaliniu nuo seno mus sieja pozityvus bendradarbiavimas“ , – sakė Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė.

Skaisčio stovyklavietė yra ne vienintelė Valstybinių miškų urėdijos Trakų regioninio padalinio visuomenei rengiama dovana. Kartu su Aukštadvario regioninio parko direkcija baigiamas įrengti 3 km ilgio Skrebio miško pažintinis pėsčiųjų takas. Takas nusidrieks per Aukštadvario girininkijos valstybinį mišką, Aukštadvario regioninio parko Skrebio botaninį ir Mošos archeologinį draustinius, Natura 2000 teritoriją „Skrebio miškas“. Skrebio takas išsiskiria ypatingu kraštovaizdžiu, biologine įvairove ir archeologiniu paveldu – I tūkstantmečio piliakalniu su papėdės gyvenviete ir 3 pilkapynų kompleksu.

Valstybinių miškų urėdija per metus visuomenei pristato po keletą rekreacinių projektų įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Be minėtų objektų prie Skaisčio ežero ir Skrebio miške, šių metų pavasarį buvo atidarytas sporto ir sveikatingumo takas šalia Karmėlavos esančiame Pilėnų miške, kurį itin mėgsta bėgimo ir šiaurietiško vaikščiojimo entuziastai. Be to, kasmet miškininkai prižiūri ir atnaujina jau įrengtus rekreacinius objektus: pažintinius takus, poilsiavietes, stovyklavietes, atokvėpio vietas, objektų informacinius ženklus ir stendus.

Valstybiniuose miškuose šiuo metu yra daugiau nei 2000 įvairių rekreacinių objektų. Valstybinių miškų urėdija prižiūri kiek daugiau nei 100 pažintinių takų, 500 poilsiaviečių ir daugiau nei 1000 atokvėpio vietų.

Valstybinių miškų urėdija yra valstybės įmonė, patikėjimo teise valdanti, naudojanti valstybinius miškus ir jais disponuojanti įstatymų nustatyta tvarka, taip pat vykdanti juose kompleksinę miškų ūkio veiklą, kuri apima miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą, racionalų miškų išteklių naudojimą ir prekybą mediena bei miško ištekliais. Valstybinių miškų urėdijos visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, o miškų urėdija turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo turto patikėjimo teisėmis.

Lina LIEPYTĖ,

VĮ Valstybinių miškų urėdijos

Komunikacijos specialistė

Pauliaus Peleckio, BFL, nuotr.