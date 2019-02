Vardan žmonių

Kandidatas į Trakų rajono savivaldybės merus, LSDP Trakų skyriaus pirmininkas nebe naujokas. Patyręs, greitas ir pašėlęs politikas pasikinkė didelių permainų vėjus ir gavo bičiulių pasitikėjimą – pirmyn vesti Trakų rajono socialdemokratų sąrašą. Prieš du dešimtmečius papildęs tada vos keletos bičiulių pulkelį, šiandieną jis brandus ir atsakingas politikas, vienas iš ilgiausiai rajone dirbančių seniūnų.

Gera nuotaika padeda

Vienu metu būti keliose vietose, atsakyti už viską, už ką net negali, ši būsena įprasta Trakų seniūnijos seniūnui Kęstučiui VILKAUSKUI. Atrodo, kad nuolat besišypsančiam, energingam amžinam optimistui – tai ne rutina tapęs darbas, o vienas malonumas.

Penkiolika metų jis dirba seniūnu ir puikiai išmano, kuo gyvena senosios sostinės žmonės. Trakų seniūnijos gyventojų problemos ir rūpesčiai – jo duona kasdieninė jau 22-ejus metus. Tačiau šis nelengvas, dažnai ir nedėkingas darbas K. Vilkauskui nepaliko šalto valdininko antspaudo. Jis paprasčiausiai nepratęs demonstruoti prasto nusiteikimo. Toks jo būdas, padedantis vadovauti Trakų seniūnijai, nuoširdžiai bendrauti su jos gyventojais.

Šviesa – tunelio gale

„Geri norai ir realybė smarkiai skiriasi. Nusvyra rankos, kai pasijunti bejėgis išspręsti aktualią vieną ar kitą problemą. Taip yra todėl, kad lig šiol seniūnija neturi atskiro savo biudžeto, o yra priklausoma nuo rajono valdžios malonės. Tačiau kas, jei ne pati seniūnija geriausiai išmano, ko jos gyventojams reikia?“ – tvirtino K. Vilkauskas.

Šalies savivaldybių seniūnų asociacija siekia spręsti daugybę seniūnijoms aktualių problemų. Trakų seniūnas yra šios asociacijos pirmininkas ir ką reiškia padirbėti atsiraitojus rankoves – puikiai išmano.

Užsimojo gyvenimą keisti

Trakų seniūno pavardė – savivaldos rinkimų sąraše. K. Vilkauskas atstovauja Lietuvos socialdemokratų partijai, yra šios partijos Trakų rajono skyriaus pirmininkas.

„Iniciatyva turi kilti nuo apačios, o ne nuo viršaus. Aš nebijau pasakyti, kad žinau, ko reikia žmonėms. Aš daug metų jiems ir dirbu“, – savo apsisprendimą dalyvauti rinkimuose paprastai ir suprantamai žmonėms paaiškino K. Vilkauskas.

Vis dėlto kas gena Trakų seniūną į didžiają politiką: ambicijos, garbės troškimas, nauji iššūkiai? „Noras keisti ir keistis. Žmonėms reikia permainų. Reikia žinojimo, kaip jie gyvens ne tik šiandien, rytoj, bet ir po penkerių ar penkiolikos metų. Ir svarbiausia – būti tikriems, kad gyvens geriau nei šiandien“, – užsidegęs tikino politikas.

Nuostata – jaustis saugiems

Gyventi geriau nori visi, tik nežinia, kaip tai padaryti. Todėl ir socialdemokratų partijos politikai lengvai galima prikišti populizmą?

„Yra bendrosios nuostatos ir yra konkreti aplinka, problemos, į kurias ir orientuota partijos politika. Mums visiems reikia gerovės valstybės, kurioje nėra skurdo ir nedarbo, o žmonės jaučiasi saugūs. Tad pokyčių laukia ne viena sritis. Daug metų dirbdamas vietos valdžios institucijoje, akivaizdžiai matau, kaip reikalinga skatinti jos savarankiškumą, didinti jos įgaliojimus ir atsakomybę“, – tvirtino Trakų seniūnas, LSDP Trakų skyriaus pirmininkas.

Gyventi čia ir dabar

Tačiau rinkėjams svarbiausia ne abstrakčios tiesos, o jų kasdieniniai ir daugiausia nerimo keliantys rūpesčiai. Tikrą Gordijaus mazgą primena dalies Trakų rajono gyventojų padėtis. Nemažai jų gyvenimą niaukia keliaprasmė saugomų teritorijų situacija.

„Rajono perspektyvą matau dar labiau plėtojant turizmą, plečiant infrastruktūrą, skatinant verslumą, tvarkant Lentvario miestą, aktyvinant bendruomenių veiklą. Žmonės, kuriems įstatymas apriboja jų ūkinę veiklą, turi gauti kompensacijas. Įstatymas neturi tik drausti, bet ir skatinti tausoti kultūros ir gamtos vertybes, jis neturi būti vien mušanti lazda“, – įsitikinęs K. Vilkauskas.

„Daug ir įvairių darbų reikia nuveikti rajone, todėl tolimesnė rajono vystymosi strategija – kertinis akmuo šiandienos Trakų socialdemokratų veikloje. Labai panorėjus ir sutelkus išmanią komandą įmanoma įveikti bet kokias problemas“, – kalbėjo

K. Vilkauskas.

Neįprasti politiko ,,aksesuarai“

Gyvas, pagavus būdas, puikus humoro jausmas, geras išsilavinimas, platus akiratis – štai sėkmės formulė politikui? Bet būtų visiškai neteisinga vien vardyti šias Trakų seniūno savybes ir nutylėti kvapą užimančią visuomeninę veiklą bei pomėgius. Tai originalūs ir neįprasti, bet puikiai derantys prie solidaus politiko kostiumo „aksesuarai“.

K. Vilkauskas baigė dvi aukštąsias mokyklas. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo rusų kalbos mokytojo ir psichologo specialybę, dirbo mokyklose, vėliau – turizmo ir kultūros srityse. Jau dirbdamas seniūnijoje, tuomečiame Lietuvos teisės universitete įgijo teisės magistro laipsnį. Maža to, nuo pat pirmųjų studijų metų K.Vilkauskas neįsivaizduoja savo gyvenimo be scenos. Visų pirma, be teatro rampų šviesos.

Be to, jau ilgus metus Kęstutis su žmona Eugenija trypia tautinių šokių ansamblyje „Lendvarė“.

Scenos pradžiamokslį Trakų seniūnas išėjo Vilniaus profsąjungų rūmuose, o ėmęs dirbti senojoje sostinėje, įsiliejo į Trakų karališkąjį rūmų teatrą. Jo puikūs, įsimintini vaidmenys nepalieka abejingo nė vieno žiūrovo. Trakų seniūnas nė kiek nesibodi ir renginių vedėjo vaidmens. „Scenos patirtis politikoje labai praverčia“, – mato tik pranašumų K. Vilkauskas.

Įprastu pašėlusiu tempu

Darbas, visuomeninė veikla, širdžiai mieli užsiėmimai, susitikimai su gyventojais, rinkėjais… ir, žinoma, niekada nenutylantis mobilusis telefonas. K. Vilkauskas – visur esantis ir visur spėjantis politikas. Jo šeima – žavi šviesiaplaukė žmona Eugenija, studentė dukra Aušrinė – seniai įpratusi prie veržlaus, dažnai nenuspėjamo gyvenimo būdo, bet K. Vilkausko brangiausios moterys žino, kad kitaip ir nebus, todėl visada yra pasiruošusios palaikyti naujas šeimos galvos idėjas. Lygiai taip pat, kaip ir partijos bendražygiai. Visi žino, kad Kęstutis yra tas žmogus, su kurio net ir pačiomis sudėtingiausiomis sąlygomis eitų į žvalgybą. Todėl visi ir didžiuojasi, kad šiandien ne kas kitas, o jis iškeltas kandidatu į Trakų rajono savivaldybės merus.

Aušra VILČINSKAITĖ

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LSDP politinės rinkimų kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 107