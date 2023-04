Velykų metu mėgstamiausi balti kiaušiniai: gydytoja dietologė primena apie jų naudą sveikatai (receptas)

Velykos neįsivaizduojamos be kiaušinių. Juos dažome, puošiame ir įvairiai dekoruojame, o per šventę varžomės ne tik dėl kiaušinių kietumo, bet ir riedumo ar skanumo. Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, kiaušiniai turi daugybę naudingų medžiagų, tad juos vertėtų valgyti ne tik per Velykas. O prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad prieš gražiausią pavasario šventę parduotuvių asortimente pirkėjai dairosi kiaušinių baltu lukštu bei primena, kaip išradingai panaudoti juos velykinių patiekalų receptuose.

Omega-3 riebalų šaltinis

Kiaušiniai – nepamainomas produktas kulinarijoje. Juos dedame visur – į mėgstamų blynų ar kepinių tešlas, į rytinę kiaušinienę ar net sriubas, makaronus bei mėsainius. Pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologė dr. Editos Gavelienės, vartoti kiaušinius verta ne tik dėl jų skonio ar mažo kaloringumo, bet ir dėl naudos sveikatai, mat suvalgius 2–3 kiaušinius per dieną galima gauti iki trečdalio daugelio reikalingų vitaminų dozės.

„Kiaušiniuose yra ne tik daug vitaminų, įvairių naudingų medžiagų, bet ir žmogaus organizmui svarbių riebalų, Omega-3riebalų rūgščių. Privalumu tampa ir tai, kad net 97 proc. maistinių medžiagų iš kiaušinių mūsų organizmas lengvai pasisavina. Be to, kiaušiniai sąlyginai nekaloringas maisto produktas – viename kiaušinyje, priklausomai nuo jo dydžio, yra apie 60 kilokalorijų. Juo labiau, kai tos kalorijos ateina kartu su būtinosiomis maistinėmis medžiagomis. Tiesa, geriausia valgyti neperkeptus ir nepervirtus kiaušinius, o dėl rizikos užsikrėsti salmonelioze nepatariama jų valgyti žalių“, – sako E. Gavelienė.

Nors pasigirsta kalbų, kad kiaušiniai didina cholesterolio kiekį ir todėl jų geriau atsisakyti, gydytoja dietologė įsitikinusi, kad viskam svarbiausia saikas ir balansas: „Kiaušiniai cholesterolio lygiui reikšmingos įtakos neturės, jei valgysime subalansuotą įvairų maistą.“

Velykų metu mėgstamiausi balti kiaušiniai

Kiaušinių pardavimai labiausiai išauga likus dviems savaitėms iki Velykų, kai lietuviai pradeda ruoštis artėjančiai šventei. Pasitinkant Velykas prekybos centruose ryškiausiai auga balto lukšto vištų bei putpelių kiaušinių pardavimai.

„Pirkdami kiaušinius, pirkėjai juos gali rinktis pagal kilmės šalį, vištų auginimo būdą ar kiaušinio dydį. Ant kiaušinių nurodyto ženklinimo pirmasis skaičius parodo, kaip buvo augintos vištos. Atsisakysime narvuose augintų vištų kiaušinių baltais lukštais, o vietoje jų – pirkėjams siūlysime įsigyti ant kraiko laikomų vištų kiaušinius, – apie pokyčius pasakoja O. Suchočeva ir priduria, kas visiems asortimente esantiems kiaušiniams taikomi griežti kokybės reikalavimai. – Visi parduodami kiaušiniai yra sertifikuoti, atitinka Europos Sąjungos kokybės reikalavimus.“

Kiaušiniai yra itin jautrus temperatūros pokyčiams produktas – namuose juos geriausia laikyti sausoje, šiek tiek vėsesnėje vietoje. Bendras kiaušinio galiojimo terminas – 28 dienos nuo jo padėjimo, o laikymas kambario temperatūroje tam didesnės įtakos neturi.

Patiekalus iš kiaušinių gaminti paprasta

„Kiaušiniai – vienas dažniausiai sutinkamų produktų mūsų valgiaraštyje. Prieš juos gaminant nereikėtų pamiršti jų nuplauti, kad pašalintume nereikalingus mikrobus, o trynius nuo baltymų atskirti bus lengviau, jei kiaušiniai bus vėsesni“ – apie kiaušinių gaminimo ypatumus pasakojo L. Barčaitė.

Per Velykas „Rimi“ kulinarijos technologė L. Barčaitė siūlo išbandyti pavasarines salotas su kiaušiniais, kuriomis greitai ir pigiai nustebinsite savo artimuosius.

RECEPTAS

Pavasarinis Velykų salotos

Jums reikės:

500 g. mažų bulvių;

20 vnt. putpelių kiaušinių;

2 vnt. ilgavaisių agurkų;

1 ryšulėlio krapų;

1 ryšulėlio svogūnų laiškų;

150 g. majonezo;

150 g. grietinės;

2 šaukštų garstyčių;

2 šaukštų krienų;

Druskos ir juodųjų pipirų pagal skonį.

Gaminimo eiga:

Išvirkite bulves pasūdytame vandenyje. Kol bulvės verda, susmulkinkite agurkus, krapus ir svogūnų laiškus. Išvirkite putpelių kiaušinius. Išvirtus kiaušinius įdėkite į šaltą vandenį ir palaikykite 10 minučių. Nulupkite kiaušinius. 15 kiaušinių supjaustykite į keturias dalis, 5 kiaušinius perpjaukite per pusę. Kai bulvės šiek tiek atvės, nulupkite ir supjaustykite mažais gabalėliais. Sudėkite į didelį dubenį, gerai išmaišykite krapus, svogūnų laiškus (šiek tiek pasitaupykite papuošimui), agurkus, majonezą, grietinę, garstyčias ir krienus. Įberkite druskos ir pipirų pagal skonį. Sudėkite į keturias dalis padalintus kiaušinius ir dar kartą atsargiai permaišykite. Dėkite į serviravimo indą ir papuoškite putpelių kiaušinių puselėmis, krapais ir svogūnų laiškais.

Skanaus!