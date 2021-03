Velykų stalas: koks jis turėtų būti, jei sergate širdies ligomis?

Per karantiną daug laiko praleidome namie ir išmokome iš anksto planuoti, ką gaminsime, atsakingiau rinktis, ką valgome, bet šventės vis dar asocijuojasi su daugybe patiekalų, kai dažnai suvartojame didesnį ar net per didelį maisto kiekį. Artėjant Velykoms dažnam mūsų kyla klausimas, kokius patiekalus dėti ant stalo, kad jie būtų įvairūs, bet pavalgę nesijaustume apsunkę ir neapkrautume organizmo. Ypač tai svarbu tiems, kurių kraujyje yra per didelis „blogojo“ cholesterolio kiekis.

Ant šventinio stalo – sveiki patiekalai

Velykos sunkiai įsivaizduojamos be šventinio atributo – margučių. Nors kiaušiniuose yra cholesterolio, kartais reikia sau leisti jais pasimėgauti, tik venkite piktnaudžiauti tokiais pagardais kaip majonezas. Cholesterolis reikalingas organizmo veiklai, bet svarbu, kad jo nebūtų per daug, ypač „blogojo“.

Nustačius reikšmingai padidėjusį cholesterolio kiekį kraujyje paprastai skiriama aterosklerozę, širdies infarkto ir insulto riziką mažinančių vaistų – statinų. Laikantis gydytojų paskirto gydymo ir rekomendacijų, atsakingai vartojant jų išrašytus vaistus, efektyviai kontroliuojamas cholesterolio lygis ir taip sumažinama rimtų sveikatos komplikacijų rizika.

Net 70 proc. cholesterolio žmogaus organizmas pagamina pats, o likusią dalį gauname su gyvulinės kilmės maistu, kuris didina cholesterolio kiekį kraujyje ir skatina širdies ir kraujagyslių ligų atsiradimą. Planuojant Velykų patiekalus reikėtų to nepamiršti ir gaminant maistą vengti „trans“ konfigūracijos riebalų rūgščių turinčių produktų: margarino, tropinių aliejų, riebalų iš perdirbtos mėsos, kepto maisto.

Jei tarp šeimos narių yra sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis ar vartojančių cholesteroliui mažinti skirtus vaistus statinus, reikėtų atidžiau rinktis, kokius patiekalus gaminsite. Gausus gyvulinės kilmės riebalų kiekis, angliavandeniai, druska kenkia širdžiai ir kraujagyslėms. Medikai juos rekomenduoja keisti geraisiais riebalais ir sveikatai naudingais maisto produktais. Tokių riebalų geriausia gauti iš augalinės kilmės produktų: alyvuogių, riešutų, avokadų, sojų, rapsų, kukurūzų, saulėgrąžų aliejaus. Taip pat daug naudingų riebalų galima gauti vartojant žuvis, jūrų gėrybes, paukštieną, ankštines daržoves.

Nepamirškime ir naudingųjų daržovių

Dažnai nepelnytai pamirštame panosėje kasdien turimus vaisius ir daržoves, kurios gali būti patiekalų pagrindas, garnyras, užkandis, taip pat prevencinė priemonė kovojant su dideliu cholesterolio kiekiu.

Pupelės ir kitos ankštinės daržovės turi daug skaidulų, kurios padeda pašalinti iš organizmo „blogąjį“ cholesterolį. Taip pat jose gausu cinko, kalio ir vitaminų C ir E bei folio rūgšties, kurie gali padėti sumažinti širdies smūgio riziką. Dideliu minėtų vitaminų kiekiu pasižymi ir lapiniai kopūstai. Juose gausu ir vitamino C bei geležies, kurie pagerina kraujo kokybę.

Česnakai, kuriuos naudojame patiekalams gardinti ar puolančioms ligoms nuvaikyti, taip pat tinkami cholesteroliui mažinti. Kaip rodo Australijos nacionalinės sveikatos ir medicinos tyrimų tarnybų atliktų tyrimų duomenys, suvalgius bent pusę česnako galvutės per dieną, cholesterolio kiekį kraujyje galima sumažinti iki 9 proc. Taip pat reikėtų nepamiršti baklažanų – jų sudėtyje yra antioksidantų, kurie teigiamai veikia širdies ir kraujagyslių veiklą, reguliuoja cholesterolio kiekį kraujyje ir gali padėti sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų riziką.

Akcentuojant teigiamą sveikos mitybos įtaką reikėtų nepamiršti, kad maistas turi būti įvairus, tad jokiu būdu nereikėtų apsiriboti vien naudingomis daržovėmis ar bandyti jomis gydytis.

Venkite žalingų įpročių

Tai pat švenčių metu visiems sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis vertėtų vengti žalingų įpročių. Gausus alkoholio vartojimas turi tiesioginės įtakos širdies ligoms ir paskatina hipertenzijos vystymąsi. Yra nustatytas ryšys tarp gausaus alkoholio vartojimo ir išeminių širdies ligų, tokių kaip miokardo infarktas ar krūtinės angina. Dėl to kovojantiems su padidėjusiu cholesterolio lygiu per šventes reikėtų ne tik atidžiai rinktis patiekalus, bet ir saikingai vartoti alkoholio, taip pat nepamiršti laiku vartoti gydytojų paskirtų vaistų.

Nors jau antrus metus negalime mėgautis velykinėmis kelionėmis pas artimuosius, kiek įmanoma skirkime tą šventę kokybiškam laikui su tais, kurie yra šalia.