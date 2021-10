Vertinga anglų kalbos ir kultūros patirtis su Amerikos ambasada

Įsibėgėjus mokslo metams, mokytojai ir mokiniai džiaugiasi mokyklos šurmuliu, bendryste, spalvingomis ir šiltomis rudens akimirkomis gražioje Trakų gamtos apsuptyje, kartu įveikia laikmečio iššūkius ir jaučia poreikį kūrybiškoms bei netradicinėms mokymo(si) formoms. Sėkme pavadintume mūsų patirtį, įgytą bendraujant su Amerikos ambasados diplomatais.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos antros klasės gimnazistai turėjo galimybę Teams virtualioje aplinkoje susitikti su pirmąja Amerikos ambasados sekretore, diplomate Emily Hicks bei Amerikos centro direktorium Sauliumi Montvila. Diplomatė Emily Hicks dalindamasi savo įdomios karjeros patirtimi supažindino gimnazistus su Amerikos šiuolaikinio verslumo koncepcija: Power of the Garage: US Entrepreneurship.

Susirinkusius gimnazistus ir svečius angliškai pasveikino Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė, pastebėdama, kad bendradarbiavimas vertingas kaip kalbinė ir kultūrinė patirtis bei pasidalydama lūkesčiu, kad bendradarbiavimo projektų būtų ir ateityje. Renginio aukštą etiketą ir svarbą puikai suprato gimnazistai. Dalyvavo per 70 gimnazistų, kurie gimnazijos kultūrą reprezentavo ne tik kaip mandagūs klausytojai, oriai dėvintys TVDG uniformą, aktyvūs vaizdo konferencijos bei diskusijos dalyviai, bet ir atsiskleidė, kaip motyvuoti ir apsiskaitę mokiniai, besidomintys Amerikos realijomis bei diplomato karjera.

Emily Hicks, pasakodama apie Amerikos jauną verslą, startuolius mokiniams akcentavo labai svarbias bendrąsias kompetencijas atvedančias į sėkmę. Pirmiausia, svarbu kūrybiška idėja ir tikėjimas savimi, kad idėja gali būti inovatyvi ir vertinga. Paminėti garsūs vardai Apple, Google, Microsoft, Amazon, Uber, Facebook priminė, kad šios verslo idėjos gimė kuklioje aplinkoje. Pavyzdžiui, socialinio tinklo Facebook įkūrėjui Markui Zuckerbergui verslo idėja kilo dar būnant studentu, tiesiog universiteto bendrabutyje. Laikmetis padiktavo poreikį šiam verslui. Labai svarbu gebėti įžvelgti dabarties diktuojamą veiklų poreikį.

Kilusi gera idėja dar nėra garantija sėkmei – sunkumus įveikia 75 % besikuriančių jaunų verslų, kuriems reikia nueiti ilgą išbandymų ir atkaklumo kelią. Įveikti sunkumams reikia plataus spektro kompetencijų: vizijos matymo, kūrybiškumo, užsidegimo savo idėja, drąsos aukštai rizikai, kruopštaus planavimo, atsparumo nesėkmei ir nepaprasto atkaklumo bandyti dar ir dar kartą. Diplomatė akcentavo: relentless perseverance. Emily Hicks priminė istorinių pavyzdžių: Tomas Edisonas tūkstančius kartų atkakliai bandė, mokėsi iš klaidų, kol galiausiai padarė išradimą. Stevenas Spielbergas, patyręs nesėkmę Pietų Kalifornijos universitete, nenusivylė, bet atkakliai siekė tikslo ir tapo garsiu režisieriumi.

Diplomatės Emily Hicks kalboje minimos kompetencijos susisieja su mūsų gimnazijoje plėtojama mąstymo mokyklos idėja bei vertybėmis: gilesnis ir netipinis mąstymas, kūrybiškumas, atkaklumas. Paklausus gimnazisto padiskutuoti apie savo mokymąsi ir mąstymą, nesutrikęs atsakytų, jog tikslingai pagalvoja apie savo mąstymą, supranta empatiško mokymosi vertę, tikslingai siekia turimas žinias taikyti praktiškai, bendradarbiauja ir moka mąstyti drauge. Įprastu dalyku tapę planuoti pasiekimų lūkesčius, stebėti savo mokymosi procesą, aptarti sėkmes ir nesėkmes. Kelyje į mokymosi sėkmę reikia suvaldyti impulsyvumą, emocijas ir išlikti atkakliam.

Virtualus susitikimas su Amerikos ambasados atstovais buvo įtraukiantis, nuoširdus ir intelektualus. Emily Hicks papasakojo gimnazistams apie savo darbo specifiką ir iššūkius, patirtį įgytą gyvenant ir dirbant Japonijoje, Saudo Arabijoje, Šri Lankoje, Lenkijoje t. y. šalyse, kurios kultūriškai yra labai savitos ir skirtingos. Gimnazistų angliška diskusija su diplomate buvo ne tik anglų kalbos bei viešo kalbėjimo praktika, tačiau labai vertinga implikacijomis apie mokslo vertę – puikus gamtos ir ekonomikos mokslų išsilavinimas atveria plačias bei įdomias karjeros galimybes.

Nuoširdžiai džiaugiuosi ir didžiuojuosi mūsų gimnazijos mokiniais. Jų klausimai, užduodami diplomatei Emily Hicks bei diskusija rodė, kad jie seka įvykius vykstančius pasaulyje, yra apsiskaitę, domisi Amerikos kultūra ir politiniu gyvenimu, žino ir gali diskutuoti apie verslo parkus, startuolius Amerikoje ir Lietuvoje. Diskusijoje lyderiavę gimnazistai ir jų sklandi bei turtinga ištekliais kalba motyvavo mokinių bendruomenę drąsiau dalintis nuomone, būti aktyvesniais ir tobulinti anglų kalbą, nes tai globalus instrumentas siekiant sėkmės tolesniuose mokymosi etapuose bei ateities karjeroje.

Dėkoju diplomatei Emily Hicks už skirtą laiką mūsų gimnazistams, Amerikos centro direktoriui Sauliui Montvilai bei viešųjų ryšių specialistei Nijolei Petrauskienei už bendradarbiavimą organizuojant renginį. Dėkojame mūsų gimnazijos direktorės pavaduotojai ugdymui Ritai Sadovskienei už renginio idėjos palaikymą ir paskatą organizuoti renginį didesnei gimnazistų auditorijai bei mokytojui metodininkui Andriui Stortai už patarimus, taikant informacines technologijas. Mūsų gimnazistais didžiuojuosi, kad yra šaunūs, empatiški, žingeidūs mokiniai ir prisideda kuriant aukštą gimnazijos kultūrą.

Jūratė BUDVYDIENĖ, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė