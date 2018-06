PASKAITOS IR PATYRIMINĖ EDUKACIJA

BIRŽELIO 16 D., ŠEŠTADIENIS

PILIES BOKŠTE:

13.00–14.00 Protų mūšis. Įdomieji Viduramžiai. Veda Ignas Ligionis, Gudrūs riešutėliai.

14.00–14.45 Patyriminė edukacija Grojimas viduramžiniais instrumentais (dambreliais, kaulais, būgnais ir kt.). Dainius Jucius ir Evaldas Olberkis, Hospitalieriai.

15.40–16.10 Paskaita XIV–XV a. Europos kovos menai. Andrius Janonis, Kalavijo meistrystės mokykla.

18.00–18.30 Paskaita Raštas – tai ženklas. Giedrė Valtaitė, kostiumo dizainerė (Vilnius).

18.30–19.15 Paskaita Žmogaus gyvenimo ciklo papročiai Vakarų Europoje viduramžiais. Eglė Kukytė, etnologė. Saltus Gladii.

EDUKACINĖ ERDVĖ prie dailininko dirbtuvės:

13.00–14.00 Juostelių ir apyrankių vijimas su Zita Onckule, amatininkų klubas Dvaro meistrai.

14.00 –15.00 Įvijinių žiedų gamyba su juvelyre Vaida Druskyte, amatininkų klubas Dvaro meistrai.

17.00–18.00 Vilnos vėlimas su Brigita Rakauskiene, amatininkų klubas Dvaro meistrai.

EDUKACIJOS MEISTRŲ DARBO VIETOSE:

Puodų žiedimas ir lipdymas pas Vilniaus puodžių cecho meistrus.

Šaukštų drožyba su Algirdu Juškevičiumi, amatininkų klubas Dvaro meistrai.

Kanapinių virvelių vijimas su Milda Petkevičiene (Labanoras).

Sapnų lėlyčių rišimas su Rasa Pavilioniene (Trakai).

Bučių pynimas su Alfreda Petrauskiene ir Tereza Šakiene. Ežerų žvejybos muziejus.

Riešinių ir kojinių mezgimas su Giedre Valtaite (Vilnius).

MEDIEVAL FESTIVAL 2018

LECTURES AND EXPERIMENTAL EDUCATION

16th June, Saturday

THE CASTLE TOWER:

13.00–14.00 Brain battle Interesting Middle Ages. Led by Ignas Ligionis from Gudrūs riešutėliai.

14.00–14.45 Experimental education: Playing medieval musical instruments (jaw harp, bones, drums, etc.) By Dainius Jucius and Evaldas Olberkis from medieval military club Hospitalieriai.

15.40–16.10 Lecture: European martial arts in the 14th and 15th centuries. By Andrius Janonis from Kalavijo meistrystės mokykla.

18.00–18.30 Lecture: Script as a token. By costume designer Giedrė Valtaitė (Vilnius).

18.30–19.15 Lecture: Life-cycle Customs in Western Europe in Middle Ages. By ethnologist Eglė Kukytė from medieval club Saltus Gladii.

EDUCATIONAL SPACE at the artist’s workshop:

13.00–14.00 Stripe and bracelet braiding with Zita Onckule from crafts club Dvaro meistrai.

14.00–15.00 Manufacturing of spiral rings with jeweller Vaida Druskytė from crafts club Dvaro meistrai.

17.00–18.00 Wool felting with Brigita Rakauskienė from crafts club Dvaro meistrai.

EDUCATIONAL ACTIVITIES at the masters’ work places:

Pottery (molding, making pots on potter’s wheel) with masters from the Vilnius Potter’s Guild.

Spoon carving with Algirdas Juškevičius from crafts club Dvaro meistrai.

Spinning of hemp twines with Milda Petkevičienė (Labanoras).

Making dream dolls with Rasa Pavilionienė (Trakai).

Fishing basket weaving with Alfreda Petrauskienė and Tereza Šakienė from Ežerai Fishing Museum.

Wristlet and sock knitting with Giedrė Valtaite (Vilnius).