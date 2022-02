Vienaragio namas – nauja erdvė Trakuose visai šeimai

Trakai – vieta, mūsų šalies gyventojus ir turistus iš svetur nuo seno traukianti jaukumu, svetingumu bei didinga istorine dvasia. Visai neseniai šiame ramybe ir kraštovaizdžio grožiu užburiančiame mieste, ant Totoriškių ežero kranto, autentiškame raudonų plytų pastate duris atvėrė unikali visai šeimai skirta vieta – Vienaragio namas. Apie jame įsikūrusią sveikuoliškų produktų parduotuvėlę, sąmoningumo ir poilsio erdvę, kalbame su viena iš bendraįkūrėjų Indre Gylyte.

Idėja atidaryti Vienaragio namą gimė iš noro dalintis

Kaip pasakoja Vienaragio namo bendraįkūrėja Indrė Gylytė, įkurti sveikų produktų krautuvėlę, pirmiausia, paskatino asmeninis poreikis: „Man ir mano kolegei Trakuose trūko sveikų, ekologiškų, geros kokybės produktų pasirinkimo alternatyvų, taip pat norėjosi arčiau savęs turėti šviežių, Lietuvos ūkiuose užaugintų daržovių, vaisių, kokybiškos mėsos, prekybos centruose nematytų, produktų. Natūralaus, gyvo maisto ilgesys, priduria Indrė, labiausiai išryškėjo per pirmąjį karantiną, kai teko daug laiko praleisti namuose. „Karantino metu labai pasiilgau močiutės gamintų uogienių, sūrių, senelio surinktos sulos, kaimiškų kiaušinių, mamos ruoštų patiekalų. Kuomet negalėjau aplankyti artimųjų, labai aiškiai pajaučiau tokio maisto trūkumą.“

Be to, kaip teigia pašnekovė, ji jau seniai domėjosi sveika mityba, yra išbandžiusi ne vieną dietologo sudarytą maitinimosi programą, o maisto ruošimo paslapčių yra tekę mokytis Italijoje pas garsų virtuvės šefą. „Tad rinktis kokybišką sveikatinantį maistą man yra labai natūralu. Taip po truputį gimė idėja atidaryti sveikų, natūralių, draugiškos žmogui ir gamtai sudėties produktų parduotuvėlę, dalintis naujai atrastais skoniais su savo bendruomene. Per ilgą laiką esu sukaupusi daug naudingos informacijos apie maisto kultūrą, jo sveikatinančias savybes, be to, mano kolegė Jūratė Katkauskaitė-Narbutaitienė yra sveikatos mokslų magistrė, tad be plataus asortimento savo klientams galime suteikti ir naudingas konsultacijas maisto produktų suderinamumo, organizmo detoksikacijos, imuniteto sustiprinimo, kūdikių primaitinimo klausimais.“

Meilė sveikam gyvenimo būdui

Įkurti Vienaragio namą paskatino ne tik noras kasdien turėti kokybiško, šviežio, natūralaus maisto, bet ir sveikatos problemos. „Prieš įkuriant Vienaragio namą, daug mokiausi apie kūną ir sveiką mitybą, nes tiek aš, tiek dukra dėl išgyvento didelio streso turėjome rimtų odos problemų.“ Jas, kaip pasakoja Indrė, pavyko išspręsti pakeitus mitybos įpročius bei susidorojus su vidinėmis įtampomis. „Medikai taikė įprastą gydymą hormoniniais tepalais ir tiesiog liepė susitaikyti su liga, nes ji būsianti visą gyvenimą. Bet mano intuicija sakė, kad tai negali būti tiesa, kad jeigu mes gimėme sveiki, mes galime tokie ir išlikti. Tiesiog reikia surasti pamatinę priežastį ir ją pašalinti.“

Indrė nenuleido rankų, ir greta paskirto gydymo atsakymų ieškojo ir netradicinėje medicinoje bei kitose praktikose. „Perėjau daug medikų, kol galiausiai atsakymus radau holistinėje – kinų, ajurvedos – medicinoje. Remiantis ja, svarbiausia atkreipti dėmesį į savo emocinę būseną, jausmus, daryti minčių higieną, atidžiai rinktis maistą, aktyviai judėti.“ Šiame sveikatos stiprinimo kelyje pašnekovė išmoko vieną svarbiausių mitybos principų – maisto rotacija. Tai reiškia, jog kasdien reikia valgyti kuo įvairesnį maistą, nevalgyti kasdien to paties maisto produkto, o daryti 4–5 dienų pertraukas, pvz., jei keturias dienas iš eilės valgote tik grikių košę, tai labai didelė tikimybė, kad organizmui šio produkto bus per daug ir tai gali iššaukti įvairias alergines reakcijas, pasireiškiančias įvairių ligų simptomais. Pritaikius gautas žinias praktikoje, pašnekovė išsprendė tiek savo, tiek ir dukros sveikatos problemas.

Unikalių produktų krautuvėlė

Kaip jau minėta, Vienaragio name rasite įsikūrusią sveikų produktų parduotuvėlę. „Mūsų krautuvėlėje gali rasti įvairiausių produktų, tokių kaip pridėtinio cukraus neturinčių užkandžių, gaiviųjų gėrimų, įvairių arbatų, kavos (gilių, morkų, varnalėšų, kiaulpienių šaknų, net damasko rožių), iš kalnų vandens pagaminto augalinio pieno, platų ekologiškų kruopų, prieskonių asortimentą. Tiems, kas nevartoja alkoholio, turime gausų nealkoholinių gėrimų pasirinkimą. Taip pat prekiaujame ekologiška mėsa, tinkančia ir kūdikių mitybai, makaronais, namine ekologiška duona, gaminiais be glitimo, fermentuotomis daržovėmis, vadinamuoju „super maistu“, augaliniu aukščiausios kokybės aliejumi. Smaližiams galime pasiūlyti ekologiškų uogienių, riešutų kremų, sveikuoliškų trapučių bei ypač aukštos kokybės šviežių vaisių.

Pieno mylėtojus džiuginame vietinių ūkinikų pagamintais kokybiškais ožkos bei saldaus karvės pieno sūriais, natūraliais jogurtais. Savo parduotuvėje siūlome išbandyti to, ko dar nesate ragavę, ir to, kas sveikatintų bei papildytų Jūsų racioną. Taip pat turime ką pasiūlyti ir alergiškiems žmonėms, netoliaruojantiems gliteno, sergantiems diabetu. Išties, produktų asortimentas su kiekviena diena auga, nes ir mums pačioms labai įdomu atrasti naujus išskirtinius gamintojus, kurių produkcija žavimės ir galime rekomenduoti kitiems. Nemaža dalis mūsų klientų mus atrado ir kaip unikalius dovanų idėjų namus ir jau ne kartą užsuko į Vienaragio namą išrinkti dovaną artimam žmogui.“

Vieta – kokybiškam laikui su šeima

Vienaragio name įsikūrusi ne tik sveikuoliškų produktų krautuvėlė. Šioje naujai duris atvėrusioje erdvėje vyksta sąmoningumo veiklos tokios kaip meditacijos, sąmoningas kvėpavimas, maudynės gongų garsuose, joga, susitikimai su dietologais, edukacinės programos bei degustacijos. „Šiais metais jau startavome su kakavos ceremonija, sąmoningu kvėpavimu, muzikiniais užsiėmimas vaikams bei suaugusiems. Taip pat yra numatyta arbatos gėrimo ceremonija, macos degustacijos, prieskonių, eterinių aliejų, soju žvakių ir kitokios dirbtuvės. Ateityje planuojame pakviesti žymių ir kompetentingų dietologų, ajurvedos žinovų, kuriems bus galima užduoti klausimų apie sveiką mitybą. Atšilus orams, pakviesime į šalia esantį kiemelį į gyvos muzikos bei kino vakarus, edukacinius užsiėmimus visai šeimai.“

Taipogi šalia Vienaragio namo galėsite susitikti su poniu – pagrindiniu mūsų namo įvaizdžiu, kuris gali virsti paslaptinguoju vienaragiu. „Jį bus galima šukuoti, glostyti, maitinti, jodinėti, žiemą važinėtis rogėmis.“ Įtraukti ponį į Vienaragio namo veiklą kilo Indrės kolegei Jūratei, Vienaragio namo bendraįkūrėjai: „Mano kolegė yra medikė, bakalauro studijų metu tyrinėjusi žirgų terapijos temą. Tad jai ir kilo idėja įtraukti ponius, darančius žmogui teigiamą poveikį, į Vienaragio veiklą.“

Su meile laukiamas kiekvienas

Nors Vienaragio namas duris atvėrė tik gruodžio mėnesį, tačiau jau sulaukė teigiamų klientų vertinimų. „Žmonėms buvo įdomu, jie džiaugėsi galėdami Trakuose rasti labai įdomių, nematytų jiems dalykų. Pradžioje daugiausiai klientų buvo trakiškiai, o dabar jau atvyksta ir iš kitų miestų.“

Indrė džiaugiasi, jog žmonės aktyviai dalinasi savo įspūdžiais, išsako savo lūkesčius, pageidavimus. „Mums labai svarbus klientų grįžtamasis ryšys. Kiek galime daugiau stengiamės reaguoti į jų poreikius. Pvz., žmonės prašė atvežti ekologiškų kiaušinių. Mes jų ir atsivežėme. Dabar klientai nori kokybiškos žuvies. Tad šiuo metu ieškome žuvies tiekėjų. Taigi viskas yra gyva ir daroma taip, kad maksimaliai atitiktų Trakų žmonių poreikius.“

Paklausta apie tai, kaip įsivaizduoja Vienaragio namo ateitį, Indrė sako, jog norėtų, kad žmonės, eidami pasivaikščioti ir apžiūrėti pačių žinomiausių Trakų vietų, taip pat užsuktų aplankyti ir Vienaragio namo: „Su partnere norime, jog Vienaragio namas taptų kokybiško laiko visai šeimai traukos tašku, buriančiu žmonių, besirūpinančių savo sveikata ir gamtos resursais, bendruomenę. Tad kviečiame tiek vietinius, tiek miesto svečius užsukti pailsėti, pasimėgauti skania ir kokybiška kava, atsigaivinti sveiku gėrimu, pasirūpinti savo pietų ar vakarienės meniu, ir jei pasiseks, pabendrauti su vienaragiu.“

Vienaragio namą rasite Trakų gatvėje 27 A, Trakuose.

Darbo laikas: I–V 11:00–19:00, VI–VII 10:00–16:00

Trakų žemės inf.