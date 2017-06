2014 m. liepos 31 d. apie 21.00 val. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Vilniaus aps. VPK) Elektrėnų policijos komisariato (toliau – Elektrėnų PK) pareigūnai patruliuodami Vievyje iš Vilniaus aps. VPK budėtojo gavo pranešimą, kad ties Vieviu, kelyje A1, važiuoja automobilis ,,Mercedes Benz“ kurio vairuotojas sukelia avarines situacijas ir gali būti neblaivus. Apie 21.17 val. kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda 39-ąjame kilometre pareigūnai sustabdė minėtą automobilį, jį vairavo Kėdainių gyventojas (gim. 1963 m.). Pareigūnams tarnybiniame automobilyje paklausus, ar vairuotojas vartojo alkoholį, vyras atsakė, kad vartojo, tačiau paprašius pasitikrinti girtumą, vyras kategoriškai atsisakė tai daryti ir pasiūlė susitarti, ir nerašyti administracinio teisės pažeidimo protokolo. Nors buvo įspėtas apie baudžiamąją atsakomybę duodant kyšį policijos pareigūnams, vyras tiesiogiai davė pareigūnams 500 dolerių padėdamas juos tarp priekinių tarnybinio automobilio sėdynių. Pareigūnams sulaikius bei nušalinus vyrą nuo transporto priemonės vairavimo ir pasiūlius pasiimti reikalingus daiktus iš savo automobilio, sulaikytasis išlipdamas iš tarnybinio automobilio panaudojo fizinį smurtą prieš pareigūnus ir jiems pasipriešino. Vienam iš pareigūnų padarė sužalojimą, vertinamą kaip nežymų sveikatos sutrikdymą, antrajam spyrė į kojos kelio sritį, padarydamas kelio raiščio plyšimą-sužalojimą, vertinamą nesunkiu sveikatos sutrikdymu.

2016 m. gruodžio 20 d. Trakų rajono apylinkės teismas (toliau – Teismas) išnagrinėjęs baudžiamąją bylą pripažino vyrą kaltu, padarius nusikaltimus numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 227 str. 2 d. (Papirkimas), 138 str. 2 d. 10 p (Nesunkus sveikatos sutrikdymas), 286 str. (Pasipriešinimas valstybės tarnautojui) ir paskyrė dviejų metų laisvės atėmimo bausmę, atliekant pataisos namuose, ir 40 MGL baudą. Vadovaujantis LR BK 75 str. laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams 6 mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir per 6 mėnesius sumokėti 10 MGL įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Teismas taip pat tenkino Vilniaus aps. VPK ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – PD prie LR VRM) civilinius ieškinius žalos atlyginimui.

Nuteistajam nesutikus su Teismo priimtu nuosprendžiu, jo gynėjas apeliaciniu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą prašydamas, panaikinti skundžiamą nuosprendį dalyje dėl nuteistojo nuteisimo pagal LR BK 227 str. 2 d. ir bylą nutraukti atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Taip pat prašė panaikinti skundžiamą nuosprendį dėl nuteisimo pagal LR BK 138 str. 2 d. 10 p., 286 str. ir priimti naują, išteisinamąjį nuosprendį, o civilinių ieškovų Vilniaus aps. VPK ir PD prie LR VM civilinį ieškinį palikti nenagrinėtu.

Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su baudžiamosios bylos medžiaga, skundžiamu nuosprendžiu, apeliaciniu skundu bei pats atlikęs įrodymų tyrimą ir vertinimą, pažymėjo, kad Trakų rajono apylinkės teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes ir pagrįstai vyrą pripažino kaltu padarius jam inkriminuotas nusikalstamas veikas.

Nuteistojo gynėjo apeliacinis skundas atmestas.

Vilniaus aps. VPK Elektrėnų PK informacija