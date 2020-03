Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje skelbiamas karantinas

Uždrausti užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus vairuotojus ir įgulų narius, kai vykdomas komercinis ir (ar) tarptautinis krovinių vežimas, asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir NATO, NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius.

Sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius sienos kirtimo punktus: Kalvarijos– Budzisko, Saločių–Grenstalės, Būtingės–Rucavos, Smėlynės–Medume, Medininkai–Kamenyj Log, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černiševskoje, Panemunė–Sovietskas, Vilniaus, Kauno, Palangos, Šiaulių oro uostus ir Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.

Iki kovo 19 d. 00:00 val. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.

Uždrausti Lietuvos Respublikos piliečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

Prekių judėjimas neribojamas.

Keliaujančiųjų tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumo ribojimas. Leidžiamas tik sėdimų vietų užėmimas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Turi būti taikomos ypatingos saugumo priemonės – transporto priemonės dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėje stotelėse. Šią nuostatą rekomenduojama taikyti ir vykdant keleivių vežimą viešuoju miesto transportu.

Draudžiamas kruizinių laivų pateikimas į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą.