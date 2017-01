2017 m. sausio 24 d., Vilnius. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau –Vilniaus AVMI) siekdama padėti tinkamai ir laiku įvykdyti mokestines prievoles, primena, kad iki 2017 m. vasario 1 d. reikia pateikti gyventojams 2016 metais išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymas. Iki 2017 m. vasario 15 d. mokesčius išskaičiuojantys asmenys turi pateikti informaciją apie 2016 metais gyventojams išmokėtas A klasės išmokas. Vadinamieji tretieji asmenys – bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos ir kt. – iki 2017 m. vasario 15 d. turi pateikti duomenis apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, už studijas sumokėtas įmokas, studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas, nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus.

„Šių duomenų pagrindu formuojamos preliminariosios metinės pajamų deklaracijos gyventojams, todėl labai svarbu nevėluoti ir pateikti teisingą informaciją“, – sako Vilniaus AVMI viršininkė Edita Glumbakienė, pažymėdama, kad deklaravimo proceso sklandumas nemaža dalimi priklauso nuo teisingų ir laiku pateiktų duomenų, taip pat primindama, kad duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2016 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą ir turėjo samdomų darbuotojų.

Gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys nuo 2017 m. sausio 1 dienos nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formose privalės deklaruoti tik bendromis sumomis. Atskirai nurodyti būtina su darbo santykiais susijusias išmokas, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas išmokas ir kitas A klasės apmokestinamąsias išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį.

Vilniaus AVMI atkreipia dėmesį, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. Lietuvos ir veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje vykdantys užsienio vienetai, kuriuose pagal darbo sutartis dirba darbuotojai deklaracijos FR0572 formas mokesčių administratoriui privalės pateikti net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų. 2017 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių ataskaitinį mėnesį nei vieno samdomo darbuotojo neturintys Lietuvos ir užsienio vienetai, kurie per tą mėnesį gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų, deklaracijos FR0572 formų teikti neprivalės.

Mokesčių administratorius rekomenduoja informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas pateikti greičiau ir paprasčiau – naudojantis Elektronine deklaravimo sistema (EDS). Internete http://deklaravimas.vmi.lt taip pat pateiktos deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų formos, jų pildymo taisyklės.

Daugiau informacijos, susijusios su duomenų apie A ir B klasių išmokas teikimą, ir visais kitais mokestiniais klausimais, galima rasti VMI internetiniame tinklalapyje www.vmi.lt, taip pat paskambinus trumpuoju numeriu 1882. Telefoninės konsultacijos yra įrašomos ir saugomos 5 m. bei prilygsta rašytinėms konsultacijoms.

VMI inf.