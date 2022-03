VMI sukūrė nemokamą PVM skaičiuoklę

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad sukūrė ir kviečia naudotis Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) skaičiuokle, kuri padės smulkiesiems verslininkams, autorinius atlyginimus gaunantiems gyventojams savarankiškai sekti, kada jiems atsiranda būtinybė registruotis PVM mokėtoju. O neįsiregistravusiems PVM mokėtoju, padės teisingai apskaičiuoti PVM.

„Tikimės, kad skaičiuoklė bus naudinga visiems smulkiesiems verslininkams. Ja naudotis nesudėtinga – tereikia kas mėnesį įvesti gautas pajamas, o skaičiuoklė parodys, kada atsirado prievolė registruotis PVM mokėtoju ir ką toliau daryti, jei laiku neįsiregistravote. Skaičiuoklė pagal įrašytus sandorius apskaičiuos PVM ir pasirūpins, kad antrą kartą nuo tų pačių pajamų PVM nemokėtumėte,“- pasakoja VMI viršininko pavaduotojas dr. Martynas Endrijaitis, akcentuodamas, kad Lietuvoje PVM mokėtoju tampama, kai per 12 paskutinių mėnesių pajamos viršija 45 tūkst. eurų ribą.

Norint naudotis skaičiuokle nereikės registruotis prie VMI sistemų – ji, kaip ir kitos VMI sukurtos skaičiuoklės, pasiekiama VMI tinklapio skiltyje Skaičiuoklės.

„Analizuodami duomenis, pastebėjome, kad vien pernai buvo 2,1 tūkst. gyventojų, laiku nepateikusių Pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino pridėtinės vertės mokesčio apyskaitos FR0608. Siekdami, kad mokesčių mokėtojai galėtų savarankiškai apskaičiuoti PVM, išvengdami VMI kontrolės veiksmų bei delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį, sukūrėme PVM skaičiuoklę. Noriu pabrėžti, kad skaičiuoklė skirta tik mokesčių mokėtojams, tai instrumentas, kuriuo naudodamiesi jie galės sekti savo pajamas, laiku tapti PVM mokėtojais ir, žinoma, teisingai apskaičiuoti mokėtiną PVM,“- teigia VMI viršininko pavaduotojas.

VMI primena, kad konsultacijas mokesčių klausimais teikia Mokesčių informacijos centro specialistai, telefonu 1882. Telefonu teikiamos konsultacijos įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.

___________

Papildoma informacija

Pavyzdžiai apie PVM apskaičiavimą

1 pavyzdys

2021 m. sausio mėn. buvo įregistruota nauja įmonė – UAB „X“. Šios įmonės veikla – konsultacijos ir mokymai, o didžioji dalis klientų yra fiziniai asmenys, kurie nevykdo ekonominės veiklos. UAB „X“ visų paslaugų teikimo vieta pagal Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymą yra Lietuvos Respublika. Lentelėje pateiktos UAB „X“ pajamos ir įplaukos.

2021 m. mėnuo UAB „X“ pajamos ir (arba) įplaukos Suma, Eur vasaris Pajamos už konsultacijas (sąskaitos faktūros išrašytos keliems klientams) 7 800 kovas Pajamos už konsultacijas (sąskaitos faktūros išrašytos keliems klientams) 8 900 balandis Pajamos už konsultacijas (sąskaitos faktūros išrašytos keliems klientams) 5 400 gegužė Gautas avansas už konsultacijas, kurios bus suteiktos 2022 m. 9 000 birželis Pajamos už konsultacijas (sąskaitos faktūros išrašytos keliems klientams) 2 900 liepa Pajamos už kvalifikacijos kėlimo mokymo paslaugas 3 600 Pajamos už kitai Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, parduotas naujas administracinės paskirties patalpas, nes UAB „X“ keliasi į kitas patalpas (sąskaita faktūra išrašyta liepos 12 d.). Parduotas patalpas UAB „X“ buvo įsigijusi ir naudojo nuo veiklos pradžios – nuo 2021 m. sausio mėn. 7 500 Pajamos už darbuotojui parduotą naudotą kompiuterį, kurį UAB „X“ įsigijo ir naudojo nuo 2021 m. sausio mėn. 240 Pajamos už konsultacijas 13 400 rugpjūtis Pajamos už konsultacijas 7 200

Šiame pavyzdyje svarbi aplinkybė, kad, skaičiuojant pajamas dėl privalomos registracijos PVM mokėtoju ribos (45 000 eurų), į jas neįtraukiami avansai, ilgalaikio turto, naudoto veikloje, pardavimai (patalpos ir kompiuteris) bei PVM neapmokestinamos kvalifikacijos kėlimo mokymų pajamos. Likusių pajamų suma sudaro 45 600 eurų. Vadinasi, jau nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. UAB „X“ turi mokėti į biudžetą PVM, nustatydama sandorį, kuriuo viršijo minėtą ribą. Jei rugpjūčio mėn. buvo išrašyta viena sąskaita faktūra už 7 200 eurų, tai visa minėta suma apmokestinama PVM pagal formulę: 7 200 x 21 : 121 = 1 250 eurų. Jei rugpjūčio mėn. būtų išrašytos 2 sąskaitos faktūros, pvz., rugpjūčio 10 d. 3 000 eurų ir rugpjūčio 12 d. 4 200 eurų, tai PVM apmokestinamas bus tik antrasis sandoris, nes juo buvo viršyta 45 000 eurų riba.

2 pavyzdys

Pasitaiko atvejų, kai vieno mėnesio išaugę pardavimai turi įtakos ir po to einantiems mėnesiams. Kiekvienu atveju ir sekantį mėnesį reikės nustatyti sandorį, kuriuo viršyta 45 000 eurų riba. Tarkim, MB „Y“ pradėjo veiklą 2021 m. lapkričio mėn. ir tą mėnesį uždirbo 10 000 eurų naudotų daiktų pardavimo pajamų. Kitą mėnesį – 2021 m. gruodžio mėn. – gavo 40 000 eurų pajamų. Susumavę 2 mėnesių pajamas (skaičiuotume paskutinių 12 mėnesių, bet įmonės veikla truko tik 2 mėn.), gauname 50 000 eurų pajamų. Įmonė turi nustatyti sandorį, kuriuo viršyta registravimosi PVM mokėtoju riba. Tarkim, kad gruodžio mėn. buvo parduoti 2 automobiliai, iš kurių vienas kainavo 10 000 eurų, o kitas – 30 000 eurų. Vadinasi, tik antrasis gruodžio mėn. pardavimas apmokestinamas PVM pagal formulę: 30 000 x 21 : 121 = 5 207 eurų. Skaičiuojant kito mėnesio pajamas, skaičiavimuose bus naudojamos 2021 m. gruodžio mėn. pajamos be apskaičiuoto PVM (40 000 – 5 207 = 34 793 eurų). 2022 m. sausio mėn. įmonė pardavė 2 naudotus daiktus, įsigytus iš ne PVM mokėtojų: sausio 10 d. paspirtuką už 200 eurų ir sausio 22 d. automobilį už 10 000 eurų. Sudėjus paskutinių 3 mėn. pajamas, jų suma yra 54 993 eurų, todėl turi būti nustatytas sandoris, kuriuo viršyta 45 000 eurų suma. Prie 2021 m. lapkričio – gruodžio mėn. pajamų, kurios be PVM sudaro 44 793 eurus, pridėjus paspirtuko pardavimo pajamas 200 eurų, pajamų suma sudaro 44 993 eurus. Vadinasi, dar nėra viršyta 45 000 eurų riba. Tačiau kitas, t. y. automobilio pardavimo sandoris, turi būti apmokestintas PVM. Jei šis automobilis buvo įsigytas iš fizinio asmens už 9 000 eurų, tai MB „Y“, nebūdama PVM mokėtoja, gali PVM skaičiuoti nuo maržos: (10 000 – 9 000) x 21 : 121 = 174 eurai.