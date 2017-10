Š. m. spalio 19 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nariai, įvertinę Vilniaus apygardos prokuratūros VRK pateiktus ikiteisminio tyrimo duomenis, jog VšĮ „Taikomosios politikos institutas“ 2016 m. sausio 16 d. – balandžio 24 d. organizavo mokymus „Ready to Win“, kuriuose didžiausią mokymų dalyvių dalį sudarė Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (Liberalų sąjūdžio) nariai, į mokymus buvo vykdoma uždara, partijos narių arba su ja susijusių asmenų, atranka, pagrindinis projekto mokymų „Ready to Win“ iniciatorius, turinio formuotojas buvo Liberalų sąjūdžio narys, Seimo rinkimuose keltas kandidatu, dalis projekto lektorių buvo Liberalų sąjūdžio nariai, dalyje mokymų dokumentų buvo naudojami ne tik VšĮ „Taikomosios politikos institutas“ bet ir Liberalų sąjūdžio logotipai, o mokymų metu buvo pateikti su Liberalų sąjūdžiu susiję arba į Liberalų sąjūdį orientuoti pavyzdžiai, bei tai, jog partija už mokymus VšĮ „Taikomosios politikos institutas“ nemokėjo, pripažino, jog mokymai „Ready to Win“ buvo skirti Liberalų sąjūdžio kandidatų pasirengimui dalyvauti 2016 m. Seimo rinkimų politinėje kampanijoje, kitų šios partijos narių ar su ja susijusių asmenų parengimui dirbti rinkimų štabuose.

Atsižvelgiant į tai, posėdžio metu nuspręsta: – pripažinti Liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis ir VšĮ „Taikomosios politikos institutas“ nepinigine auka 2016 m. sausio 16 – balandžio 24 d. organizuotų mokymų „Ready to Win“ rengimo išlaidas (45 336,86 Eur). – pavesti VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Liberalų sąjūdžio 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir Politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, nurodant politinės kampanijos išlaidas ir nepiniginę auką. – pripažinti, kad Liberalų sąjūdis šiurkščiai pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymą, kadangi jo 2016 m. Seimo rinkimų politinė kampanija finansuota nepriimtina auka, tai yra juridinio asmens (VšĮ „Taikomosios politikos institutas“) auka, ir 2016 m. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitoje pateikė žinomai klaidingus duomenis, tai yra nenurodė VšĮ „Taikomosios politikos institutas“ nepiniginės aukos ir mokymų „Ready to Win“ išlaidų.

