Lapkričio 19 d. VšĮ „Sveikatos ir grožio akademijoje“, esančioje Bernardinų g. 2C, Trakuose, buvo surengta „Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto Nr. LT-PL-2S-135 „Kurk verslą – mažink atskirtį“, kurio 85 proc. vertės finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis, baigiamoji tarptautinė konferencija.

Mokytis niekada nevėlu

Lapkričio 19–23 d. vyko Trakų rajono suaugusiųjų savaitės renginiai. Jų tikslas – skatinti suaugusiuosius aktyviai dalyvauti naujose veiklose, įgyti naujų patirčių ir žinių. Ši iniciatyva sutapo ir su VšĮ „Sveikatos ir grožio akademijoje“ surengta baigiamąja tarptautine konferencija, į kurią susirinko gausus būrys trakiečių ir rajono gyventojų, valdžios atstovų – Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė su pavaduotoja Marija Puč ir patarėja Dominyka Semionove, LR Seimo Pirmininko pavaduotojo Jono Liesio ir Seimo nario Juozo Baublio padėjėja Vilma Puišienė, Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro vadovė Aušra Piragienė, Aukštadvario žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojas Juozas Juknevičius, Trakų r. savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius Andrius Šatevičius, Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) dekanai, svečiai iš Punsko ir kt.

Konferencijos pradžioje sveikinimo žodžius tarė VšĮ Trakų švietimo centro direktorė Nijolė Lisevičienė, paraginusi nesustoti niekada mokytis ir veikti. Taip pat visus nuoširdžiai sveikino VšĮ „Sveikatos ir grožio akademijos“ direktorė Rūta Čilinskienė ir Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis. Džiugu, kad suaugusiųjų švietimu susidomėjo ir atvykusi Trakų rajono savivaldybė merė Edita Rudelienė. „Kuo daugiau mokomės, tuo daugiau pažįstame save, tuo prasmingiau galime gyventi. Mes mokomės visą gyvenimą, nors Lietuvoje priimtina manyti, kad mokosi tik vaikai, jaunimas, o suaugusieji tik dirba, – susirinkusiesiems kalbėjo rajono vadovė. Po to merė įteikė padėkas už indėlį į rajono suaugusiųjų švietimą TAU Onuškio padalinio dekanei Stasei Masilionei, Rūdiškių padalinio vadovams Janinai ir Vytautui Jacevičiams, Paluknio dekanei Vitalijai Dovydėnienei, Trakų dekanei Bronei Petronienei, Lentvario dekanei Reginai Sinkevičienei, Aukštadvario dekanei Vilei Lauruševičienei. Taip pat už Trakų rajono suaugusiųjų neformalųjį švietimą buvo padėkota Svetlanai Šatevičienei, Astai Jakonienei, Vilmai Puišienei, Lolitai Navickienei bei, žinoma, Rūtai Čilinskienei, VšĮ „Sveikatos ir grožio akademijos“ direktorei.

VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ nemažai prisideda prie suaugusiųjų mokymų, nes joje yra dėstoma paklausi ir labai šiuolaikiška Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programa su mezoterapijos paslaugų specializacija ir kt. „Iš viso per pastaruosius ketverius metus esame paruošę 128 specialistus ir jie turi paklausą darbo rinkoje – įdarbinimas šimtą procentinis, mes dedame visas pastangas, kad mokymus baigę asmenys būtų graibstomi darbo rinkoje“, – susirinkusiuosius su suaugusiųjų švietimu supažindino akademijos vadovė R. Čilinskienė. Beje, ši akademija yra žinoma ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje – Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje.

Ilgametę patirtį grožio paslaugų srityje turinti akademijos direktorė dažnai bendrauja su merginomis ir moterimis, kurios turi ne vieną aukštojo mokslo dip­lomą, tačiau jaučiasi nelaimingos, nes dirba nemėgstamą darbą arba nesugeba įsilieti į darbo rinką. Kad padėtų šiuolaikinei moteriai turėti darbą, kuris būtų artimas širdžiai ir atneštų pajamų pragyvenimui, kilo mintis bendradarbiaujant su Punsko valsčiumi įgyvendinti Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos projektą, kurio tikslas – sumažinti jaunų bedarbių socialinę ir ekonominę atskirtį ir pagerinti jų gyvenimo bei darbo sąlygas per praktinius mokymus, skatinančius savarankišką darbą.

„Laimėjus Interreg V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo programos finansuojamą projektą Nr. LT-PL-2S-135 „Kurk verslą – mažink atskirtį“, turėjome unikalią galimybę padėti persikvalifikuoti dešimčiai Lietuvos ir Lenkijos jaunų darbo neturinčių asmenų. Per 15 dienų merginos išmoko atlikti veido ir kūno masažus, įgijo verslumo žinių bei išmoko daugiau pasitikėti savimi“, – pasakojo R. Čilinskienė. Daug šiltų žodžių apie projektą pasakė ir iš Lenkijos atvykusi dalyvė Rasa Pečiulis, kuri pabrėžė, kad įgavo daug naujų žinių, pasitikėjimo savimi. Kita dalyvė Rūta Ručinskaitė džiaugėsi, kad po šio projekto jaučiasi atradusi savo pašaukimą.

VšĮ „Sveikatos ir grožio akademijos“ profesijos mokytoja, praktikuojanti estetinės kosmetikos kosmetikė Jana Radevič pristatė projekto įgyvendinimo etapus, svarbiausius akcentus. „Pirmojo etapo metu VšĮ „Sveikatos ir grožio akademija“ kartu su partneriais iš Punsko paruošė verslo pradžios mokymo programą, pagal paruoštą mokomąją programą buvo apmokyti būsimi lektoriai, kurie vedė bandomuosius mokymus dešimčiai Lietuvos ir Lenkijos jaunų darbo neturinčių asmenų. Dvi profesijos mokytojos iš Lietuvos vyko į Lenkiją ir ten kartu su dvejomis dėstytojomis iš kaimyninės valstybės įgijo verslumo žinių. Jiems mokymus vedė lektoriai Andžejus Račkovskis iš Lietuvos ir rengėjas iš Lenkijos Tomaš Dziurbeiko (Tomasz Dziurbejko), – projekto įgyvendinimo eigą pristatė J. Radevič. – Po to vyko antrasis projekto etapas, kurio metu, per 15-os dienų laikotarpį dalyvės turėjo išmokti atlikti 5 skirtingus veido (atpalaiduojamasis, liftinguojamasis, drėkinamasis, limfodrenažinis bei skirtas jaunai, senai odai) ir 5 kūno (atpalaiduojamasis, viso kūno, atskirų kūno dalių, anticeliulitinis, kūno šveitimo ir įvyniojimo ritualai) masažus.“ Taip pat specialistė pabrėžė, kad masažai neatneštų tiek daug gerų emocijų, jei nenaudotų Comfort zone kosmetikos, kurios 98 proc. yra natūralios sudėties. Joje esantys aliejai padeda atpalaiduoti psichosomatinę sistemą, – pasakojo

J. Radevič. Dabar įvyko trečiasis projekto etapas, skirtas jo viešinimui ir pristatymui plačiajai visuomenei.

Projekto rezultatais ir savo patirtimi pasidalijo ir profesijos mokytoja Julija Šteinienė, kuri Lenkijoje kartu su Jana Radevič įgijo verslumo žinių ir projekto dalyvėms vedė verslo pradžios mokymus. Ji džiaugėsi, kad parengta mokymo programa leido pasidalyti įgytomis žiniomis apie verslo esmę ir verslo organizavimo formas, labiausiai tinkančias grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiantiems asmenims.

Visi žino posakį, kad „grožis išgelbės pasaulį“. Bet kyla natūralus klausimas, kas gi yra graži moteris, patrauklus žmogus. Tad konferencijos pabaigoje ap ie grožio supratimą ir standartus nuo senovės iki šių dienų kalbėjo VšĮ „Sveikatos ir grožio akademijos“ dėstytojas dr. Algirdas Čejauskas. Susirinkusiesiems daktaras pabrėžė, kad svarbu per daug nesivaikyti grožio standartų, nes dabar grožio suvokimas dar greičiau kinta negu anksčiau, todėl svarbiausia yra visur saikas ir sveikata.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ

Autorės nuotr.

Užs. Nr. 727