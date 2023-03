Žemaitis, ugdantis futbolininkų kartas Trakuose

Vidmantas Zagurskas su auklėtiniais

Kiekvienas šalies miestas turi vietovę, objektus ar žmones, kurie garsina miestą visoje šalyje. Trakai jau daug dešimtmečių garsėja ne vien salos pilimi, istorine praeitimi ar kibinais, bet ir žmonėmis, besidarbuojančiais visų bendram labui. Jau daugelį metų Trakų pradinės mokyklos ir rajono mažuosius sportininkus treniruoja futbolo treneris Vidmantas Zagurskas. Kas gi jis?

Vidmantas Zagurskas – žemaitis iš Kelmės rajono, 1984 m. atvykęs į Trakus ir pasilikęs čia visam laikui. Gimęs 1963 m. pirmą klasę baigė Kelmės rajono mokykloje. Šeimai persikrausčius gyventi į Kėdainius, čia baigė vidurinę mokyklą. Vėliau teko duonos paragauti sovietinėje armijoje, o sugrįžus iš jos, Šiaulių pedagoginiame institute studijuoti pradinį mokymą su fizinio ugdymo specializacija. Pasimokęs 3 metus Šiaulių institute, Vidmantas toliau tęsė studijas Vilniaus pedagoginiame universitete jau kaip būsimasis kūno kultūros mokytojas ir treneris.

Kas gi paskatino atvykti į Trakus? 1984 m. gavo paskyrimą vasarą dirbti pionierių stovykloje ,,Liepsnelė“. Pasak Vidmanto, iki to laiko niekad neteko būti Trakuose ir galvojo, kad Trakuose yra pilis, autobusų stotis, parduotuvė ir lieptas į pilį. Po praktikos, atliktos pionierių stovykloje, dirbo Lentvario pagalbinėje mokykloje auklėtoju- mokytoju. Buvo atsakingas už vaikų palydėjimą į pamokas ir po pamokų, namų ruošos priežiūrą ir mokinių popietinį laisvalaikį, kuomet galėjo pasireikšti kaip futbolo mokytojas.

Dar dirbant Lentvaryje, jaunąjį mokytoją pastebėjo tuomet Trakuose dirbęs futbolo treneris Algimantas Biliūnas ir pakvietė dirbti į Trakus. Taip Vidmantas Zagurskas pamažu tapo trakiečiu ir jau daugiau nei 2 dešimtmečius treniruoja jaunuosius futbolininkus Trakų pradinėje mokykloje bei Trakų r. Kūno kultūros ir sporto centre. Pasak trenerio, per tiek metų jo treniruočių ir varžybų pergalių skonį pajuto apie 1500 auklėtinių. Per visą laikotarpį, kiek Vidmantas Zagurskas dirba Trakuose, vykta į nesuskaičiuojamą kiekį varžybų. Dalyvauta tarptautiniuose turnyruose Austrijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Moldovoje, Danijoje, Estijoje, Ukrainoje ir kt. šalyse. O kur dar turnyrai ir prizininkų taurės Lietuvoje: Kėdainiuose, Šiauliuose, Vilniuje, Ignalinoje, Trakuose, Vilkaviškyje ir daugelyje kt. miestų. Per beveik keturis dešimtmečius gyvenant ir dirbant Trakuose, futbolo treneris ne kartą apdovanotas Trakų r. savivaldybės mero padėkomis, 2006 m. – kunigaikščio Vytauto Didžiojo 3 laipsnio diplomu, o 2015 m. Vidmantui Zagurskui įteikta 1 laipsnio kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija.

Vidmantas Zagurskas pats yra žaidęs Kėdainių ,,Nevėžio“, Šiaulių ,,Tauro“ klubuose, dalyvavęs didžiausiuose jų organizuojamuose renginiuose. Šiuo metu žaidžia Lietuvos senjorų futbolo pirmenybėse. Žaidimuose užima centro saugo poziciją- ji kaip ašis, aplink kurią sukasi visas futbolo žaidimas. Pats treneris jau 30 metų organizuoja respublikinį turnyrą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai pažymėti, kasmetinės Trakų miesto šventės taip pat neįsivaizduojamos be vaikų futbolo turnyro ,,Trakų taurė“.

Abu Vidmanto Zagursko sūnūs – futbolininkai, Lietuvos futbolo savo amžiaus kategorijų čempionai. Vyresnysis sūnus Justinas žaidžia Lietuvos aukščiausios lygos salės futbolo Kauno ,,Žalgirio“ komandoje ir yra jos kapitonas, taip pat yra Lietuvos salės futbolo rinktinės kapitonas. Jaunesnysis Nedas mokosi Vilniaus kolegijoje, yra Lietuvos 3-ios lygos futbolo klubo ,,Trakai“ žaidėjas, buvęs Lietuvos salės futbolo rinktinės jaunimo komandos žaidėjas.

Kokios savybės svarbios futbolininkui? Futbolininkas turi pasižymėti sportiniu intelektu, gerais fiziniais duomenimis. Pasak trenerio, bėgančių, lekiančių, šaukiančių yra daug, o susigaudančių ir matančių žaidimą, gebančių priimti reikalingus ir naudingus sprendimus komandai čia ir dabar– vienetai.

Ar sunku dirbti futbolo treneriu pradinėje mokykloje? Dirbant pradinėje mokykloje reikia būti ne tik treneriu, bet ir socialiniu darbuotoju, psichologu, draugu ir broliu, o kartais ir tėčiu, ir mama…Kai vaikai pajaučia tavo begalinį dėmesį, atsidavimą, suvokia įdirbio rezultatus, tuomet noriai renkasi į treniruotes ir jų negąsdina nei lietus, nei karštis, nei jokie kiti sunkumai.

Kokia futbolo nauda? Nieko nėra geriau už bet kokį sportą, judesį, grūdinimąsi. Saulė, oras ir vanduo- mums kaip brolis ir sesuo. O komandinis žaidimas ugdo bendrystės, atsakomybės, darbo komandoje įgūdžius. Svarbiausias mūsų varžovas- esu aš pats. Kai įveikiame savo tingėjimą, galime įveikti bet kokį priešininką.

Kokie reikšmingiausi sportiniai pasiekimai? Vidmanto Zagursko auklėtiniai 5 kartus tapo Lietuvos salės futbolo čempionais ir daugkartiniais Lietuvos didžiojo futbolo prizininkais. O jo paties didžiausias gyvenimo pasiekimas – nė karto nėra sirgęs rimtesne liga ir džiaugiasi, kad sveiki auga ir jo auklėtiniai. Kaip teigia pats treneris ,,Aš savo vaikus jau užauginau, dabar padedu augti ir stiprėti tiems, kurie pas jį ateina. Futbolas- tai dar ne visas gyvenimas, bet gyvenimas be futbolo- ne gyvenimas“- teigia Vidmantas Zagurskas, ugdantis ištisas futbolininkų kartas Trakuose.

Sandra Stasiūnaitė Luskevičienė