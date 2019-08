Žolinės patiekalai: ir sveika, ir skanu

Žolinė – tai metas, kai susitinka vasara su rudeniu. Ši šventė dar vadinta ne tik Kopūstine, bet ir javapjūtės pabaigtuvėmis, ir bičkopio, ir medsukio, duonos, medaus ir pieno švente. Man – tai puiki proga atgaivinti senąsias šios dienos gastronomijos tradicijas. Pagal seną lietuvių paprotį per Žolinę reikėtų susitikti su giminėmis. Mūsų senoliai gimines ir artimuosius pavaišinti gamindavo dvylika patiekalų kaip ir per Kūčias. Per Žolinę vaišindavosi iki soties patiekalais iš naujojo derliaus. Mėgaudavosi daržovių ir grūdų valgiais, ankstyvosiomis bulvėmis, pieno sūriais, medumi, uogomis ir uogienėmis, salotomis, kepdavo duoną, gerdavo girą. Žolinių karalienė – tai kopūstas.

Kviečiu Jus iki soties pasimėgauti vasariškų akimirkų, artimųjų šilumos ir gardžių patiekalų gausa bei pagaminti šeimai tradicinius, tačiau pritaikytus mūsų laikotarpiui patiekalus iš naujojo derliaus.

Orkaitėje kepti kopūstai

Jums reikės: vidutinio dydžio kopūsto, sezamo ir kmynų sėklų, po porą šaukštų sojų padažo ir balzaminio acto, šaukšto aliejaus, pusės šaukšto cukraus.

Gaminimas. Kopūstą supjaustome į aštuonias dalis ir sudedame į kepimo skardą. Aliejų, sojų padažą, balzaminį actą ir cukrų – viską kartu sumaišome ir juo pašlakstome kopūstus. Šauname į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepame 15–20 min. Patiekiame kaip užkandį arba garnyrą.

Trinta moliūgų sriuba

Jums reikės: poros bulvių, moliūgų (maždaug du kartus daugiau nei bulvių), morkos, svogūno, poros skiltelių česnako, druskos, cukraus, pipirų, džiovinto mairūno (prieš dedant į patiekalą, mairūną sutriname tarp delnų), 30 g sviesto ir 2 valgomųjų šaukštai aliejaus.

Gaminimas. Į puodą storu dugnu įpilame augalinio aliejaus, leidžiame jam įkaisti. Įdedame sviestą ir supjaustytus griežinėliais česnakus bei svogūnus. Įberiame žiupsnelį cukraus. Pakaitiname, kol prieskoninės daržovės išskleis malonų kvapą ir gražiai apskrus. Tada dedame supjaustytas bulves ir morkas. Įpilame vandens tiek, kad apsemtų maždaug du trečdalius daržovių, ir verdame. Kai daržovės beveik suminkštės, įdedame moliūgus ir dar maždaug 15–20 min. paverdame. Po to visą turinį pertriname trintuvu. Pagal skonį pasūdome ir pagardiname prieskoniais. Jeigu moliūgų sriuba gavosi per tiršta, įpilame karšto vandens ir išmaišome. Trintą moliūgų sriubą supilstome į lėkštes. Galime papuošti kapotais žalumynais, sausoje keptuvėje paskrudintomis moliūgo sėklomis arba skrebučiais.

Aguročių arba cukinijų apkepas

Jums reikės: aguročių ar cukinijų, kietojo sūrio, 3–4 kiaušinių, druskos pagal skonį ir mėgstamų prieskonių, žalumynų (krapų, svogūnų laiškų, petražolių), aliejaus formai ištepti.

Gaminimas. Orkaitę įkaitiname iki 200 laipsnių temperatūros, formą ištepame aliejumi. Jei daržovės (aguročių arba cukinijos) žievė kieta, nulupame (tačiau nepamirškite, kad žievėje gausu vitaminų), supjaustome ją griežinėliais ir sudedame į formą. Išplakame kiaušinius. Įberiame druskos, prieskonių ir užpilame ant daržovės griežinėlių. Žalumynus sukapojame, sūrį stambiai sutarkuojame ir tolygiai apibarstome. Šauname į orkaitę ir kepame 35–40 min., kol gražiai apkeps.

Burokėlių salotos su feta sūriu

Jums reikės: 200 g virtų burokėlių, 200 g feta sūrio, 1 valg. šaukšto citrinų sulčių, 50 g saulėgrąžų sėklų (galima keptų), druskos, pipirų ir medaus pagal skonį, mėtų lapelių.

Gaminimas. Lėkštėje išdėliojame griežinėliais supjaustytus virtus burokėlius (labai tinka ir rauginti burokėliai), patrupiname juos fetos sūriu, įberiame saulėgrąžų. Citrinų sultis sumaišome su aliejumi, druska, pipirais, medumi ir kapotomis mėtomis. Apšlakstome paruoštu padažu burokėlius. Patiekalą papuošiame mėtų lapeliais.

Duonos gira

Jums reikės: 8 l vandens, 60 g šviežių mielių, puodelio cukraus, kepaliuko ruginės duonos (apie 500–700 g), saujos razinų.

Gaminimas. Duoną supjaustome ir išdžioviname karštoje orkaitėje – kuo tamsesni bus džiūvėsiai, tuo tamsesnės spalvos bus gira. Vandenį užviriname dideliame puode, nukeliame nuo ugnies, sudedame išdžiovintą duoną ir supilame cukrų. Paliekame atvėsti. Stiklinėje drungno vandens ištirpiname mieles. Supilame jas į puodą ir gerai išmaišome. Uždengiame puodą audiniu ir pastatome į tamsią vietą. Palaikome ten 1,5 paros. Nukošiame, jei reikia, įberiame dar cukraus. Supilstome į stiklainius, įberiame razinų ir parai ar bent nakčiai dedame į šaldytuvą. Atsargiai perkošiame, nes stiklainiuose bus nuosėdų. Laikome šaldytuve.

Morkų pyragas

Jums reikės: 500 g burokine tarka tarkuotų morkų, 330 g kvietinių miltų; 200 g cukraus, 200 g aliejaus, 3–4 kiaušinių, po 100 g razinų ir graikinių riešutų, 1 arbatinio šaukštelio kepimo miltelių, po pusės arbatinio šaukštelio cinamono, smulkintų gvazdikėlių ir vanilinio cukraus.

Gaminimas. Morkas sumaišome su aliejumi, įberiame išplautas razinas ir sukapotus riešutus (jai nemėgstate, galima jų nedėti). Išplakame kiaušinius su cukrumi ir atsargiai sumaišome su morkų mase. Atskirai sumaišome persijotus miltus, kepimo miltelius, cinamoną, gvazdikėlius ir vanilinį cukrų. Supilame į morkų masę ir išmaišome. Gautą tešlą supilame į kepimo formą, kurios dugną išklojame kepimo popieriumi. Kepame 160–180 laipsnių temperatūroje įkaitintoje orkaitėje 40–50 min., arba tol, kol įsmeigus medinį pagaliuką, jis bus švarus.

Vasaros laikas augina, nokina, brandina, o Žolinės šventė visą derlių sukviečia į gražią šventę, vakarop lengvai pakvimpančią rudeniu.

Jolanta VELIČKIENĖ,

maisto technologė,

technologijų edukologė