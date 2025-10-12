2026-ieji – Balio Gajausko metai: Lietuva pagerbs laisvės liudytojo atminimą

Parašyta: 2025-10-12 | Kategorija: Istorija, Kultūra, Lietuva, Lietuvos gynyba, Naujienos, Politika, Renginiai, Seniūnijos |

Balys Gajauskas. LRS nuotr.

Vyriausybė patvirtino Krašto apsaugos ministerijos teiktą nutarimą, kuriuo 2026-ieji paskelbti Balio Gajausko metais. Taip siekiama deramai įprasminti vieną ryškiausių XX amžiaus Lietuvos rezistencijos simbolių minint šimtąsias jo gimimo metines.

„Pasirengimas ginti savo laisvę vėl dominuoja mūsų kasdieniuose pokalbiuose. Šiandien mes patiriame rimčiausias grėsmės nuo Nepriklausomybės atgavimo. Istorinė atmintis tampa ypatingai svarbi – prisimindami ir pagerbdami laisvės kovų didvyrius stipriname savo pasiryžimą. Vienas jų – Balys Gajauskas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kurio dvasios nepalaužė 37 metai įkalinimo. Jo gyvenimas tapo ilgos ir atkaklios kovos už Lietuvos laisvę liudijimu“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.

Minint B. Gajausko 100-ąsias gimimo metines, visoje Lietuvoje vyks įvairūs renginiai: parodos, dokumentiniai filmai, televizijos reportažai, vieši minėjimai, paskaitos, pokalbiai tinklalaidėse. Organizatoriai sieks ne tik prisiminti B. Gajausko asmenybę, bet ir plačiau kalbėti apie neginkluoto pasipriešinimo svarbą atgaunant Lietuvos nepriklausomybę.

Svariai į minėjimų ciklą įsitrauks ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, kuriai B. Gajauskas vadovavo 1989–1997 m. Sąjunga planuoja išleisti leidinį „Kovų už laisvę istorija ir dabartis“, surengti renginius įvairiuose šalies regionuose.

2026-aisiais taip pat bus paminėtas ir dar vienas svarbus jubiliejus – Lietuvos Helsinkio grupės, fiksavusios žmogaus teisių pažeidimus okupuotoje Lietuvoje ir perdavusios informaciją tarptautinei bendruomenei, veiklos 50-metis. B. Gajauskas 1978 metais kalėdamas įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę.

Minėjimų metai yra puiki proga iš naujo permąstyti rezistencijos reikšmę šiandienos kontekste. Šiandien pilietinės atsakomybės ir laisvės vertybės tampa dar aktualesnės, o B. Gajausko gyvenimo ir veiklos istorija įkvepia drąsiai ginti tai, kas svarbiausia.

KAM inform.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Taip pat skaitykite

Savivaldybė

Pagalba iš gamtos: kaip augalai gali padėti mūsų psichikos sveikatai
Priimami prašymai dėl išlaidų kompensavimo
Trakų rajono savivaldybė pirmoji Europoje įdiegė centralizuotą rūkymo prevencijos sistemą mokyklose
Gerbiami mokytojai,

Renginiai

K. Kaupinio filmo „Badautojų namelis“ premjeroje Varšuvoje – Lenkijos palaikymas Lietuvos kultūros bendruomenei
2026-ieji – Balio Gajausko metai: Lietuva pagerbs laisvės liudytojo atminimą
„Susipažinkime – kompozitorius“: Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas
Visoje Lietuvoje prieinamas festivalis „Nepatogus kinas“: filmai ne tik kine, bet ir internete bei bibliotekose

Kultūra

K. Kaupinio filmo „Badautojų namelis“ premjeroje Varšuvoje – Lenkijos palaikymas Lietuvos kultūros bendruomenei
Skrydis į Krokuvą rudenį – daug spalvotų atradimų ir šildantys skoniai
2026-ieji – Balio Gajausko metai: Lietuva pagerbs laisvės liudytojo atminimą
„Susipažinkime – kompozitorius“: Leonido Abario chorinės kūrybos koncertas

Sveikata

Pagalba iš gamtos: kaip augalai gali padėti mūsų psichikos sveikatai
Karas, darbas ir šalies politinės kovos kelia žmonėms didžiausią stresą Karas, darbas ir šalies politinės kovos kelia žmonėms didžiausią stresą
Vaistininkė paaiškina: kuo skiriasi kalio jodidas, joduoto povidono tirpalas ir mikroelementas jodas?
Du trečdaliai gyventojų jaučia padidėjusį nerimą: pastebi ir darbdaviai Du trečdaliai gyventojų jaučia padidėjusį nerimą: pastebi ir darbdaviai
pokyciai baznycia Parduodu malkas. Skaldytas ar kaladėmis. Tel. 8 605 55 526.
Naudingosios nuorodos

Buitinės technikos meistrai Trakuose

Autobusiukų nuoma

Sekite mus per Facebook
Spauskite "Patinka" ir gaukite visas Trakų krašto naujienas savo Facebook sraute:

ISSN 2538-6581
Kategorijos