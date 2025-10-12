2026-ieji – Balio Gajausko metai: Lietuva pagerbs laisvės liudytojo atminimą

Balys Gajauskas. LRS nuotr.
Vyriausybė patvirtino Krašto apsaugos ministerijos teiktą nutarimą, kuriuo 2026-ieji paskelbti Balio Gajausko metais. Taip siekiama deramai įprasminti vieną ryškiausių XX amžiaus Lietuvos rezistencijos simbolių minint šimtąsias jo gimimo metines.
„Pasirengimas ginti savo laisvę vėl dominuoja mūsų kasdieniuose pokalbiuose. Šiandien mes patiriame rimčiausias grėsmės nuo Nepriklausomybės atgavimo. Istorinė atmintis tampa ypatingai svarbi – prisimindami ir pagerbdami laisvės kovų didvyrius stipriname savo pasiryžimą. Vienas jų – Balys Gajauskas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, kurio dvasios nepalaužė 37 metai įkalinimo. Jo gyvenimas tapo ilgos ir atkaklios kovos už Lietuvos laisvę liudijimu“, – sako krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė.
Minint B. Gajausko 100-ąsias gimimo metines, visoje Lietuvoje vyks įvairūs renginiai: parodos, dokumentiniai filmai, televizijos reportažai, vieši minėjimai, paskaitos, pokalbiai tinklalaidėse. Organizatoriai sieks ne tik prisiminti B. Gajausko asmenybę, bet ir plačiau kalbėti apie neginkluoto pasipriešinimo svarbą atgaunant Lietuvos nepriklausomybę.
Svariai į minėjimų ciklą įsitrauks ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, kuriai B. Gajauskas vadovavo 1989–1997 m. Sąjunga planuoja išleisti leidinį „Kovų už laisvę istorija ir dabartis“, surengti renginius įvairiuose šalies regionuose.
2026-aisiais taip pat bus paminėtas ir dar vienas svarbus jubiliejus – Lietuvos Helsinkio grupės, fiksavusios žmogaus teisių pažeidimus okupuotoje Lietuvoje ir perdavusios informaciją tarptautinei bendruomenei, veiklos 50-metis. B. Gajauskas 1978 metais kalėdamas įstojo į Lietuvos Helsinkio grupę.
Minėjimų metai yra puiki proga iš naujo permąstyti rezistencijos reikšmę šiandienos kontekste. Šiandien pilietinės atsakomybės ir laisvės vertybės tampa dar aktualesnės, o B. Gajausko gyvenimo ir veiklos istorija įkvepia drąsiai ginti tai, kas svarbiausia.