2026 metų Laisvės gynėjų dienos 35-ųjų metinių renginių programa

Trakiečiai pagerbia Sausio 13-osios aukas. Mitingas  prie kultūros rūmų, 1991 m. sausis. Alfredo Girdziušo nuotr.

Sausio 13-ąją Lietuva minės Laisvės gynėjų dienos 35-metį. Šiai reikšmingai sukakčiai paminėti visoje šalyje vyks atminimo renginiai ir informacinė kampanija „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“. Šiai datai skirtos iniciatyvos kvies stiprinti Sausio 13-osios atminimą ir pažvelgti į laisvę kaip į gyvą vertybę – nuolat atsinaujinančią, įkvepiančią ir įpareigojančią.

Sausio 13-osios išvakarėse, kaip ir kasmet, įvairiose Lietuvos vietose bus uždegami atminimo laužai. Sostinėje, skambant dainoms, jie liepsnos prie Vilniaus televizijos bokšto, taip pat prie Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastato. Nepriklausomybės aikštėje vyks atminimo laužų uždegimo ceremonija ir koncertas „Mano laisvė“, į kurį organizatoriai kviečia atvykti gyvai arba stebėti tiesioginę transliaciją per LRT televiziją nuo 19.30 val.

Taip pat sausio 12-tą, 21 val. ansamblis „Lietuva“ pristatys oratoriją „13“, skirtą įprasminti 1991-ųjų sausio naktį ir kviečiančią pagerbti tuos, kurių dėka šiandien gyvename laisvoje valstybėje. Oratorija skambės Šv. Jonų bažnyčioje Vilniuje, taip pat bus transliuojama per LRT Plius.

Sausio 13-osios rytas tradiciškai prasidės žvakučių uždegimu languose, o 8.10 val. visos Lietuvos moksleiviai bus kviečiami stebėti per LRT transliuojamą pilietiškumo pamoką „Pamoka Laisvei“.

Su išsamia oficialia LR Seimo kanceliarijos sudaryta Laisvės gynėjų dienos 35-ųjų metinių renginių programa galima susipažinti čia: Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena – 2026 metų Laisvės gynėjų dienos 35-ųjų metinių renginių programa.

Kampanija „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“ – kvietimas saugoti laisvę

Jubiliejinių metų informacinę kampaniją „Laisvės liepsna iš kartos į kartą“ organizuojanti Vyriausybės kanceliarija kviečia prisiminti Sausio 13-osios įvykius ir laisvę suvokti kaip vertybę, kurią būtina saugoti, puoselėti ir perduoti ateities kartoms. Kampanija skatina dalintis atminimu, įsitraukti į minėjimo iniciatyvas ir kartu stiprinti pilietiškumą.

Lrs.lt inform.


