5 pigūs ir lengvi patiekalai su paprikomis

Raudona, geltona, žalia, o gal balta – paprika vien savo išvaizda žadina apetitą, kvepia nuostabiai, o jos skonis yra nepakartojamas. Šios spalvingos, pigios ir maistingos daržovės naudojamos kone visose pasaulio virtuvėse. Pasak Gintarės Kitovės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, paprikas labai mėgsta ir lietuviai – daugeliui jos įprastas kasdienis pirkinys, nes šias daržovės su malonumu kerta tiek vaikai, tiek suaugusieji. Ypač, jei iš paprikų paruošite šį tą naujo.
„Ar pavasaris, ar ruduo – sultingas ir traškias paprikas lietuviai perka nuolat. Nors tradiciškai jos nėra laikomos lietuviškos virtuvės dalimi, tačiau paprikos ištisus metus nesitraukia iš populiariausių daržovių dešimtuko, Juk šios daržovės nebrangios, tačiau yra tikros kulinarinės chameleonės – tinka ir prie pusryčių kiaušinių omlete, ir į priešpiečių dėžutės suktinukus, ir sočiai vakarienei“, –sako G. Kitovė.
Pardavimų statistika rodo, kad pirkėjams arčiau širdies – ryškios saldžiosios raudonos paprikos, į krepšelius taip pat dažnai keliauja ir geltonos bei žalios, pirkėjai atranda ir baltos spalvos šios rūšies daržoves. Tačiau vien jomis, pasak G. Kitovės, pirkėjai neapsiriboja: „Jie renkasi ir „Romero“, kurios išsiskiria savo pailga forma. O tie, kurie mėgsta ryškesnius gastronominius pojūčius, neapsieina be šviežių aitriųjų paprikų.
Paprikos dažnuose namuose tokios pat įprastos kaip pomidorai ar agurkai, tad kartais galima pamiršti, kokios vertingos šios daržovės. Kaip pasakoja „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė, jos ne tik patiekalams suteikia geresnį skonį, bet ir pasižymi didele nauda sveikatai, todėl jas patartina įtraukti į savo kasdienį racioną.
„Paprikos yra tikras maistinių medžiagų šaltinis, jos yra puiki subalansuotos, visavertės mitybos dalis. Ne visi žino, kad jos yra tiesiog kupinos vitamino C – jo čia net kelis kartus daugiau nei citrinose ar apelsinuose. Paprikose taip pat yra vitamino A, kalio, daugybė skaidulų, folio rūgšties, netgi geležies. O dėl didelio vandens kiekio paprikose labai mažai kalorijų – jas triaukšti galima be sąžinės graužaties“, – sako J. Sabaitienė.
Kaip laikyti paprikas namuose?
Paprikos tinka tiek gaivioms, lengvoms salotoms ar užkandžiams, tiek šildantiems, sotiems rudeniškiems patiekalams. Todėl daugelis stengiasi, kad namuose visuomet būtų šių nebrangių daržovių. Bet ar tikrai žinote, kaip jas reikėtų laikyti? Tinklo specialistė primena:
Šviežias nepjaustytas paprikas – galite dienai ar dviem palikti ir vėsioje virtuvės vietoje, bet jei norite pratęsti jų galiojimo laiką, dėkite į šaldytuvą. Laikykite jas neplautas, daržovių stalčiuje, kur jos bus tinkamos vartoti 1-2 savaites. Atminkite, kad joms reikia kvėpuoti, todėl neuždarykite maišelyje.
Šviežias supjaustytas paprikas. Jeigu norite iš anksto susipjaustyti paprikų receptams, planuokite jas suvartoti per 3-5 dienas. Jas gerai nusausinkite, sudėkite į sandariai uždaromą indą ir laikykite šaldytuve. Galite ant indo dugno patiesti popierinį rankšluostį, kuris sugertų papildomą drėgmę ir pratęstų galiojimo laiką.
Keptas paprikas taip pat galima vidutiniškai 3-5 dienas laikyti šaldytuve. Tai taupys laiką, kai ruošite salotas ar sumuštinius visai savaitei. Po kepimo leiskite joms atvėsti, sudėkite į sandarų indą arba užspaudžiamą maišelį ir dėkite į šaldytuvą.
Paprikas galima ir užšaldyti. Nuplaukite, nudžiovinkite, supjaustykite norimo didžio gabaliukais ir šaldykite porcijomis. Išdėliokite vienu sluoksniu inde ir palikite šaldiklyje kuriam laikui, kad jos užšaltų. Tada perkelkite į šaldymui tinkamą indą arba maišelį – taip jos nesulips.
„Beje, laikydami paprikas kartu su kitomis daržovėmis, būkite atsargūs, nes tam tikrais atvejais tai gali sukelti reakciją, dėl kurios jos greičiau ges. Laikykite paprikas atokiau nuo produktų, kurie išskiria etileną, įskaitant pomidorus, avokadus, obuolius, bananus ir melionus“, – pataria J. Sabaitienė.
Kiekvienas tikriausiai galėtų išvardyti bent 10 patiekalų, ką gamina su paprikomis. „Nuo vengriškų lečo, guliašo – iki Artimųjų rytų šakšukos, humuso. Nuo meksikietiškų čili troškinių, takų ar „fajitų“ – iki visame pasaulyje skirtingai įdaromų paprikų. Šios daržovės neįtikėtinai universalios, todėl labai lengva jas pritaikyti prie skirtingų valgytojų skonių. Jos dera tiek veganiškuose patiekaluose, tiek puikiai akomponuoja mėsai, todėl pabosti tiesiog negali“, – sako „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė.
Maisto gamybos žinovė siūlo įnešti naujų vėjų į savo virtuvę. Ji dalijasi 5 lengvai paruošiamais, nebrangiais, tačiau pasakiškai skaniais receptais su paprikomis.
Šakšuka su paprikomis, feta ir alyvuogėmis
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 40 min.
Reikės: 1 raudonos paprikos, 1 geltonos paprikos, 4 kiaušinių, 1 skardinės nuluptų pomidorų, 1 svogūno, 2 skiltelių česnako, 2 šaukštų alyvuogių aliejaus, 1 šaukštelio rūkytos maltos paprikos, 1 šaukštelis malto kumino, 1/4 šaukštelio paprikų dribsnių, druskos pagal skonį, 120 g fetos, 1/3 puodelio alyvuogių be kauliukų, šviežių petražolių.
Gaminame:
- Didelėje keptuvėje ant vidutinio karščio ugnies įkaitinkite aliejų. Įberkite kumino, maltos paprikos, paprikų dribsnių ir pakepkite 30-60 sekundžių, kad prieskoniai išskleistų aromatą.
- Suberkite plonomis plunksnelėmis pjaustytą svogūnų ir kepkite, apie 3 minutes. Tada sudėkite smulkintą česnaką, plonomis juostelėmis pjaustytas paprikas ir kepkite, retkarčiais pamaišant, apie 15 minučių arba kol daržovės suminkštės.
- Dubenyje rankomis sutrinkite pomidorus. Įdėkite juos į keptuvę su paprikomis, pagardinkite druska ir kepinkite apie 5 minutes.
- Šaukštu ar samteliu padarykite 4 įdubimus paprikų ir pomidorų mišinyje. Kiaušinį įmuškite į dubenėlį ir atsargiai supilkite į įdubimą. Pakartokite su likusiais kiaušiniais. Pabarstykite fetos sūrio ir alyvuogių aplink kiaušinius. Uždenkite keptuvę ir troškinkite vidutinėje temperatūroje apie 8 minutes arba tol, kol baltymai sutvirtės, o tryniai liks minkšti. (Jei mėgstate gerai iškeptus kiaušinius, kepkite dar minutę ar dvi ilgiau).
- Papuoškite petražolėmis ir patiekite su šviežia duona. Pradėkite dieną skaniai!
Sveika ir skani užtepėlė iš paprikų ir riešutų
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės: 4 raudonųjų paprikų, 220 g graikinių riešutų, 1-2 svogūno, 2 skiltelių česnako, 100 ml alyvuogių aliejaus, šlakelio balzaminio acto, 1/2-1 šaukštelio rūkytos maltos paprikos, 1 šaukštelio smulkinto meškinio arba laukinio česnako, druskos.
Gaminame:
- Graikinius riešutus pamirkykite bent keletą valandų vandenyje (galite ir per naktį).
- Paprikas supjaustykite ketvirčiais, išimkite sėklas ir membranas. Apšlakstykite alyvuogių aliejumi ir kepkite iki 220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol suminkštės ir lengvai apdegs. Tai paprastai užtrunka apie 20–30 minučių. Šiek tiek atvėsinkite, jei norite – nulupkite odelę (nebūtina), ir sudėkite į trintuvą.
- Svogūną smulkiai supjaustykite ir pakepinkite keptuvėje su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Kai atvės, sudėkite į trintuvą.
- Pradėkite trinti visus ingredientus, išskyrus riešutus. Tada palaipsniui berkite riešutus ir maišykite, kol masė taps vientisa.
- Patiekite su duona, daržovių juostelėmis arba naudokite kaip padažą. Skanaus!
Lečas su avinžirniais
Gaminimo laikas: 30 min.
Porcijos: 4
Reikės: 2 raudonų paprikų, 1 žalios paprikos, 1 geltonos paprikos, 1 rausvojo svogūno, 1 cukinijos, 1 skardinės avinžirnių, 1 skardinės pomidorų, 3 šaukštų aliejaus, ½ šaukštelio medaus, 1 šaukštelio saldžios paprikos, ½ šaukštelio aštrios paprikos, ½ šaukštelio rūkytos paprikos, druskos, pipirų.
Gaminame:
- Paprikas supjaustykite dideliais kvadratiniais gabalėliais, svogūną – stambiais kubeliais, o avinžirnius nusausinkite. Keptuvėje įkaitinkite kelis šaukštus aliejaus, sudėkite svogūną ir avinžirnius, kepinkite 2–3 minutes.
- Sudėkite prieskonius, kepinkite dar minutę ir sudėkite paprikas. Kepkite apie 10 minučių.
- Cukiniją supjaustykite pusmėnulio formos gabalėliais ir sudėkite į paprikas, išmaišykite, kepinkite 3 minutes, tada įdėkite pomidorus. Padidinkite ugnį ir troškinkite be dangčio 5-10 min., pagardinkite druska ir pipirais. Patiekite su duona, kruopomis ar ryžiais ir mėgaukitės!
Vištienos ir paprikų tortilijų suktinukai
Porcijos: 2
Gaminimo laikas: 15 min.
Reikės: 1 raudonosios paprikos, 1 geltonosios paprikos, 200 g vištienos filė, 2 tortilijų, druskos, pipirų, mėgstamų prieskonių (pvz., maltos paprikos, granuliuoto česnako arba tacos, vištienos prieskonių mišinio), 2 šaukštų natūralaus jogurto, 3-4 salotų lapų, 1 avokado.
Gaminame:
- Vištienos krūtinėlę ir paprikas supjaustykite juostelėmis, pagardinkite prieskoniais ir iškepkite keptuvėje su šlakeliu alyvuogių aliejaus.
- Kiekvieną tortiliją patepkite šaukštu natūralaus jogurto, išdėliokite suplėšytas salotas viduryje, ant jų uždėkite pjaustyto avokado, keptą vištieną ir paprikas.
- Apatinę ir viršutinę tortilijos dalis užlenkite į vidų, tada suvyniokite į suktinuką. Perpjaukite per pusę ir skanaukite!
Mėsa ir kuskusu įdarytos paprikos
Porcijos: 4
Gaminimo laikas: 60 min.
Reikės: 5 paprikų, 300 g smulkintos kiaulienos, 100 g fetos, 1 svogūno, 100 g kuskuso, ryšulėlio petražolių, 20 g fermentinio sūrio, druskos, pipirų, mėgstamų mėsos prieskonių, šviežių bazilikų.
Gaminame:
- Paruoškite kuskusą pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas (jei norite, galite vietoj kuskuso naudoti ryžius). Nuplaukite paprikas ir nupjaukite keturių jų viršūnėles, apie 1 cm. Likusią papriką supjaustykite smulkiais kubeliais.
- Mėsą su supjaustytu svogūnu ir prieskoniais pakepinkite alyvuogių aliejuje. Pridėkite supjaustytą papriką, kuskusą ir sutrupintą fetos sūrį prie mėsos ir sumaišykite. Tada šaukštu įdarykite kiekvieną papriką.
- Smulkiai supjaustykite petražoles. Sutarkuokite sūrį ir sumaišykite su petražolėmis – pabarstykite ant įdarytų paprikų.
- Dėkite įdarytas paprikas į kepimo indą ir šaukite į įkaitintą orkaitę. Kepkite 180 °C temperatūroje apie 45 minutes. Papuoškite baziliko lapais. Skanaus!